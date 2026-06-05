AFP
النادي الخامس في عامين .. سان ماكسيمين يرحل عن لانس وينضم لفريقه الجديد
الجناح الفرنسي يوقع عقده مع نادٍ أمريكي
وفقًا لصحيفة «لوكيب»، يستعد سانت-ماكسيمين لإنهاء فترة عودته القصيرة إلى كرة القدم الفرنسية مع فريق لانس، لبدء فصل جديد في دوري كرة القدم الأمريكي (MLS).
وتوصل المهاجم البالغ من العمر 29 عامًا إلى اتفاق للانضمام إلى فريق شارلوت قبل فتح فترة الانتقالات الأمريكية المقبلة.
على الرغم من المقاومة الشديدة من جانب لينس، الذي كان يرغب بشدة في الاحتفاظ بخدماته للموسم المقبل، إلا أن الإغراء المالي للانتقال إلى الولايات المتحدة كان في النهاية أقوى من أن يرفضه اللاعب.
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رحيل زاها يفسح المجال لشغل المنصب المخصص
يصل سانت-ماكسيمين إلى الولايات المتحدة وهو يتمتع بمكانة مرموقة. ومن المقرر أن يشغل اللاعب الذي كان في السابق أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز المفضلين لدى الجماهير، منصب «اللاعب المعين» الحاسم في ولاية كارولينا الشمالية، مما سيسمح له بتجاوز لوائح الحد الأقصى للرواتب الصارمة التي تفرضها الرابطة.
وقد أتيحت هذه الفرصة البارزة في الفريق فور إعلان المهاجم المخضرم ويلفريد زاها رحيله النهائي عن شارلوت، مما دفع النادي الأمريكي الطموح إلى التحرك سريعًا للتعاقد مع المهاجم الفرنسي المتعدد المواهب ليكون بديله الهجومي البارز.
الرحالة يستعيد مستواه في فرنسا
يُختتم انتقال سانت-ماكسيمين الوشيك فترة تنقلات متتالية منذ رحيله عن ملعب سانت جيمس بارك في عام 2023 مقابل 23 مليون جنيه إسترليني، حيث سجل 13 هدفًا في 124 مباراة.
بعد فترة قضاها في النادي الأهلي وإعارة مثمرة تحت قيادة جوزيه مورينيو في فنربخشة، لعب مع كلوب أمريكا قبل أن ينضم إلى لانس بعقد قصير الأجل في فبراير 2026.
وقد استمتع بنصف موسم استثنائي في فرنسا، حيث سجل أربعة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 13 مباراة، مما ساعد لانس على الفوز بكأس فرنسا واحتلال المركز الثاني في الدوري.
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تعاقد كبير يتم خلال فترة التوقف
ينضم المهاجم الجديد إلى فريق شارلوت في مرحلة مثيرة للاهتمام، حيث تتوقف منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) حاليًا استعدادًا لكأس العالم المقبلة. ويحتل فريقه الجديد المركز السادس في ترتيب الدوري الشرقي، بعد أن جمع 21 نقطة من مبارياته الـ15 الأولى، ليتخلف بفارق 12 نقطة عن المتصدر ناشفيل.
سيستغل سانت-ماكسيمين فترة التوقف التنافسي في منتصف الموسم للاندماج في الفريق قبل أن يخوض أول مباراة له على أرضه ضد منافسه الإقليمي أتلانتا يونايتد عند استئناف الدوري في 22 يوليو.