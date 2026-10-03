المنتخب السعودي إلى نهائي الخليج: استيقظنا على ركلات الترجيح .. وأكرم عفيف دفع ثمن معاناة سالم الدوسري!

قمة كروية، تركت المتعة في أرض ملعب الإنماء، وذهبت إلى المدرجات، لتتشكل في إبداع الجماهير، بتيفو "عز وفخر"، في ليلة كتبت تأهل المنتخب السعودي إلى نهائي كأس الخليج العربي "خليجي الديار العربية 27"، بعد حسم مواجهة قطر بركلات الترجيح.

شوط أول كان أشبه بمدافع تضرب جدار قلعة، سيطرة سعودية وتماسك دفاعي قطري، ثم قلّت الفرص وحلّ صراع الوسط، مع الشوط الثاني، دون أي أهداف، فيما استمرت المحاولات مع الشوطين الإضافيين، حتى جاءت كلمة الحسم في ركلات الترجيح، التي حملت كامل الإثارة معها.

العويس كان كلمة السر في تأهل الأخضر بـ"الترجيحية"، وإن بذل محمود أبو ندى، حارس قطر، كل جهده أيضًا، إلا أن الصقور حسموا التأهل بثلاث ركلات مقابل ركلتين، لينتظروا الفائز من الإمارات وسلطنة عمان، في المباراة النهائية، التي ستقام الثلاثاء المُقبل.

ومن قلب الهدوء الكروي الذي كان سمة القمة الخليجية، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز اللمحات حول المباراة..