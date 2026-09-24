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Mohammad Al-Deayea Nawaf Al-Aqidisocial gfx/ Getty Images
محمود خالد

"يذكروني بواقعة الاتحاد وأهداف هولندا وألمانيا" .. محمد الدعيع يدافع عن انتقاده لنواف العقيدي بعد إصابته في كأس الخليج!

كأس الخليج
السعودية
الكويت
نواف العقيدي

المنتخب السعودي يكشف عن بديل نواف العقيدي من كأس الخليج..

وجه محمد الدعيع، أسطورة حراسة المرمى في المنتخب السعودي، ردًا على المنتقدين بشأن رسالته الموجّهة إلى نواف العقيدي، حارس الأخضر، بعد إصابته في مباراة الكويت، في بداية مشوار المنتخبين في كأس الخليج العربي "خليجي 27".

وكان المنتخب السعودي قد حقق انتصارًا ضد الكويت، بهدف دون مقابل، جاء عن طريق الخطأ من المدافع يوسف الحقان، أثناء محاولة تشتيت كرة همام الهمامي، قبل أن تغير الكرة مسارها إلى الشباك، في الدقيقة 73.

ورغم ذلك، فإن فرحة الانتصار تعكّرت بإصابة نواف العقيدي، أثناء محاولة إبعاد كرة عرضية، قبل اصطدامه باللاعب خالد المرشد، ليثير قلق الجماهير السعودية، قبل احتمالية تعرضه لارتجاج في المخ، قبل أن يطمئن العقيدي الجميع أثناء خروجه من ملعب الإنماء، إلا أنه غادر بـ"واقي" للذراع، حيث أشار اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للأخضر، بأن إصابة نواف لم تكن في الرأس، وإنما في المرفق.


  • ماذا قال الدعيع حول خروج العقيدي؟

    وعلّق الدعيع، على لقطة العقيدي، عبر برنامج "دورينا غير"، موجهًا ثلاثة نصائح لحارس النصر، من أجل تفادي مثل تلك الإصابات، التي أعادت القلق حول تكرار لقطة تدخل محمد العويس "الخطيرة" في وجه ياسر الشهراني، خلال مباراة المنتخب السعودي ضد الأرجنتين، في نهائيات كأس العالم "فيفا قطر 2022".

    وقال الدعيع إن العقيدي أخطأ في تقدير توقيت خروجه لإبعاد الكرة، وكان ارتقاؤه أشبه بقفزة استعراضية، مضيفًا أن نواف كان يجب عليه أن يراعي ثلاثة نقاط..

    * هل من يركل الكرة يسددها إلى الداخل أم الخارج؟ وإذا ما كان اتجاه الكرة إلى الخارج، لا يخرج لإبعادها.

    * أن يوجه نواف العقيدي المدافعين أمامه، بأن يؤمنوا طريق خروجه للتصدي للكرة.

    * ردة فعل الحارس عندما تخرج الكرة.

    في المقابل، أشار حارس الهلال السابق، إلى أن رسالته قد جلبت له الانتقادات، لأسباب تتعلق لاختلاف الميول الكروية، وراء انتقاده لطريقة خروج حارس النصر الحالي لإبعاد الكرة.

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  • رد قاطع من أسطورة الأخضر

    وفي هذا السياق، نشر محمد الدعيع تغريدة، عبر حسابه الشخصي على منصة إكس، معلقًا "كلامي واضح في برنامج دورينا غير، لكن للأسف، البعض يتعامل مع الموضوع بميول الأندية، ونحن نتكلم عن منتخب الوطن، وسلامة جميع لاعبينا وحراسنا تهمني قبل كل شيء".

    وأضاف "وكل واحد يحضر لي مقطع فيديو له علاقة له بلقطة نواف (العقيدي)! أحدهم استحضر إصابتي أمام الاتحاد مع الطارقي - الله يذكره بالخير ويوفقه - والثاني أحضر هدف هولندا، والثالث هدف ألمانيا .. (وش جاب)؟

    أما من يقول "ما تفهم بالحراسة"، تاريخي موجود الحمد لله، وما يحتاج شهادة من أحد، وأنا قبل نواف والعويس وكل حارس، وكلنا أخطأنا، وإن شاء الله نواف بخير، وسلامه وسلامتكم".

  • تبديل سادس ورسالة المذيع الداخلي

    وكان دونيس قد أجرى ستة تغييرات في مباراة السعودية والكويت، مع خروج نواف العقيدي ومشاركة محمد العويس، وفقًا للوائح التي تمنح حق التغيير السادس للفريق، إذا ما تعرّض أحد لاعبيه لإصابة يشتبه أنها قوية في الرأس.

    وذكر المذيع الداخلي بملعب الإنماء، إن العقيدي غادر بسبب اشتباه بارتجاج في المخ، ما أثار حالة قلق واسعة، قبل أن يؤكد دونيس بأن حالة اللاعب لا تستدعي القلق، فيما خضع نواف لفحص طبي اليوم "الخميس"، للكشف عن حجم إصابته، وموقفه من المشاركة في باقي مباريات البطولة، قبل أن يتم الإعلان رسميًا عن استدعاء الحارس عبد القدوس عطية، بدلًا منه.

    وتمكن المنتخب السعودي من تحقيق انتصاره الأول، الذي ضمن له صدارة المجموعة الأولى، مستفيدًا من تعادل العراق وسلطنة عمان، بهدف لمثله.

    ومن المقرر أن يخوض منتخب السعودية، مباراته الثانية، أمام سلطنة عمان، يوم السبت المُقبل، فيما يختتم مشواره في دور المجموعات، بملاقاة العراق، الثلاثاء، على أن يتأهل المتصدر والوصيف من مجموعتي البطولة إلى الدور نصف النهائي.

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