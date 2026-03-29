المنتخب الوطني: لوكاتيلي يتناول العشاء مع لاعبي إنتر، مما يثير غضب مشجعي يوفنتوس على مواقع التواصل الاجتماعي

تحولت عشاء بين زملاء المنتخب الوطني، عشية مباراة حاسمة، إلى قضية على مواقع التواصل الاجتماعي. فقد أصبح مانويل لوكاتيلي، قائد يوفنتوس، محور جدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أمضى أمسية في فلورنسا برفقة بعض لاعبي إنتر، الذين تم استدعاؤهم هم الآخرون للمشاركة في المباراة النهائية من التصفيات ضد البوسنة، والتي ستحدد من يتأهل إلى كأس العالم.





وكما ذكرت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت"، فإن المشهد كان في مطعم "تراتوريا دا توليو" الشهير، على تلال مونتيبيني، حيث شارك لاعب وسط يوفنتوس في العشاء مساء الجمعة — وتناول شريحة اللحم المقلية الشهيرة في المطعم — مع أليساندرو باستوني، وفيديريكو ديماركو، ونيكولو باريللا، وبيو إسبوزيتو. وكان معهم أيضًا غولييلمو فيكاريو، حارس مرمى توتنهام، الذي حضر إلى كوفيرتشيانو على الرغم من إصابته لدعم المنتخب الإيطالي.



