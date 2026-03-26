مفاجأة بعد أزمة النصر .. الاتحاد الآسيوي إلى الإمارات: اوقفوا الحرب الإيرانية وإلا..!

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر بشكل رسمي، إقامة مواجهة النصر والوصل الإماراتي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، في 19 من أبريل المقبل، على أرض الأخير، من مباراة واحدة فقط، دون ذهاب وإياب.

هذا القرار جاء رغم تقديم الاتحاد السعودي لكرة القدم طلب استضافة مباريات البطولة على غرار دوري أبطال آسيا للنخبة؛ المشارك بها الثلاثي الأهلي، الهلال والاتحاد، لكن تم تفضيل الملف الإماراتي في الأخير.

السعوديون استغربوا القرار، بداعي أنه طالما سيقام ربع النهائي من مباراة واحدة فقط، فمن المفترض أن يقام على أرض محايدة ليست سعودية ولا إماراتية.

عطفًا على ذلك، خرجت بعض الأصوات من الرياض مطالبة بضرورة انسحاب النصر من البطولة القارية، للتركيز على حصد لقب دوري روشن، خاصةً مع تعارض مواعيد البطولتين.