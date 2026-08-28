أحضروا الاتحاد حالًا، شعار ربما ترفعه جماهير النصر، بعد ملحمة الأول بارك، الذي حوّل فيه رفاق رونالدو، تأخرهم أمام التعاون، إلى انتصار بنتيجة (2-1)، في الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

بوستيكوجلو يحافظ على العلامة الكاملة مع النصر، بـ5 انتصارات، منها أربع في دوري روشن، بعدما نجح رونالدو في قلب الطاولة، فبينما تقدم بسام الحريجي للتعاون في الدقيقة 11، جاءت ثنائية العالمي، عن طريق سامو كوستا ورونالدو في الدقيقتين 45+5 و50.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء النصر في مواجهة التعاون، في رابع جولات دوري روشن..