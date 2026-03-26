على غرار الهلال والأهلي .. النصر "الآسيوي" يتحرك لإنهاء أزمة روزنامة دوري روشن!

بينما تتجه رابطة الدوري السعودي للمحترفين، نحو تعديل مواعيد مباريات الأهلي والهلال، بعد إعلان قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، جاء الدور على النصر الذي تقدم بطلب جديد من أجل حل أزمة "الروزنامة" لمباراته في روشن، بالتزامن مع منافسته على اللقب القاري الثاني.

وتشارك أندية الأهلي - حامل اللقب - والهلال والاتحاد، في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث تأهلوا إلى دور الـ16، فيما يواصل النصر رحلته في دوري أبطال آسيا 2، حيث بلغ الدور ربع النهائي.

وفي إطار ظروف الصراع العسكري بين أمريكا وإسرائيل وإيران، والذي ألقى بظلاله على منطقة غرب آسيا، جاءت قرارات جديدة من قِبل الاتحاد الآسيوي، على النحو التالي..

* إقامة مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، بنظام التجمع (من مباراة واحدة) في جدة.

* إقامة مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، من مباراة واحدة (ولم يتم تحديد الدولة المضيفة).