Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro League
فيديو | إعلام الهلال "يجهل تاريخه" وينتظر سقوط الأهلي والنصر لهذا السبب .. رد قوي على محاولات التقليل من دوري أبطال آسيا 2

رد قوي على التقليل من دوري أبطال آسيا 2

أبدى الإعلامي خالد البدر رأيه في الجدل المثار حول أهمية بطولة دوري أبطال آسيا 2، ومقارنتها بشكل مباشر مع مسابقة النخبة.

وقال البدر إنه يرفض التقليل من أهمية دوري الأبطال 2، والتي صعد النصر إلى المباراة النهائية منها لمواجهة فريق جامبا أوساكا الياباني في شهر مايو المقبل.

  • ماذا قال البدر؟

    الإعلامي السعودي قال في تصريحاته عبر برنامج "زخم":"أولًا دعونا نبارك لنادي النصر بمناسبة استحقاقه التأهل إلى النهائي الآسيوي، بغض النظر عن البطولة أو تصنيفها أو اسمها، سواء دوري الأبطال 10 أو 2".

    وأضاف:"النصر لو اعتذر أو انسحب من البطولة، العقوبة ستتجه إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم وتؤثر على التصنيف وأشياء أخرى، ولكن الفريق تواجد بصفته كممثل للكرة السعودية".

    وتابع:"بالنسبة لوضع البطولة، يهمني تحقيق النصر لها، الفريق بدأها من المجموعات وصولًا بالنهائي الذي سيقام على ملعبه، ولا يهمني حملات التقليل منها، لأنه لو فشل الفريق في تحقيقها سيقولون إنه لم ينجح في الفوز بمسابقة ضعيفة، ولو توج بها سيكون الرد إنه من المنطقي حدوث ذلك بعد الأموال التي تم إنفاقها على الفريق".

    آراء قادمة من الإعلام الهلالي

    وفي سياق متصل قال البدر:"الإعلام الهلالي هو من عاش الصراع مع نفسه هذا الموسم، فريقه غير موجود في النخبة ولا آسيا 2، خرج مبكرًا وفقد فرصته في الفوز بالدوري، اليوم يراقب الأهلي والنصر".

    وأوضح:"الهلال ينظر للأهلي بسبب إمكانية فوزه بنسختين من النخبة وذهابه إلى كأس العالم للأندية، وكذلك يراقب النصر حتى يجد له عذرًا باعتبار فشل العالمي كانتصار وبطولة له في نهاية الموسم، لتشتيت الانتباه على إخفاقاته".

    وواصل حديثه:"مهمتك كإعلامي هي أن ترفع الوعي لدى الجمهور، لو نظرت إلى تاريخ الهلال ستجد 8 بطولات، 6 منها تعتبر مماثلة لدوري أبطال آسيا 2".

  • هذا حال الهلال عندما اعتمد على نفسه

    خالد البدر استمر في انتقاده للزعيم قائلًا:"عندما كان يعتمد النادي على نفسه، اعتاد الخروج من المسابقات الآسيوية ضد أم صلال والشارقة، وأندية لم نعرفها إلا من خلال الهلال الذي حقق أول بطولة له بالمسمى الجديد في 2019".

    وأنهى تصريحاته:"هناك 6 بطولات من آسيا مع بطولة الطالب المثالي ولوسيل وماك غيرها، وإن حاولت الانتقاص من دوري أبطال آسيا 2 فأنت تفعل نفس الشيء وتقلل من تاريخك".



    الشارع السعودي يترقب المجد الآسيوي

    يتميز موسم 2025/2026 بتواجد سعودي قوي في بطولتي آسيا للنخبة ودوري الأبطال 2، بتواجد الأهلي والنصر في المباراتين النهائيتين للمسابقتين.

    الأهلي يلعب مساء اليوم، السبت، ضد ماتشيدا زيلفيا في نهائي النخبة، بينما يخوض النصر مواجهة منتظرة ضد جامبا أوساكا في 16 مايو المقبل.