يبدو أن قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإقامة مواجهة النصر السعودي والوصل الإماراتي ضمن دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 (2025-2026)، في مدينة دبي، ليس قرارًا نهائيًا، خاصةً وسط المعارضات السعودية لهذا القرار.
مفاجأة بعد أزمة النصر .. الاتحاد الآسيوي إلى الإمارات: اوقفوا الحرب الإيرانية وإلا..!
ما القصة؟
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر بشكل رسمي، إقامة مواجهة النصر والوصل الإماراتي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، في 19 من أبريل المقبل، على أرض الأخير، من مباراة واحدة فقط، دون ذهاب وإياب.
هذا القرار جاء رغم تقديم الاتحاد السعودي لكرة القدم طلب استضافة مباريات البطولة على غرار دوري أبطال آسيا للنخبة؛ المشارك بها الثلاثي الأهلي، الهلال والاتحاد، لكن تم تفضيل الملف الإماراتي في الأخير.
السعوديون استغربوا القرار، بداعي أنه طالما سيقام ربع النهائي من مباراة واحدة فقط، فمن المفترض أن يقام على أرض محايدة ليست سعودية ولا إماراتية.
عطفًا على ذلك، خرجت بعض الأصوات من الرياض مطالبة بضرورة انسحاب النصر من البطولة القارية، للتركيز على حصد لقب دوري روشن، خاصةً مع تعارض مواعيد البطولتين.
الاتحاد الآسيوي يمنح الإمارات مهلة
القصة لم تقف عند منح الإمارات مهمة استضافة مواجهة النصر، إذ أنه بحسب الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني فإن الاتحاد الآسيوي سيقيم الوضع مرة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة.
القحطاني أوضح أن الآسيوي سيقيم الوضع في دبي خلال العشرة أيام المقبلة تقريبًا، بالتزامن مع الهجمات الإيرانية على الإمارات وبعض دول الخليج.
وأكد الإعلامي الرياضي السعودي أن هناك فرصة لنقل المباراة من دبي إلى الرياض، حال استمرار الهجمات الإيرانية على الإمارات.
أزمة النصر مع مباريات دوري روشن
جدير بالذكر أن أزمة النصر ليست في إقامة مواجهة الوصل بربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 في الإمارات فقط، إنما كذلك هناك أزمة أخرى مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين..
بحسب التقارير الصحفية، فإن النصر تقدم بطلب لرابطة الدوري السعودي للمحترفين طالبًا تقديم مباراته أمام الاتفاق في الجولة الـ29 من دوري روشن، والمقرر لها 24 أبريل إلى 15 من الشهر ذاته، كون موعدها سيكون بعد 48 ساعة فقط من موعد مواجهة نصف النهائي بدوري الأبطال، حال نجح العالمي في العبور من الوصل.
لكن المفاجأة أن رابطة الدوري السعودي رفضت طلب النصر، رغم أنها قامت بتقديم مباريات الأندية المشاركة في النخبة الآسيوية "الهلال والأهلي والاتحاد"، في الجولة نفسها (29) إلى السابع من أبريل الجاري، لتعارض المواعيد مع دوري روشن.
مشوار النصر في دوري أبطال آسيا 2 (2025-2026)
العالمي كان قد حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات بالنسخة الحالية من البطولة القارية، محققًا الفوز أمام الزوراء العراقي، الاستقلال الطاجيكي وجوا الهندي، ليحصد 18 نقطة.
وفي دور الـ16، عبر النصر من كاراباج الأذربيجاني، منتصرًا في الذهاب (1-0)، وفي الإياب بالنتيجة نفسها.