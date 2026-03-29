AFC Bournemouth v Southampton FC - Premier LeagueGetty Images Sport
محمد سعيد

ترجمه

المهاجم السابق لمنتخب إنجلترا وتوتنهام جيرمين ديفو يتولى منصب المدرب الرئيسي لأول مرة

تولى جيرمين ديفو منصب المدرب الرئيسي لأول مرة، حيث تولى قيادة فريق ووكينغ الذي يلعب في دوري الدرجة الوطنية. ويخلف المهاجم السابق لتوتنهام هوتسبير والمنتخب الإنجليزي نيل أردلي في ملعب لايثويت كوميونيتي، وذلك بعد بحث مكثف عن مدرب جديد.

    يتولى المدرب البالغ من العمر 43 عامًا قيادة فريق ووكينغ الذي يسعى إلى استعادة استقراره بعد فترة انتقالية. ورغم أن نجم الدوري الإنجليزي الممتاز السابق شغل عدة مناصب تدريبية منذ اعتزاله اللعب، فإن هذه الخطوة تمثل أول تعيين دائم له كمدير فني.

    وقد عمل سابقًا ضمن الجهاز الفني المؤقت لفريق رينجرز، كما أمضى وقتًا في تطوير المواهب الشابة ضمن أكاديمية توتنهام هوتسبير.

    وفي بيان رسمي صادر عن النادي، أعرب المهاجم الأسطوري عن حماسه لهذه الخطوة. وقال ديفو: "ووكينغ نادٍ تاريخي يتمتع بإمكانيات هائلة، وأنا متحمس للغاية لكوني جزءًا من هذا المشروع المثير. لا أطيق الانتظار لبدء العمل".

    وضع فلسفة جديدة

    اختار النادي الذي يلعب في الدوري الوطني ديفو بعد عملية مقابلات صارمة تهدف إلى العثور على قائد قادر على تطبيق أسلوب كرة قدم عصري. وأوضح رئيس النادي تود جونسون أن رؤية المهاجم السابق للعبة كانت الأبرز بين المرشحين.

    وقال جونسون: "إن إنجازات جيرمين كلاعب تتحدث عن نفسها، ولكن ما لفت انتباهنا خلال هذه العملية هو رؤيته للعبة، وكيفية رفعه لمستوى الأداء، ونهجه في القيادة وتطوير اللاعبين. لدينا خطة واضحة للوجهة التي نريد أن نصل إليها كنادٍ، ونعتقد أن جيرمين هو الشخص المناسب للبناء على الأسس القوية الموجودة بالفعل ومساعدتنا على المضي قدماً في المرحلة التالية من تلك الرحلة."



    ولن يكون ديفو وحيدًا في مهمته الجديدة، حيث وفر له النادي مساعدًا متمرسًا. ينضم بول بريسويل، المدرب السابق لفولهام وهاليفاكس، إلى الجهاز الفني بصفته مساعدًا، ليضيف إلى مقاعد البدلاء خبرة واسعة في دوري كرة القدم. كما أكد النادي أن المدربين المؤقتين كريغ روس وجايك هايد سيظلان جزءًا من الجهاز الفني في المستقبل.

    وقد نال روس الثناء على عمله كمدرب مؤقت عقب إقالة نيل أردلي. وخلال فترة عمله المؤقتة، قاد ووكينغ إلى تحقيق أربعة انتصارات وثلاثة تعادلات في ثماني مباريات. وسيقود روس الفريق للمرة الأخيرة في مباراة الثلاثاء ضد ألترينشام قبل أن يسلم زمام الأمور إلى ديفو في المباريات المتبقية من الموسم.

    وبالإضافة إلى حنكته التكتيكية، سلط مسؤولو نادي ووكينغ الضوء على شخصية ديفو باعتبارها عاملاً رئيسياً في قرارهم. وأشار مدير الكرة جودي براون إلى أن تصميم المهاجم على النجاح وتوافقه مع "فلسفة اللعب المفضلة" للنادي كانا عاملين حاسمين. ويأمل النادي أن تنعكس ثقافة الأداء العالي التي يتمتع بها ديفو على الفريق، في سعيه للصعود في ترتيب الدوري الوطني، حيث يحتل حالياً المركز الحادي عشر بفارق 18 نقطة عن مراكز التصفيات.