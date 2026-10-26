في مباراة أحرجت النخبة الآسيوية: نجم الأهلي يتقمص دور لامين يامال ضد الغرافة.. وكتيبة مارينو بوسيتش تحتاج إلى تدخل عاجل!

واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. قد يتساءل البعض قائلًا: "لماذا لم يبدأ ياسين براهيمي وأيوب العلوي في التشكيل الأساسي لنادي الغرافة القطري ضد عملاق جدة الأهلي؟!".
هذا الأمر يمكن تفسيره من ناحيتين عزيزي القارئ، وهما:
* أولًا: وجهة نظر فنية من الجهاز الفني للغرافة.
* ثانيًا: إراحتهما من أجل مسابقة الدوري القطري.
والغرافة خسر أول مباراتين في مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة؛ لذا فإنه من الصعب أن تكون هناك وجهة نظر فنية تجعل مدربًا يحتفظ باثنين من أهم لاعبيه على "دكة البدلاء"، في مباراة مصيرية أمام الأهلي.
وبالتالي.. قد يكون موقف الغرافة في مسابقة الدوري القطري؛ هو ما دفع الجهاز الفني إلى إراحة كلٍّ من براهيمي والعلوي، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2026-2027.
ويحتل الغرافة "المركز العاشر" في الدوري القطري؛ وذلك بجمعه 6 نقاط من فوز و3 تعادلات، خلال 7 جولات حتى الآن.
بمعنى.. من الممكن أن يكون الجهاز الفني للغرافة بقيادة البرتغالي بيدرو مارتينيز، قد وضع أولوية تحسين موقف الفريق في الدوري المحلي؛ بدلًا من التركيز على النخبة الآسيوية.
وإذا كانت هذه هي النظرة بالفعل؛ فذلك دليل على أن هناك بعض الفرق التي لا تزال تضع البطولة الآسيوية في المرتبة الثانية أو الثالثة.
والبعض قد يقول: مع كل الاحترام للغرافة.. هذا الفريق لا يستطيع تحقيق لقب النخبة الآسيوية؛ لذا فالأفضل له التركيز في الدوري المحلي بالفعل بدلًا من البطولة القارية.
هنا سنرد بالقول: نعم عزيزي القارئ، هذا ما نقصده بالضبط؛ وهو أن النظام الجديد لمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" لم يحقق الغرض منه، لأن المشكلة تكمن في عقلية بعض الأندية التي لا تريد أن تقاتل على حظوظها، وتلعب بعقلية خاسرة منذ البداية أساسًا.
ونعيد ونكرر، نحن نقصد بعض الأندية وليست كلها؛ ففرق أخرى مثل العين وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، حققت نتائج رائعة كالفوز على عملاقي السعودية النصر والاتحاد - على التوالي -.
ولكن من ناحية أخرى.. فإن الغرافة لو دخل المباراة بعقلية أفضل، لكان قادرًا على الفوز وحصد النقاط الثلاث، خاصة أن الراقي قدّم أداءً غير جيد بالمجمل، مع كثير من الغيابات المؤثرة.