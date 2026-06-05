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Vissel Kobe v Al-Ahli : AFC Champions EliteGetty Images Sport
أحمد فرهود

خطط لاستفزاز الجماهير ونجم النصر دخل قائمته السوداء!.. اعترافات مثيرة من ميريح ديميرال

ميريح ديميرال
الأهلي
النصر
كينجسلي كومان
دوري روشن السعودي

ماذا قال مدافع الأهلي؟!..

فتح النجم التركي ميريح ديميرال، قلب دفاع عملاق جدة الأهلي، ملف الكلاسيكو السعودي الكبير ضد نادي النصر؛ وذلك ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، للموسم الرياضي 2025-2026.

وقتها.. الأهلي خسر (0-2) ضد النصر، في المباراة التي أُقيمت على ملعب "الأول بارك"، في الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي.

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    ميريح ديميرال خطط لـ"استفزاز" جماهير النصر

    وفي هذا السياق.. اعترف النجم التركي ميريح ديميرال، قلب دفاع عملاق جدة الأهلي؛ بأنه تعمد "استفزاز" جمهور نادي النصر، على هامش الكلاسيكو السعودي الكبير.

    واحتفل ديميرال بـ"الميدالية الذهبية"، التي تحصل عليها بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026، أمام الجماهير النصراوية التي حضرت الكلاسيكو؛ في إشارة إلى عدم امتلاك العالمي هذا اللقب القاري الغالي، في خزائنه.

    وعن ذلك يقول ديميرال في تصريحات مع بودكاست "DemCast": "لقد جلبتُ ميدالية (النخبة الآسيوية) معي، إلى أرضية الملعب؛ وقمتُ بإعطائها إلى أحد إداريي الأهلي، ليحتفظ بها عند الحاجة".

    وأضاف المدافع التركي: "كنتُ أعرف أنه سيحدث شيء ما في الكلاسيكو؛ وبالفعل.. عندما وقعت المشاحنات، أخذتُ الميدالية واحتفلت بها أمام جماهير النصر".

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  • FBL-KSA-PRO LEAGUE-NASSR-ETTIFAQAFP

    نجم النصر دخل قائمة ميريح ديميرال "السوداء"

    واستكمالًا لتصريحاته.. تطرق النجم التركي ميريح ديميرال، قلب دفاع عملاق جدة الأهلي؛ للحديث عن مشادته مع الفرنسي كينجسلي كومان، جناح نادي النصر.

    وشهدت الدقائق الأخيرة من كلاسيكو النصر والأهلي، في الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، مشادة عنيفة بين ديميرال وكومان؛ وسط تفاعل كبير من الجماهير التي حضرت في مدرجات "الأول بارك"، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

    وقال ديميرال بخصوص هذا الأمر: "يبدو أن كومان لم ينس التدخل الذي قمتُ به ضده، منذ عدة سنوات؛ وذلك خلال إحدى المباريات التي جمعت منتخب بلادي تركيا مع فرنسا".

    وأوضح المدافع التركي أنه تمالك نفسه خلال الكلاسيكو، لكي لا يعتدي على نجم النصر، عقب المشادة التي وقعت بينهما؛ وذلك خوفًا من أن يتعرض لـ"الطرد"، وقتها.

    وأعلن ديميرال أنه قام بإرسال رسالة إلى كومان، بعد نهاية الكلاسيكو؛ كرد منه على المشادة التي حدثت بينهما، فوق أرضية المستطيل الأخضر.

    واختتم ميريح ديميرال تصريحاته؛ بالقول: "على أي حال.. لقد أصبح كينجسلي كومان في قائمتي السوداء".


  • Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    أرقام ميريح ديميرال مع النادي الأهلي

    المدافع التركي ميريح ديميرال البالغ من العمر 28 سنة، انضم إلى عملاق جدة الأهلي صيف 2023؛ قادمًا من نادي أتالانتا الإيطالي.

    ومؤخرًا.. جدد ديميرال عقده مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ لمدة 3 مواسم أخرى، حتى 30 يونيو 2029.

    ومنذ الانضمام للفريق الأهلاوي؛ سجل المدافع التركي 4 أهداف وصنع 5 آخرين، خلال 97 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

    وقاد ميريح ديميرال النادي الأهلي؛ للتتويج بثنائية دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025 و2025-2026، بالإضافة إلى كأس السوبر السعودي.

  • Ahli Franck Kessie Ivan ToneyGetty

    مشوار الأهلي في موسم 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي، بالفوز على نادي النصر في المباراة النهائية.

    أما في دوري روشن السعودي.. أنهى الفريق الأهلاوي المسابقة في "المركز الثالث" بجدول الترتيب؛ وذلك برصيد 81 نقطة، من 25 انتصارًا و6 تعادلات مقابل 3 هزائم.

    وقاريًا.. توّج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، للمرة الثانية تواليًا؛ وذلك بعد فوزه على نادي زيلفيا ماتشيدا الياباني في النهائي، بعد تجاوز الدحيل القطري ثم جوهور دار التعظيم الماليزي وفيسيل كوبي الياباني في الأدوار الإقصائية.

    وأخيرًا.. ودع الأهلي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور نصف النهائي، بعد الهزيمة ضد عملاق الرياض الهلال؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".