لا يلدغ من جحر مرتين: النصر يرد على سامي الجابر .. ويفلت من عقوبة جيسوس بـ"التاريخ الحلال"!

ووفق تحليل خبراء القانون، فبالإمكان القول إن النصر "لعبها بذكاء"، وبطريقة تخلو من وجود أي مخالفة قانونية تستوجب العقوبة.

هذا ما ذكره المحامي فهد القحيز، لصحيفة "الرياضية"، بقوله إن محتوى التغريدة يحمل استفزازًا رياضيًا وسخرية مبطنة، ولكنه لا يتضمن إساءة صريحة".

ورفض القحيز اعتبار التغريدة بأنها مخالفة إعلامية، حيث تخلو من السب أو القذف، أو المحتوى الخادش للنظام العام، أو الادعاءات التي تمس السمعة بشكل صريح، مستبعدًا توجيه شكوى ضده، وأن الأمر قد لا يتعدى تلقي تحذير من الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، من نشر محتوى استفزازي.

واتفق المستشار القانوني رياض الزهراني، على أن المنشور غير مسيء، ولا يوجد ممسك قانوني ضد التغريدة، متسائلًا بشأن وجود الإساءة في عبارة "الكل يريد قطعة من التاريخ الحلال، كما أكد أن الأمر منطقي بأن المشجعين يسعون لاقتناء قميص نجم كبير مثل رونالدو، ولا يوجد مجال لتقديم شكوى من أي نادٍ ضد النصر.