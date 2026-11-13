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محمود خالد

المنتخب السعودي كسر لعنة كوريا: رغم هفوة "دونارومية" وخطأ يجب الحذر منه .. المستقبل يحتاج لدونيس وليس خادم الأساطير!

فقرات ومقالات
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كوريا الجنوبية
المباريات الودية
محمد العويس
محمد كنو
مروان الصحفي
عبدالإله العمري

أكثر من مجرد مباراة ودية..

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مباراة ودية؟ بل ملحمة درامية، حقق فيها المنتخب السعودي، فوزًا مثيرًا على كوريا الجنوبية بنتيجة (3-2)، في ملعب جاسم بن حمد، ضمن معسكر الدوحة، خلال فترة التوقف الدولي.

عدة رسائل من قلب الدوحة، حملتها ثلاثية مروان الصحفي، محمد كنو، عبد الإله العمري، في الدقائق 45+2 و55 و59، في الوقت الذي خرج فيه "الشمشون" الكوري، بثنائية هيون-جيو أوه، و"البديل" جاي-سونج لي، مهاجمي بشكتاش وماينتس، في الدقيقتين 48 و69.

في صفحات التاريخ، ستذكر كـ"مباراة ودية"، ولكن على أرض الواقع، انتصار جاء في وقت مناسب، نستخلص منه عدة نقاط، عبر السطور التالية..

  • العودة بعد غياب

    في البداية، لنتحدث بلسان كاتب التاريخ، ولنعرض المباراة من زاوية الأرقام الإيجابية التي خرج بها المنتخب السعودي من "ودية" كوريا الجنوبية..

    * المنتخب السعودي يحقق فوزه الأول على كوريا، منذ 17 أغسطس 2005، وتحديدًا في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2006.

    * الهدف الأول الذي يسجله مروان الصحفي، جناح الاتحاد، بقميص المنتخب السعودي الأول، أما إذا ما تحدثنا عن مشواره الدولي بشكل عام، فإنه لم يسجل منذ هدفه في شباك مصر، مع المنتخب "الأولمبي"، في مارس 2024.

    * الهدف التاسع لمحمد كنو، ولكنه الأول منذ إحرازه هدف في شباك فلسطين، في ربع نهائي كأس العرب، في ديسمبر 2025.

    تلك الأرقام تعد دليلًا واضحًا على كون تلك المباراة ذات الأهداف الخمسة، أكثر من كونها ودية، إلا أن هناك مؤشرات أخرى، تعد تفسيرًا واضحًا على ذلك الوصف.

  • بـ"العشوائية المنظّمة" .. دونيس يكسب الرهان الأول

    من بين التشكيك حول المنتخب السعودي تحت قيادة اليوناني جورجيوس دونيس، والتقليل من إنجاز الفوز بكأس الخليج العربي، والتأكيد على أن رحيل المدرب عن الأخضر "مسألة وقت"، وسط تقارير حول الاتفاق مع روبرتو مارتينيز، مدرب البرتغال السابق، جاء دونيس ليقول للجميع "أنا على الطريق الصحيح".

    صحيح أن هذا الكم الهائل من التغييرات، الذي شاهدناه في ودية كوريا الجنوبية، لن يكون متاحًا في المباريات الرسمية بطبيعة الحال، في الوقت الذي احتاج فيه مدرب الأخضر لتجديد الدماء، بعد تراجع الأداء البدني قليلًا في الشوط الثاني، إلا أن أبرز ما يميز المنتخب السعودي تحت قيادة دونيس، يتمثل في النقاط التالية..

    * العشوائية المنظمة، والتنوع في انتشار اللاعبين، مثلما شاهدنا في حالة كنو، الذي يلعب كمهاجم، ثم يعود إلى وسط الميدان، من أجل إحكام غلق المرور من لاعبي كوريا، وتبادل الخطوط بين عبد الله الحمدان ومروان الصحفي، الذي مكننا من مشاهدة هدف انتظرناه طويلًا لجناح الاتحاد.

    * ابتكار أكثر من حلّ للوصول إلى المرمى، وكسر التكتل الكوري، سواءً بلعبة التمريرات البينية أو التسديد من خارج المرمى.

    * الذكاء التكتيكي في قطع الطريق على سون هيونج مين، القائد الكوري، الذي قدم واحدة من أسوأ مبارياته، ولم يعرف كيفية توجيه الكرة إلى مرمى العويس، وكذلك معرفة توقيت "تهدئة رتم" المباراة، والدفاع في مواجهة الانتشار الهجومي للمنتخب الكوري.

    * تجربة وجوه جديدة، وبروز لاعبين استغلوا الفرصة لتقديم أنفسهم بشكل جيد، مثل سلطان تنكر الذي قدم أكثر من لقطة دفاعية متميزة.

    ولعلّ هذا الأمر يجعلني أعتذر - بشكل شخصي - إلى جورجيوس دونيس، حينما ذكرت مسبقًا بأنه يسير على درب هيرفي رينارد وروبرتو مانشيني، بالتنديد بظاهرة قلة دقائق مشاركة اللاعبين المحليين في دوري روشن، إلا أن اليوناني رفض الجلوس مكتوف الأيدي، وقرر أن يتجاوز تلك العقبة، بكثرة تجربة الوجوه وتوليف الحلول التكتيكية، التي قادته لتحقيق 6 انتصارات متتالية مع المنتخب السعودي.

  • وكأن دوناروما ارتدى القميص السعودي!

    النقطة الثالثة، محمد العويس، الوحيد الذي ظل متواجدًا في أرض الملعب، بعد أن تم تغيير 10 لاعبين، مكرسًا قاعدة "الحارس الأول"، بل والأوحد.

    صحيح أن العويس، المتوج بجائزة أفضل حارس في كأس الخليج، قدم ردة فعل رائعة في التصدي لتسديدة لي كانج إن، في الدقيقة 45، من أصل أربعة تصديات في أرض الميدان، إلا أنه كأننا شاهدنا نسخة من الحارس الإيطالي العملاق جيانلويجي دوناروما، الذي قد يبهرك بردة فعل، ثم يرتكب خطأ فادحًا قد يؤثر على سير اللقاء.

    ولعل من ألطاف القدر أن الخطأ الفادح الذي ارتكبه العويس في الدقيقة 65، عندما حاول إبعاد الكرة، ليمررها إلى سون هيونج مين، قبل أن يسددها نجم لوس أنجلوس، فوق العارضة، لم يؤثر على سير اللقاء، إلا أنه بمثابة "جرس إنذار" شديد اللهجة، بأن الأهداف المسجلة لن يُقال عنها دومًا بأنها أخطاء شارك بها الدفاع، مثل حالة حسان تمبكتي مع الهدف الأول، وأن مثل تلك الهفوات يمكن أن تكون قاتلة في مباريات رسمية.

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  • كلمة أخيرة..

    في الوقت الذي كان الحديث فيه يدور حول انقسام داخلي في صفوف كوريا، وشائعة تلويح الثلاثي هوانج هي تشان، هوانج إن بوم، كيم مين جاي، بسبب غضبهم من طريقة قيادة سون هيونج مين لمنتخب كوريا، جاءت مباراة السعودية، لتكرّس قاعدة أن هذا التراجع الكبير لسون، وسوء تعامله مع حسم الفرص داخل منطقة الجزاء، ربما يعطي مؤشرًا يخدم الثلاثي الذي كانوا الأكثر تألقًا، في ظل الاعتماد على الهجوم من الأطراف.

    نقطة أخرى، وهي "غموض الهلال"، فمن بين تميز ناصر الدوسري في وسط الميدان، إلا أن انتشار محمد القحطاني، لاعب القادسية، في أرض الملعب، خطف الأضواء منه، رغم أن الأول صنع الهدف الثالث من ركنية.

    المنتخب وكأنه منقسم بين "هلالي سابق وآخر حالي"، كان شاهدًا على تميز محمد كنو، الذي سجل الهدف الثاني، من صناعة زميله السابق سعود عبد الحميد، نجم لانس الفرنسي، في الوقت الذي استقبل فيه العويس هدفين، وقدم متعب الحربي مردودًا على الطرف الأيسر، أثار غضب الكثير من المتابعين، بسبب التمريرات العشوائية، خاصة وأن بعضهم بدأ في السخرية من نظرية الاستغناء عن تيو هيرنانديز في الهلال، والاعتماد عليه.

    وبين تقديم علي لاجامي لمردود دفاعي رائع، كان الجدل حاضرًا حول حسان تمبكتي، بشأن أخطاء التمركز التي منحت فرصة للكوريين من أجل العودة.

    ولكن، بشكل عام، ورغم أزمة خسارة الكرة أيضًا، إلا المنتخب السعودي قدم مباراة تكتيكية جيدة، ونجح في تحقيق فوز غائب، عكس أزمة الكوريين المعتادة في فتح المساحات الخلفية مع الانتشار الهجومي، بشكل يجعلنا نقول إن "الشمشون" الكوري ربما كان أحد أكبر المستفيدين من تأجيل كأس آسيا 2027 إلى ديسمبر من العام المُقبل.

    ويمكن القول إن المرحلة المُقبلة، تحتاج من المنتخب السعودي، أن يعلي نظرية "انتصار الكرة الجماعية"، عن ظاهرة "التقدير الزائد لنجوم الصف الأول"، والتي يتميز بها روبرتو مارتينيز، مثلما كان الأمر في بلجيكا مع إدين هازارد، أو البرتغال مع كريستيانو رونالدو، إلا أن الواقع يقول إن الأخضر بحاجة إلى العمل على الطريقة الإسبانية، بأن يصير النجم الأول، هو روح الجماعة.

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