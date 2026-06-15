"بعض لاعبي المنتخب السعودي يتمنون العودة لبلدهم سريعًا" .. مدرب النصر الأسبق يخرج بإسقاطات غريبة قبل مواجهة أوروجواي

بحكم خبراته الطويلة داخل المملكة العربية السعودية، حيث قاد عدة فرق على رأسها النصر، قدم دانييل كارينيو تقييمًا للأخضر لتليفزيون بلاده، موضحًا الفارق بين دونيس ورينارد.

وقال كارينيو: "المنتخب السعودي أقل كرويًا من أوروجواي ومن ناحية الخبرة كذلك. السعودية تمر بمرحلة انتقال بين الأجيال، فقد خسرت جيلًا جيدًا جدًا من اللاعبين، كما أنها تعاني من قلة مشاركة اللاعبين المحليين. يجب أن نتذكر أن أندية الدوري السعودي تلعب بعشرة أجانب داخل الملعب، وبعد الطرد والإصابات يتبقى عادةً سبعة أو ثمانية أجانب في أرضية الميدان، لذلك لا تتوفر للاعب المحلي إلا أماكن قليلة، وغالباً ما تكون في مركز الظهير أو الدفاع أو بعض مراكز الوسط. المهاجم الوحيد الذي يشارك باستمرار هو سالم الدوسري، أما فراس البريكان وعبدالله الحمدان؛ وهما المهاجمان الصريحان، فأحدهما يلعب في الأهلي والآخر في النصر، وهما مهاجمان قويان جداً وممتازان، لكن عدد دقائق لعبهم محدود. فراس يلعب أكثر قليلاً، وقد يؤثر ذلك على السعودية".

وأضاف: "السعودية كذلك غيرت المدرب، ومن الناحية التكتيكية سيكون الأمر واضحًا جدًا، أعتقد أنه (دونيس) سيلعب بخط دفاع رباعي، لديه مدافعون يسمحون باللعب بثلاثة في الخلف، لكن المدرب اليوناني يلعب دائمًا بأربعة مدافعين، هو مدرب محافظ نسبيًا ومنظم جدًا تكتيكيًا. المدرب الفرنسي السابق (هيرفي رينارد) كان أكثر جرأة وشجاعة، وهذا لا يعني أنه أفضل أو أسوأ، بل أتحدث فقط عن خصائص المدربين. رينارد كان قادرًا على مفاجأة الخصوم كما فعل أمام الأرجنتين، لقد لعب بخط دفاع متقدم بطريقة لم يفعلها من قبل وفاجأ الأرجنتين، رغم أن الأرجنتين كانت قادرة على تسجيل عدد كبير من الأهداف بسبب الكم الهائل من الفرص التي أتيحت لها، فإنها خسرت المباراة في النهاية. لذلك سنرى منتخبًا سعوديًا أكثر تنظيمًا وهدوءًا، يركض كثيرًا ويفكر أكثر في الجانب الدفاعي، هذا ما أتوقعه بناءً على شخصية المدرب وطريقته في خوض البطولة".



