بعد انتهاء الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي بمباراة فيورنتينا وإنتر - التي انتهت بالتعادل 1-1 بهدفين سجلهما بيو إسبوزيتو وندور - حان الوقت لفتح صفحة جديدة والتطلع إلى مباراة المنتخب الوطني، الذي سيخوض مساء الخميس ضد أيرلندا الشمالية الخطوة الأولى للتأهل إلى كأس العالم المقبلة المقرر إقامتها هذا الصيف في الولايات المتحدة، وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو. يعمل مدرب المنتخب الإيطالي رينو غاتوزو على تذليل آخر الشكوك، لا سيما للتأكد من حالة ساندرو تونالي وجيانلوكا مانشيني، الذي عانى من تصلب في ربلة الساق خلال مباراة روما وليتشي.
Getty Images
ترجمه
المنتخب الوطني، ثورة لوكا توني: "باليسترا وكيشا في التشكيلة الأساسية، واستبعاد باستوني ولوكاتيلي. بيو إسبوزيتو في التشكيلة الأساسية بدلاً من ريتيغي"
إيطاليا، تشكيلة توني المثالية
أثناء تقديمه لمباراة فريق أيرلندا الشمالية المقررة مساء الخميس، كشف لوكا توني، بطل كأس العالم لعام 2006، عن تشكيلته المثالية، حيث أجرى ثورة شاملة بدأت بتغيير نظام اللعب: "بصراحة، لا أحب نظام 3-5-2؛ فهو لا يقنعني. هل يمكنني التغيير؟ سأختار نظام 4-4-2 الرائع". بين الثوابت والمستجدات: "في الجناح الأيمن سأشرك باليسترا لأول مرة، فهو يتمتع بالسرعة والمهارة وأنا معجب به كثيرًا؛ يمكنه الوصول إلى الخط الخلفي لإرسال العرضيات". مستجد آخر في الوسط: "سأشرك غاتي من يوفنتوس". خارج التشكيلة باستوني. "في خط الوسط مع كييزا وبوليتانو على الأجنحة، وفي الهجوم سألعب ببيو إسبوزيتو بدلاً من ريتيغي".
إليكم التشكيلة المثالية للوكا توني (4-4-2): دوناروما؛ باليسترا، غاتي، كالافيوري، ديماركو؛ بوليتانو، تونالي، باريلا، كيسا؛ إسبوزيتو، كين.
