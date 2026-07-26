يشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جماهير نادي النصر "صدمتهم" من الظروف الحالية التي يمر بها، سواء من الناحية المالية أو التعاقدات، حيث قرر قطع إجازته، للانضمام لمعسكر الفريق في البرتغال، على أمل إيجاد حلول سريعة.
يهدد بعدم المشاركة في النخبة الآسيوية .. كريستيانو رونالدو غاضب من تصرفات الإدارة تجاه ثنائي النصر
ما القصة؟
بدأ النصر قبل ستة أيام تقريبًا معسكر الخارجي في لشبونة البرتغالية، استعدادًا للموسم الجديد 2026-27، وسط عديد الأزمات، على أرسها المالية التي تحول دون إبرامه صفقات مهمة، بجانب تأخر مستحقات اللاعبين.
وسط كل ذلك، صاروخ ماديرا لا يزال يقضي فترة الراحة السلبية بعد نهاية كأس العالم 2026، حيث ودع من دور الـ16 بالهزيمة أمام إسبانيا (0-1).
فيما ينتظر جمهور العالمي عودة الدون بفارغ الصبر، على أمل أن يضغط على المسؤولين سواء داخل النادي أو خارجه، لانتشاله من أزمته المالية مع قيادة الميركاتو الصيفي الجاري بما يخدم الفريق.
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غضب رونالدو بسبب سامو كوستا
الجديد في هذا الشأن، كشفه الإعلامي الرياضي محمد البكيري، مؤكدًا أن رونالدو يشعر بالغضب من تصرفات إدارة النصر بالصيف الجاري، وقرر قطع إجازته الحالية، على أن ينضم لمعسكر لشبونة خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويهدف كريستيانو من وراء قراره متابعة الوضع عن القرب دون انتظار انتهاء الإجازة، خاصةً فيما يتعلق بصفقة لاعب الوسط البرتغالي سامو كوستا؛ محترف ريال مايوركا..
النصر تعاقد مع البرتغالي بتوصية من صاروخ ماديرا، وقد حصل على توقيعه بالفعل، بحسب ما يؤكد البكيري، إلا أنه غير قادر على تسليمه أي دفعة مالية قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة، وهو ما أغضب رونالدو.
غضب رونالدو بسبب بوستيكوجلو
على جانب آخر، يؤكد البكيري أن رونالدو مصدوم كذلك بعد تعاقد النصر مع المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو خلفًا للبرتغالي جورج جيسوس، كونه تم دون استشارته، بخلاف عدم تنفيذ أي وعد تلقاه من المسؤولين بنهاية الموسم الماضي.
بل وزاد البكيري، مشددًا على أن صاحب الـ41 عامًا هدد بعدم المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا للنخبة، حال استمر وضع النصر على ما هو عليه، دون حلول سريعة وجذرية.
ليست المرة الأولى لرونالدو
مزاعم رونالدو تلك التي يرددها البكيري بشأن تهديده بعدم المشاركة في المباريات مع النصر، ليست المرة الأولى التي تلاحق البرتغالي..
في الميركاتو الشتوي 2026 كذلك، ادعت عدة تقارير صحفية سعودية أن غياب رونالدو عن مواجهتي الرياض والاتحاد بالجولتين الـ20 و21 من دوري روشن السعودي، جاء تعبيرًا عن غضبه لانتقال المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من العميد إلى الهلال في صفقة انتقال حر، بينما كان يعاني العالمي وقتها في بعض المراكز وسط عجز مالي عن دعم صفوفه.
بل وفجر رونالدو مفاجأة قوية في الجولات الأخيرة من الموسم الماضي، مؤكدًا أنه سيكشف عن الكثير من الكواليس المهمة بمجرد نهاية الموسم، لكنه لم يفعل في ظل انشغاله بالمشاركة في كأس العالم 2026 مع منتخب البرتغال.
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