"قوة قاهرة" تدفع عضو شرف النصر للدعوة للانسحاب من دوري أبطال آسيا 2 .. ومسؤول كويتي سابق يحذره

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر بشكل رسمي، إقامة مواجهة النصر والوصل الإماراتي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، في 19 من أبريل المقبل، على أرض الأخير.

هذا القرار جاء رغم تقديم الاتحاد السعودي لكرة القدم طلب استضافة مباريات البطولة على غرار دوري أبطال آسيا للنخبة؛ المشارك بها الثلاثي الأهلي، الهلال والاتحاد، لكن تم تفضيل الملف الإماراتي في الأخير.

الأزمة الرئيسية تكمن في تضارب المواعيد بين دوري أبطال آسيا 2 ودوري روشن السعودي..

بحسب التقارير الصحفية، فإن النصر تقدم بطلب لرابطة الدوري السعودي للمحترفين طالبًا تقديم مباراته أمام الاتفاق في الجولة الـ29 من دوري روشن، والمقرر لها 24 أبريل إلى 15 من الشهر ذاته، كون موعدها سيكون بعد 48 ساعة فقط من موعد مواجهة نصف النهائي بدوري الأبطال، حال نجح العالمي في العبور من الوصل.

لكن المفاجأة أن رابطة الدوري السعودي رفضت طلب النصر، رغم أنها قامت بتقديم مباريات الأندية المشاركة في النخبة الآسيوية "الهلال والأهلي والاتحاد"، في الجولة نفسها (29) إلى السابع من أبريل الجاري، لتعارض المواعيد مع دوري روشن.