عندما يوقف النصر "مراكب الاتحاد السائرة".. من واقعة 2008 الجماهيرية والمفاوضات غير القانونية وصولًا لأنيس حاج موسى!

إن كان كلاسيكو النصر والاتحاد دائمًا ما يكون حاميًا داخل المستطيل الأخضر، فأحيانًا تلك الحمية تنتقل إلى خارج الملعب .. حينها يلعب العالمي دورًا في جعل العميد يدفع الثمن وربما يكون ثقيلًا!





هذا ما حدث في كواليس فشل إتمام الاتحاد لصفقة الجناح الجزائري أنيس حاج موسى من فينورد الهولندي..

الصورة من الخارج - بحسب التقارير الصحفية - تقول إن الاتحاد هو من فشل في تقديم ضمانات بنكية إلى نظيره الهولندي، ما دفع الأخير لرفض إتمام الصفقة.

لكن الكواليس تقول إن النصر لعب دور "الطرف الثالث" لعرقلة خطوات النادي الجداوي، وإن كان هذا الدور دون قصد من العالمي!

هذا ما قالته صحيفة "دي تيليجراف" التي زعمت أن "المشاكل التي واجهها فينورد مع النصر الموسم الماضي هي سبب تعنته أمام الاتحاد وإصراره على الحصول على ضمانات بنكية قبل إتمام صفقة حاج موسى والاتحاد".

الإسقاط هنا على تراجع النصر عن إتمام صفقة اللاعب السلوفاكي دافيد هانسكو من فينورد، في صيف 2025، رغم الاتفاق على كل شيء مع كافة الأطراف، بل وسافر اللاعب لمعسكر العالمي في النمسا للاستعداد للموسم الجديد، وفي الأخير لم يُتم النادي العاصمي السعودي الصفقة، ما أثار الغضب في هولندا.

ويبدو أن فينورد خشي تكرار الاتحاد موقف النصر ذاته من الاتحاد، إذ ما ضمن حقوقه المالية قبل إنهاء الإجراءات، لذا دفع العميد ثمن ما فعله العالمي قبل عام!

لكن على كلٍ، لم تكن هذه القضية الأولى التي يتضرر بها الاتحاد من النصر سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لذا دعونا في السطور التالية نستعرض أبرز تلك القضايا..



