"النصر في الصفقة لمحاولة رفع قيمة اللاعب فقط" .. صراع بين الأهلي والاتحاد على موهبة الفيحاء

"الميدان الرياضي" التابع لصحيفة "اليوم" أكد أن هناك صراع خلال الفترة الحالية على راكان الكعبي؛ لاعب وسط الفيحاء، للحصول على خدماته بنهاية الموسم الجاري 2025-2026، بالتزامن مع نهاية عقده.

وحدد الصحيفة الأندية الراغبة في ضم صاحب الـ23 عامًا، حيث الأهلي، الاتحاد والنصر، بخلاف تلقيه عرضًا من نادي الفيحاء لتجديد عقده.

"اليوم" أوضحت: "الأهلي دخل في صراع للتعاقد مع راكان الكعبي في صيف 2026، حيث ستكون صيغة طلب اللاعب رسمية خلال الفترة المقبلة".

وأضافت: "الاتحاد والنصر كذلك لديهم الرغبة في التعاقد مع الكعبي، بالإضافة إلى امتلاك اللاعب عرض من الفيحاء لتجديد عقده خلال الفترة المقبلة".