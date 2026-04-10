النادي التالي لآندي روبرتسون: ظهور مرشحين محتملين للتعاقد مع أسطورة ليفربول بعد تأكيد رحيله عن أنفيلد
توتنهام يتصدر السباق على روبرتسون
برز توتنهام كأبرز المرشحين لضم روبرتسون بمجرد انتهاء عقده مع ليفربول. وقد كان النادي اللندني الشمالي يضع الأساس لهذه الصفقة منذ فصل الشتاء، حيث أجرى بالفعل محادثات بشأن اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا خلال فترة الانتقالات في يناير.
وفي حين لا يزال الاهتمام كبيراً من جميع أنحاء أوروبا - حيث تراقب أندية مثل أتلتيكو مدريد ونابولي ويوفنتوس الوضع - يُعتبر توتنهام المرشح الأوفر حظاً، وفقاً لموقع The Athletic.
ومع ذلك، فإن أي صفقة محتملة تخضع، حسبما ورد، لشرط بقاء النادي في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل حالياً المركز 17، بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط مع بقاء سبع مباريات.
نهاية عصر ذهبي في أنفيلد
أكد نادي ليفربول رسمياً يوم الخميس أن روبرتسون سيغادر النادي هذا الصيف، ليحذو حذو محمد صلاح الذي توصل إلى اتفاق لإنهاء عقده قبل عام من انتهائه. وكان الظهير الأيسر أحد أركان نجاح النادي في عهد كل من يورغن كلوب وأرني سلوت، حيث خاض أكثر من 370 مباراة منذ انضمامه قادماً من هال سيتي.
وفي تعليقه على رحيله، أدلى روبرتسون بتصريح مؤثر على الموقع الرسمي للنادي: "ليس من السهل أبدًا مغادرة نادٍ مثل ليفربول. لقد كان جزءًا كبيرًا من حياتي وحياة عائلتي على مدار السنوات التسع الماضية، لكنني أعلم أن كرة القدم تستمر. أعلم أن الفرق تستمر، والآن حان الوقت بالنسبة لي للمضي قدمًا".
القيادة في فريق توتنهام
يرى توتنهام في روبرتسون المرشح المثالي لتعويض النقص في الخبرة على المستوى الرفيع والقيادة داخل تشكيلته الحالية. ومع معاناة ديستيني أودوجي وبن ديفيز من الإصابات طوال الموسم، فإن انضمام هذا اللاعب المخضرم سيوفر العمق المطلوب بشدة والعقلية الفائزة لفريق عانى من صعوبة في الحفاظ على المستوى.
من المرجح أن يشمل دوره في شمال لندن توجيه المواهب الشابة مثل أودوجي وسوزا الذي انضم للفريق في يناير. ومن المرجح أن يستمتع روبرتو دي زيربي، الذي كان يقدّر اللاعبين ذوي الخبرة خلال فترة عمله في برايتون، بفرصة ضم لاعب فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا والكؤوس المحلية خلال فترة وجوده في ميرسيسايد.
تأمين مكانة «ليجاسي» في ميرسيسايد
على الرغم من رحيله الوشيك، لا يزال مكانة روبرتسون الأسطورية في أنفيلد كما هي دون تغيير. فقد انضم إلى الفريق مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني فقط في عام 2017، ليصبح أحد أفضل الصفقات في تاريخ النادي. لكن في هذا الموسم، تضاءل وقت لعبه عقب انضمام ميلوس كيركيز قادمًا من بورنموث، حيث لم يشارك روبرتسون أساسيًا سوى في ست مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.
سيظل قائد منتخب اسكتلندا محترفًا تمامًا حتى نهاية الموسم، حيث يسعى ليفربول إلى احتلال مركز ضمن الخمسة الأوائل، كما يحاول تعويض النتيجة السلبية في مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان.