الحظ يبتسم للسعودية: بعد شكوك لامين يامال.. نجم أوروجواي مهدد بـ"الغياب" عن كأس العالم بسبب الإصابة

واحد من أهم لاعبي منتخب أوروجواي..

تلقى منتخب أوروجواي الأول لكرة القدم، ضربة قوية للغاية؛ وذلك قبل بداية مشواره في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وأسفرت قرعة مونديال القارة الأمريكية، عن تواجد أوروجواي في "المجموعة الثامنة"؛ إلى جانب كل من إسبانيا، السعودية والرأس الأخضر.

    إصابة مفاجئة لنجم منتخب أوروجواي

    وفي هذا السياق.. أعلنت شبكة "ESPN"، إصابة النجم الأوروجوياني جورجيان دي أراسكايتا، صانع ألعاب نادي فلامنجو البرازيلي؛ وذلك قبل 9 أيام من انطلاق بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    الشبكة العالمية أشارت إلى أن أراسكايتا، البالغ من العمر 32 سنة، تعرض للإصابة في "ربلة الساق"؛ خلال تدريبات منتخب أوروجواي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء.

    كيف تعرض جورجيان دي أراسكايتا للإصابة؟

    واستكمالًا لخبرها.. أوضحت شبكة "ESPN"، أن إصابة النجم الأوروجوياني جورجيان دي أراسكايتا؛ جاءت بعدما قرر اللاعب تكثيف جرعة تدريباته، استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026.

    وشددت الشبكة على أن أراسكايتا، قرر تكثيف تدريباته؛ من أجل الوصول إلى أعلى جاهزية بدنية، حيث كان يُغيب منذ فترة عن الملاعب أساسًا.

    وغاب النجم الأوروجوياني عن الملاعب، في الفترة الماضية؛ بسبب خضوعه لعملية جراحية في "الترقوة".

    تشاؤم بـ"لحاق" جورجيان دي أراسكايتا بكأس العالم

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. شبكة "ESPN" أكدت أن النجم الأوروجوياني جورجيان دي أراسكايتا، سيخضع لفحوصات طبية مكثفة، خلال الساعات القليلة القادمة؛ للتأكُد من حجم إصابته الجديدة في "ربلة الساق"، ومدى قدرته على المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 من عدمها.

    ولفتت الشبكة إلى أن أراسكايتا، تواصل مع أفراد الجهاز الطبي لناديه فلامنجو البرازيلي؛ حيث عرض عليهم إصابته الجديدة، التي تعرض لها في تدريبات منتخب أوروجواي.

    ويبدو أن هُناك تشاؤم؛ بشأن إمكانية لحاق اللاعب "رقم 10" في المنتخب الأوروجوياني، بمونديال القارة الأمريكية.

    بعد لامين يامال.. الحظ يبتسم للمنتخب السعودي في كأس العالم

    يُعتبر جورجيان دي أراسكايتا واحد من أهم نجوم منتخب أوروجواي؛ حيث لعب 59 مباراة دولية، مع تسجيل 13 هدفًا وصناعة 7 آخرين.

    وغياب أراسكايتا عن بطولة كأس العالم 2026 - إذا حدث -، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، أو عن المباريات الأولى على الأقل؛ سيخدم منتخب السعودية، بشكلٍ كبير.

    ويبدو أن الحظ يبتسم للسعوديين؛ حيث أنه بعد الشكوك بشأن لحاق الجوهرة الإسبانية لامين يامال بلقاء المنتخبين، ها هو أراسكيتا مهدد بالغياب أيضًا.

    يامال تعرض للإصابة مع العملاق الكتالوني برشلونة، في نهاية موسم 2025-2026؛ لكنه انضم إلى قائمة منتخب إسبانيا الأول في كأس العالم 2026 بشكلٍ طبيعي، مع شكوك بشأن غيابه عن أول مباراة أو اثنتين.

    ويلتقي منتخب السعودية مع نظيره أوروجواي، في الجولة الأولى من دور المجموعات، يوم 16 يونيو 2026؛ على أن يواجه إسبانيا بالأسبوع الثاني، في الحادي والعشرين من نفس الشهر.