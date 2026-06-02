الحظ يبتسم للسعودية: بعد شكوك لامين يامال.. نجم أوروجواي مهدد بـ"الغياب" عن كأس العالم بسبب الإصابة

يُعتبر جورجيان دي أراسكايتا واحد من أهم نجوم منتخب أوروجواي؛ حيث لعب 59 مباراة دولية، مع تسجيل 13 هدفًا وصناعة 7 آخرين.
وغياب أراسكايتا عن بطولة كأس العالم 2026 - إذا حدث -، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، أو عن المباريات الأولى على الأقل؛ سيخدم منتخب السعودية، بشكلٍ كبير.
وكما ذكرنا.. يتواجد منتخب أوروجواي في "المجموعة الثامنة" المونديالية؛ إلى جانب كل من إسبانيا، السعودية والرأس الأخضر.
ويبدو أن الحظ يبتسم للسعوديين؛ حيث أنه بعد الشكوك بشأن لحاق الجوهرة الإسبانية لامين يامال بلقاء المنتخبين، ها هو أراسكيتا مهدد بالغياب أيضًا.
يامال تعرض للإصابة مع العملاق الكتالوني برشلونة، في نهاية موسم 2025-2026؛ لكنه انضم إلى قائمة منتخب إسبانيا الأول في كأس العالم 2026 بشكلٍ طبيعي، مع شكوك بشأن غيابه عن أول مباراة أو اثنتين.
ويلتقي منتخب السعودية مع نظيره أوروجواي، في الجولة الأولى من دور المجموعات، يوم 16 يونيو 2026؛ على أن يواجه إسبانيا بالأسبوع الثاني، في الحادي والعشرين من نفس الشهر.