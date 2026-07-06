"الميزانية محدودة للغاية" .. خطة تحركات النصر في الميركاتو الصيفي 2026: ثلاث صفقات وتعليق مصير ثنائي الفريق

منذ الموسم الماضي والعالمي يعاني من أزمة مالية ما سواء لنقص المدخرات في خزينته أو حتى بالنظر للدعم المقدم من لجنة الاستقطابات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين.

حتى عندما أراد النادي العاصمي التعويل على حصوله على دعم أكبر كون مبارياته تحقق نسب بث أعلى حول العالم، فوجئ باستبعاد عوائد حقوق البث القادمة من أوروبا من معايير الدعم، لتكون حصته أقل من غريمه الهلال في الأخير.

هذا التخبط المالي هو ما تسبب في رحيل المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس بنهاية الموسم المنقضي، والآن بوستيكوجلو استلم الراية منه وسيواجه الأزمة نفسها..



