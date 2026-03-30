عادة لن يغيرها الركراكي أو إنزاجي: التاريخ ينصف مدرب الطوارئ أحيانًا .. وأسباب ترجح تمسك الاتحاد السعودي برينارد "رغم العاصفة"!

"كل الطرق تؤدي إلى روما"، مثل روماني شهير، قد يعد الوصف الأمثل، لوضع الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، الذي بات أشبه بسباح يقاوم الأمواج العاتية، كي ينقذ نفسه من الغرق.

الكل أجمع على رحيل رينارد، إلا الاتحاد السعودي لكرة القدم، فالأحاديث الدائرة عبر الأوساط الإعلامية، لا تخرج عن ثلاث اتجاهات؛ متى يرحل؟ ومتى كان الوقت المناسب لإقالته مسبقًا؟ ومن هو البديل الأمثل له؟".

ومع تبقي حوالي 70 يومًا على انطلاق نهائيات كأس العالم 2026، فإن رحيل رينارد في هذا التوقيت، أشبه بـ"مخاطرة"، ولكن الأمر سيان، فبقاؤه أو رحيله هو بمثابة "مجازفة كبرى"، بالنظر إلى نتائج المنتخب السعودي، الذي تأهل إلى المونديال من "الملحق"، ولا يزال غائبًا عن منصات التتويج منذ 2003.

من أبرز الأسماء التي تم ترشيحها لإدارة المنتخب، خلفًا لرينارد، هو المغربي وليد الركراكي، الذي رحل عن تدريب منتخب بلاده، بعد خسارته لنهائي كأس أمم إفريقيا 2025 (من قلب الميدان أمام السنغال)، قبل أن تعلن لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي، لاحقًا، عن سحب اللقب من أسود التيرانجا، واعتبارهم خاسرين النهائي أمام المغرب بنتيجة (0-3).

ورغم أن وكيل الركراكي، نفى عبر صحيفة "عكاظ" الرياضية، تلقي أي محادثات رسمية من الاتحاد السعودي، بشأن التعاقد مع المدرب حتى الآن، إلا أن ذكر الركراكي يفتح ملفًا يستحق الحديث عنه، وهو ملف "مدرب الطوارئ".