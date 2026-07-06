يرسم النصر شكل موسمه الجديد 2026-27 رفقة مدربه الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، وسط عديد العواقب المالية، التي تجعله يتحرك بحذر خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
"الميزانية محدودة للغاية" .. خطة تحركات النصر في الميركاتو الصيفي 2026: ثلاث صفقات وتعليق مصير ثنائي الفريق
ما القصة؟
منذ الموسم الماضي والعالمي يعاني من أزمة مالية ما سواء لنقص المدخرات في خزينته أو حتى بالنظر للدعم المقدم من لجنة الاستقطابات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين.
حتى عندما أراد النادي العاصمي التعويل على حصوله على دعم أكبر كون مبارياته تحقق نسب بث أعلى حول العالم، فوجئ باستبعاد عوائد حقوق البث القادمة من أوروبا من معايير الدعم، لتكون حصته أقل من غريمه الهلال في الأخير.
هذا التخبط المالي هو ما تسبب في رحيل المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس بنهاية الموسم المنقضي، والآن بوستيكوجلو استلم الراية منه وسيواجه الأزمة نفسها..
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صفقتان مواليد وبديل بروزوفيتش أولوية
بشأن تحركات النصر خلال الميركاتو الصيفي الجاري، أوضح موقع "365Scores" أن جوسيه سيميدو؛ الرئيس التنفيذي للنادي، يرغب في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق بعدما نجح الموسم الماضي في حصد لقب دوري روشن السعودي.
أما عن الصفقات الجديدة فالخطة تتضمن التعاقد مع لاعبين مواليد تحت السن؛ أحدهما مهاجم والآخر مدافع.
وعلى صعيد اللاعبين الكبار، فالأولوية للتعاقد مع خليفة للاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش؛ في ظل الميزانية المحدودة للغاية.
- Getty Images Sport
تعليق مصير ثنائي النصر
بشأن حراسة المرمى، فتقرر بحسب "365Scores"، تعليق مصير الثنائي نواف العقيدي والبرازيلي بينتو، لحين خضوعهما للتقييم من قبل المدرب أنجي بوستيكوجلو خلال معسكر الفريق الخارجي في البرتغال.
وكان النصر قد قرر رحيل بينتو في صيف 2025 قبل أن يتراجع المدرب جورج جيسوس في ظل تراجع مستوى العقيدي، ليتحول البرازيلي لحارس أساسي بعد ذلك ومن ثم يقود الفريق لتحقيق لقب دوري روشن.
معسكر البرتغال
كشفت صحيفة "الرياضية" تفاصيل معسكر إعداد النصر للموسم الجديد 2026-27، والذي سيكون على ثلاث مراحل.
المرحلة الأولى انطلقت في الخامس من يوليو الجاري في الرياض ولمدة عشرة أيام، على أن تكون المرحلة الثانية في أبها، والثالثة في البرتغال بعد نهاية اللاعبين الدوليين من خوض كأس العالم 2026.
ومن المقرر أن يشهد المعسكر الخارجي خوض أربع أو خمس مباريات ودية أمام أندية أجنبية، بحسب "الرياضية"، لكن لم يتحدد الخصوم بعد.
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