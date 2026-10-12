في القمة الآسيوية: الكشف عن سر غياب جالينو "المفاجئ".. وهكذا استقبل جمهور الوصل نجوم الأهلي!

وفي هذا السياق.. أثار غياب النجم البرازيلي ويندرسون جالينو، جناح عملاق جدة الأهلي، عن مواجهة نادي الوصل الإماراتي، مساء اليوم الاثنين، جدلًا كبيرًا بين عشاق هذا الكيان الرياضي السعودي الكبير.

ولم يتواجد جالينو في التشكيل الأساسي، أو حتى على دكة بدلاء الأهلي؛ خلال مواجهة الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

وكشف الصحفي الرياضي وليد سعيد عن أن غياب جالينو المفاجئ، عن قمة الوصل والأهلي الآسيوية؛ جاء بسبب شعور اللاعب بـ"الإجهاد".

وأكد سعيد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، وجود النجم البرازيلي في مدرجات ملعب "زعبيل"، الذي يستضيف المباراة؛ وذلك بعد أن سافر مع بعثة الفريق الأهلاوي، قبل استبعاده من القائمة بالكامل بسبب الإجهاد.