بعد طرد مدافع الاتفاق: رد قاطع على مجاملة البلوي للنصر .. والفراج لسمير عثمان: "ظلمت الأهلي أكثر أم الزمالك؟"

النصر
الاتفاق
دوري روشن السعودي
الأهلي
الزمالك
جواو فيليكس

النصر يواصل مطاردة حلم لقب دوري روشن..

قطع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، شوطًا كبيرًا من أجل العودة لمنصات التتويج في دوري روشن السعودي، حيث وسّع الفارق مع الهلال "الوصيف"، قبل مشاركه الآسيوية المنتظرة أمام الوصل الإماراتي.

النصر انتزع فوزًا صعبًا على الاتفاق، بهدف كينجسلي كومان، في مباراة لم تخلُ من بعض اللقطات الجدلية تجاه الحكم فيصل البلوي، الذي أدار المواجهة.

  • هل جامل البلوي النصر؟

    بالحديث عن سلسلة الأخطاء التحكيمية هذا الموسم، وما إذا كان النصر مستفيدًا من "هفوات" التحكيم، فقد وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج، رسالة للرد على الاتهامات الموجهة إلى فيصل البلوي، بشأن وجهة شبهة مجاملة لرفاق كريستيانو رونالدو.

    الفراج استشهد بلقطة تراجع البلوي عن احتساب ركلة جزاء لصالح النصر، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، بعد التوجه إلى تقنية الفيديو، مؤكدًا أن الحكم إذا ما أراد أن يجامل الأصفر، كما يزعمون، لاحتسبها جزائية وإن تسببت في غضب كبير من الجماهير.

    ووجه الفراج سؤالًا إلى الخبيرين التحكيميين محمد فودة وسمير عثمان، بشأن نسبة إمكانية احتساب ركلة الجزاء، بناءً على خطأ مدافع الاتفاق، ليعلق عثمان بأن اللقطة لم تكن لتستحق جزائية على الإطلاق، وهو الأمر الذي اتفق عليه فودة، الذي قال إن الكرة اصطدمت بصدر المدافع، وليس بذراعه، وإن الحكم أدار المباراة بشكل جيد جدًا.

    • إعلان
    طرد مدافع الاتفاق .. هل فيليكس هو المخطئ؟

    لقطة أخرى أثارت الجدل، حول طرد مدافع الاتفاق، جاك هيندري، بداعي تدخله العنيف على جواو فيليكس، صانع ألعاب النصر، وسط تشكيك بأن فيليكس هو من تعمد اعتراض طريق هيندري أثناء محاولة بناء هجمة.

    وفي هذا السياق، علّق سمير عثمان، بقوله إن هناك اتجاه محتمل، بأن جواو فيليكس أراد أن يلف بجسده من أجل التراجع للدفاع لحظة الاصطدام، وبشكل عام، لا يحق للاعب الاتفاق استخدام ذراعه بهذا الشكل.

    وبدوره، ذكر محمد فودة، إنه كان يفترض على الحكم احتساب خطأ وركلة حرة، ضد جواو فيليكس لاعتراض لاعب الاتفاق، إلا أنه طبق مبدأ "إتاحة الفرصة"، قبل أن يتخذ قرار المخالفة ضد هيندري، وهو قرار صحيح.

  • مباريات خطرة

    من ناحية أخرى، كشفت رابطة دوري المحترفين السعودي، عبر إدارة المسابقات، عن تعديل في موعد بعض المباريات في الجولتين 31 و32، كما تقرر تقديم موعد مباراة الشباب والنصر، في الجولة 33، لتقام في 7 مايو، بشرط تأهل الأصفر إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2، أما في حالة عدم النصر، ستعاد المباراة إلى موعدها الأصلي في 16 مايو.

    وعلّق الإعلامي توفيق تونسي على هذا التعديل، الذي سيجعل مباراة الشباب، تتوسط بين مباراتي النصر أمام القادسية والهلال، بأنه لا يخل بعدالة المنافسة، كون هناك مسبب لهذا التغيير.

    أما عن الناقد محمد الشيخ، فقد علّق بقوله إن النصر سيصل لمباراة الهلال وهو مجهد، بعد خوضه لمواجهات الأهلي والقادسية والشباب، والتي وصفها بأنها 3 مباريات خطرة، بينما استدرك بقوله إن هذا التعديل في صالح النصر.

  • "جرائمك في مصر"

    ووجه وليد الفراج سؤالًا طريفًا إلى سمير عثمان ومحمد فودة، بالاعتراف بشأن ما إذا كانا قد اتخذا قرارات داخل أرض الملعب، وبعد العودة لمشاهدة اللقطة بعد نهاية المباراة، أدركا أن القرار لم يكن صائبًا، فيما رد عثمان بأن الأمر حدث عدة مرات.

    وبسؤال الفراج له عمّا إذا كانت أخطاؤه أكثر تجاه مباريات الأهلي أم الزمالك في مصر، ومن تعرض للظلم أكثر منهما، رفض سمير عثمان الإجابة، مستكملًا تحليل القرارات التحكيمية في مباراة النصر والاتفاق، فيما علق الفراج بطرفة "أكيد تذكرت جرائمك السابقة، لذلك يحبونك هناك (اللي بالي بالك)".

  • FBL-KSA-PRO LEAGUE-NASSR-ETTIFAQAFP

    مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 76 نقطة من 29 مباراة؛ وبفارق 8 نقاط عن الهلال، صاحب "الوصافة".

    أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع الوصل الإماراتي، بشكلٍ رسمي.

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.