محمود خالد

النصر وعقدة الممر الشرفي: من ورود الهلال إلى سخرية الأهلاوية .. وحل مثالي "يرضي جميع الأطراف"!

هل تؤيد تنظيم النصر ممر شرفي للأهلي "بطل آسيا"؟

من جديد، يطل علينا اقتراح تنفيذ ممر شرفي للفريق البطل، ذلك المقترح الذي تحول من فكرة إظهار الاحترام والتقدير، ويعكس الروح الرياضية، إلى "استصغار" للفريق المؤدي إليه، خاصة وإن كان أمام منافس مباشر، رغم كونه تقليد متعارف عليه في مختلف أنحاء العالم.

أطلّ علينا الناقد الرياضي سامي الحريري، باقتراح بأن يؤدي لاعبو النصر ممرًا شرفيًا للأهلي، تقديرًا لإنجاز الراقي في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، للمرة الثانية على التوالي.

وأثار هذا الأمر حالة واسعة من الجدل، بين مؤيد ومعارض لتنفيذ الفكرة، خاصة في ظل توتر الأجواء بين الطرفين في الآونة الأخيرة.

وكان الأهلي قد تمكن من حصد اللقب الآسيوي، للمرة الثانية في تاريخه، بعد التغلب على ماتشيدا زيلفيا الياباني، بهدف نظيف، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الإنماء بجدة.

هل نشاهد ممرًا شرفيًا من قِبل النصر للاعبي الأهلي؟ وما هو الحل الأمثل لضمان إرضاء الطرفين؟ بالإمكان أن نستعرض الوجهين - الإيجابي والسلبي - حول هذا البروتوكول، وإمكانية تحقيقه في قمة الجولة الثلاثين، التي نشهدها يوم الأربعاء المُقبل..

  • النصر ليس في "النخبة" الآسيوية

    وخرج الإعلامي أحمد الشمراني، ليطالب أيضًا نادي النصر، بتنظيم ممر شرفي للأهلي، في مباراة الفريقين في دوري روشن، بقوله إن الحجة التي كانت تتداول مسبقًا، حول عدم تنظيم الممر، ليست موجودة.

    وأوضح، عبر مقطع فيديو، أن حجة الفرق حول عدم تنظيم ممر شرفي، هو وجود الفريق في نفس البطولة، ولكن في حالة النصر، فلا تعارض؛ كونه يشارك في بطولة دوري أبطال آسيا 2، ولم يكن في دوري أبطال النخبة، على غرار الهلال والاتحاد.

    وتابع "إنجاز الأهلي هو إنجاز للوطن، وكلا الفريقين تحت مظلة الصندوق، والآن هل سيكون هناك ممر شرفي من العالمي للنخبوي؟ هكذا تكون الرياضة وأخلاقيات الرياضة، والعلاقات الجميلة بين الأندية".

  • الممرات الشرفية واحتفال الورود

    الاحتفال بإنجاز الخصم ليس جديدًا على ملاعب المملكة، فقد تحدث فؤاد أنور، أسطورة الكرة السعودية، عن واقعة احتفال لاعبي الهلال، بالنصر، خلال موسم 1989.

    وقال أنور إن الهلال حرص على تقديم الورود إلى لاعبي النصر، في تلك الفترة، احتفاءً بفوزهم بلقب الدوري السعودي، إلا أنهم لم يقوموا بعمل ممر شرفي آنذاك.

    وفي سبتمبر 2020، حرص نادي الشباب، على تنظيم ممر شرفي لجاره الهلال، احتفالًا بتحقيق الزعيم للقب دوري المحترفين السعودي، قبل مباراة الفريقين في الجولة الختامية.

    ليس ذلك فحسب، بل إن مباراة الهلال والفيصلي، في مايو 2021، شهدت حادثة فريدة في ختام الدوري، حيث نظم كلا الفريقين ممرًا للآخر، وجاءت فكرة "الممر الشرفي المزدوج"، من أجل الاحتفال بتتويج الهلال بطلًا للدوري، والفيصلي بكأس خادم الحرمين الشريفين.

  • سخرية الأهلاوية تزيد العقدة .. وواقعة الهلال ليست ببعيد

    رغم أن الدعوات لإقامة النصر ممر شرفي للأهلي، يحمل في ظاهرة لقطة طيبة تعبر عن الروح الرياضية، إلا أن في باطنه، قد يشير إلى "السخرية".

    لن نبعد على الإطلاق، فقد شاهدنا خلال الساعات الماضية، احتفالات لاعبي الأهلي في حافلات مكشوفة، والتي تضمنت السخرية من شعار النصر، والادعاء بأن عملاق الرياض لم يسبق له أن توج بهذا اللقب الآسيوي.

    اقرأ أيضًا: "لن يكون مشهد سعادتهم مكتملًا دون إقحام النصر" .. لاعبو الأهلي يسخرون من العالمي بعد تحقيق الآسيوية

    أضف إلى ذلك، ما قاله خالد الغامدي، رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي، والذي قال إن الراقي في عامين، حقق إنجازًا كبيرًا لم تصل إليه أندية كل تاريخها عبر 60 و70 سنة، ولديها نسختان من البطولة، وليست ذات البطولة، الأمر الذي تم تفسيره بأنه بمثابة "إسقاط مباشر" على النصر، رغم أن البعض أيضًا، فسر مقولة الغامدي، بأنها تعود على الاتحاد، الذي توج بدوري الأبطال، إلا أنه لم يحققها بنظام النخبة.

    وكمثال بسيط، فإن الناقد سامي الحريري الذي افتخر بكونه أول إعلامي يطرح اقتراح الممر الشرفي، هو ذاته الذي نشر تغريدات قال فيها إن الأهلي أحرج النصر، ومتى سيتوج العالمي باللقب؟

    وبين هذا وذلك، لنعد إلى مايو 2027، حيث كانت المطالبات للنصر أيضًا بعمل ممر شرفي للهلال، بمناسبة تحقيقه للقب الدوري، وهو المقترح الذي تبناه الأسطورة النصراوية فهد الهريفي، ولاقى عليه انتقادًا واسعًا من جماهير العالمي.

    ورغم أن غرض الهريفي من ذلك المقترح هو تقديم صورة حضارية تتمتع بالروح الرياضية، إلا أن النصر رفض في النهاية، تنظيم الممر الشرفي للهلال، في ديربي الجولة 32 من الدوري.

    واليوم، يعود إلينا فهد الهريفي، بمقترح جديد لإدارة النصر، بتكريم الأهلي بممر شرفي وورود، واصفًا إياه بأنها عنوان للأخلاق الرياضية، وواثقًا بأن هذا المشهد سيحدث يوم الأربعاء، قبل أن يتراجع بعد ذلك، ويعلن عن حذف تغريدته بعد معرفته بواقعة لاعبي الأهلي وتصريح رئيس النادي.

    حل مثالي "يرضي جميع الأطراف"

    من هذا المنطلق، يمكن القول إن هناك حلًا يرضي جميع الأطراف، ويعكس الروح الرياضية في الملاعب السعودية، وهو تنظيم "الممر الشرفي المزدوج".

    صحيح أن النصر لم يحسم أيًا من دوري روشن أو دوري أبطال آسيا 2 (مع تأهله للمباراة النهائية)، ولكن ماذا لو قام لاعبو النصر بتنظيم الممر الشرفي للأهلي، على أن يلتزم نجوم الراقي بتنظيم ممر مماثل للنصر في أول لقاء يجمع بينهما، إذا ما فازت كتيبة جورج جيسوس بأي من لقبي الدوري أو الآسيوية؟

    هناك مقترح آخر، بأن ينتظر الفريقان حتى أول مواجهة بعد لقاء الأربعاء، خاصة وأن النصر والأهلي ضمنا التأهل إلى كأس السوبر السعودي "2026-2027"، فماذا لو نظم الفريقان ممرًا مزدوجًا في تلك المباراة، إذا ما أسفرت القرعة عن مواجهة بينهما في تلك البطولة؟