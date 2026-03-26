محمود خالد

على غرار الهلال والأهلي .. النصر "الآسيوي" يتحرك لإنهاء أزمة روزنامة دوري روشن!

الهلال والأهلي والنصر في صراع "محلي وآسيوي"..

بينما تتجه رابطة الدوري السعودي للمحترفين، نحو تعديل مواعيد مباريات الأهلي والهلال، بعد إعلان قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، جاء الدور على النصر الذي تقدم بطلب جديد من أجل حل أزمة "الروزنامة" لمباراته في روشن، بالتزامن مع منافسته على اللقب القاري الثاني.

وتشارك أندية الأهلي - حامل اللقب - والهلال والاتحاد، في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث تأهلوا إلى دور الـ16، فيما يواصل النصر رحلته في دوري أبطال آسيا 2، حيث بلغ الدور ربع النهائي.

وفي إطار ظروف الصراع العسكري بين أمريكا وإسرائيل وإيران، والذي ألقى بظلاله على منطقة غرب آسيا، جاءت قرارات جديدة من قِبل الاتحاد الآسيوي، على النحو التالي..

* إقامة مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، بنظام التجمع (من مباراة واحدة) في جدة.

* إقامة مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، من مباراة واحدة (ولم يتم تحديد الدولة المضيفة).

    تعديل مباريات الهلال والأهلي

    وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "الرياضية"، بأن رابطة دوري المحترفين السعودي، تتجه نحو تقديم مباراة الهلال والخليج، المقررة في 11 إبريل، ضمن الجولة الثامنة والعشرين، 24 ساعة، لتقام في 10 إبريل، بسبب ارتباط الهلال بملاقاة السد القطري، في 13 إبريل.

    وتدرس الرابطة أيضًا، تقديم مباراة الأهلي والفتح، من 11 إلى 10 إبريل، في حالة اعتماد مواجهة الراقي أمام الدحيل القطري، يوم 13 إبريل.

    وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن نتائج قرعة دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي ستقام خلال يومي 13 و14 إبريل، دون تحديد مواعيد المباريات حتى الآن، وهي على النحو التالي..

    * الهلال السعودي ضد السد القطري (الفائز سيواجه فيسيل كوبي الياباني).

    * الأهلي السعودي ضد الدحيل القطري (الفائز سيواجه جوهور دار التعظيم الماليزي).

    * الاتحاد السعودي ضد الوحدة الإماراتي (الفائز سيواجه ماتشيدا زيفيا الياباني).

    * تراكتور الإيراني ضد شباب الأهلي الإماراتي (الفائز سيواجه بوريرام يونايتد التايلاندي).

  • النصر يطلب التقديم

    وفي سياق متصل، أكد الإعلامي خالد الشنيف، عبر برنامج "دورينا غير"، أن نادي النصر تقدم بطلب إلى لجنة المسابقات التابعة لرابطة دوري المحترفين السعودي، من أجل تقديم مباراته أمام الاتفاق، المقررة في 24 إبريل، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين.

    وأوضح الشنيف أن النصر سيخوض مواجهة ربع النهائي، في 19 إبريل، ضد الوصل الإماراتي، وفي حالة التأهل لدور الأربعة، فإنه سيلعب المباراة في 22 إبريل، أي قبل 48 ساعة فقط من مباراته أمام الاتفاق، ولم يتم تحديد مكان إقامة مباراتي النصر.

    هذا الأمر يعني أن النصر إذا ما تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة (ليقابل الفائز من الأهلي القطري ضد الحسين الأردني)، وامتدت المباراة إلى ركلات الترجيح على سبيل المثال، فإن الفارق الزمني سيصير أقل من 48 ساعة، قبل مباراته ضد الاتفاق في دوري روشن.

    وعلى ذلك، فقد تقدم النصر بطلب إلى رابطة المحترفين، وقدم موعدًا مقترحًا بإقامة مباراة الاتفاق في 15 إبريل، كما أن مسؤولي "النواخذة"، وافقوا على ذلك المقترح، إلا أن الأمر لا يزال في طور النقاش داخل الرابطة.


  • الرابطة ترفض والنصر يرد


    وذكرت صحيفة "عكاظ" بأن رابطة دوري المحترفين رفضت طلبًا من النصر، تم تقديمه في 1 مارس الجاري، بشأن تقديم مباراة الاتفاق دوريًا، لظروف محتملة مرتبطة بالمشاركات الآسيوية، قبل تحديد الموعد الرسمي، بداعي أن الاعتذار جاء دون توضيح أسباب مقنعة.

    وبناءً على ذلك، فإن النصر خاطب الرابطة مجددًا بعد تحديد مواعيد مباريات ربع ونصف النهائي، في 19 و22 إبريل، بمراعاة هذا التداخل في المواعيد، مع وجود فارق الـ48 ساعة بين لقاء دور الأربعة "المحتمل تأهل النصر إليه" ومباراة الاتفاق، فيما لم يصل رد الرابطة بالموافقة أو الرفض حتى اللحظة.

    ما ينتظر النصر في دوري أبطال آسيا 2

    وأفادت تقارير إعلامية بأن إقرار استضافة مدينة جدة لمباريات الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا للنخبة، من دور الستة عشر وحتى النهائي، قد يساهم في عدم إقامة مباريات ربع النهائي ودور الأربعة في دوري أبطال آسيا 2، في المملكة، في إطار مساعي الاتحاد الآسيوي لتنويع الدول المستضيفة للبطولات.

    ورغم ذلك، إلا أن الإعلامي بدر بالعبيد، المختصّ في الشأن الآسيوي، قد أكد أنه في حالة التأهل إلى النهائي، فإن النصر سيخوض المواجهة على ملعب الأول بارك، وهذا الأمر معتمد بشكل رسمي.

    وبحسب التقارير الإعلامية، فإن الاتجاه الأقرب لإقامة المباريات القارية التي تشهد مشاركة الأندية السعودية، على النحو التالي..

    * إقامة ربع النهائي ودور الأربعة من دوري أبطال آسيا 2 في سلطنة عمان أو قطر، كأرض محايدة، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

    * إقامة دور الأربعة والنهائي من دوري أبطال الخليج - التي تشهد مشاركة الشباب - في قطر، بحسب الإعلامي خالد الشنيف.

  • صراع الدوري والآسيوية

    ومع تبقي ثماني جولات على نهاية موسم 2025-2026، فإن دوري روشن السعودي يشهد صراعًا شرسًا على اللقب، في مراكزه الأربعة الأولى..

    * النصر: الأول بـ67 نقطة.

    * الهلال: الثاني بـ64 نقطة.

    * الأهلي: الثالث بـ62 نقطة.

    * القادسية: الرابع بـ60 نقطة.

    ويعد القادسية هو الفريق الوحيد بين رباعي المقدمة الذي لا ينافس على لقب قاري، فيما يتواجد الاتحاد، الذي ينافس على دوري النخبة، في المركز السادس بـ42 نقطة، بينما يحتل الشباب، المتأهل لنصف نهائي دوري أبطال الخليج، المركز الثاني عشر بـ29 نقطة.

    ويطمح الهلال أيضًا للمنافسة على الثلاثية، فمع تواجده في وصافة دوري روشن، وتأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، فقد تأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليضرب موعدًا مع الخلود، بعدما تمكن الزعيم من إقصاء الأهلي من نصف النهائي بركلات الترجيح.