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محمود خالد

خليجي 27 | "الله ستر إنه ما مات" .. مطالبة قطرية بطرد لاعب المنتخب السعودي بعد تصرفه أمام قطر!

السعودية
قطر
كأس الخليج
الإمارات العربية المتحدة
محمد أبو الشامات

"هل هذه كرة قدم؟"

وسط نشوة تأهل المنتخب السعودي إلى نهائي كأس الخليج العربي 2026، جاءت لقطة مفصلية في الدقيقة 120، لتثير الكثير من الجدل، بشأن تصرف محمد أبو الشامات، تجاه لاعب قطر، أحمد الجناحي، ومن ثمّ تلقيه بطاقة صفراء.

وبعد 120 دقيقة من التعادل السلبي، احتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح، التي كانت شاهدة على تألق لافت للحارس محمد العويس، في التصدي لركلتين، إحداهما تم إعادتها وتصدى لها أيضًا، ليوقّع على إقصاء الأدعم من كأس خليجي 27، ويقود الأضر إلى النهائي.

وضرب المنتخب السعودي، الباحث عن أول ألقابه منذ 2004، موعدًا مع الإمارات، في نهائي "خليجي الديار العربية 27"، الذي سيقام على ملعب الإنماء، مساء الثلاثاء، بعدما تغلّب الأبيض على عمان في دور الأربعة، بهدف دون مقابل.

  • اعتراض قطري على تصرف أبو الشامات

    وبينما كان أحمد الجناحي في طريقه لشن هجمة مرتدة في آخر دقائق الشوط الإضافي الثاني، لجأ محمد أبو الشامات، لإعاقته عن طريق المسك، ما دفع الحكم البرتغالي جواو بينيرو، لإشهار البطاقة الصفراء.

    ورغم اتفاق عدد من المحللين التحكيميين على صحة قرار الحكم بـ"إنذار" أبو الشامات، بداعي ارتكاب سلوك غير رياضي ومنع المنافس من التقدم، جاءت أصوات أخرى تؤكد بأن نجم القادسية كان يستحق البطاقة الحمراء في تلك الواقعة.

    وأفاد محللون قطريون، عبر قنوات الكأس، بأن محمد أبو الشامات تعمد إيقاف الجناحي الذي كان ينطلق مسرعًا، ووضع يده على أخطر مكان في الإنسان، وكاد أن "يوقف" نفسه، بل جاء التعليق بـ"الله ستر ولم يمت"، في إشارة إلى اعتبار تلك الواقعة، بمثابة "سلوك مشين" يستحق الطرد.

    وتنوعت رسائل الاعتراض بين وصف ما فعله أبو الشامات تجاه لاعب العنابي، بأنه أشبه بـ"لعبة تايكوندو"، وليس كرة قدم، فيما جاء رأي آخر، بأن الواقعة لا تستحق أن تتعدى كونها إنذارًا.


  • إجماع على ركلة جزاء للأخضر

    وجاء قرار بالإجماع، من عدة خبراء تحكيميين، على أن المنتخب السعودي كان يستحق ركلة جزاء، في الدقيقة 111، بداعي اصطدام الكرة التي سددها عبد الله الحمدان، في ساعد بوعلام خوخي، الذي كان داخل منطقة الجزاء، بداعي أن يد مدافع قطر، انتقلت إلى وضع غير طبيعي، واللاعب كبّر الجسم، ما يؤكد أنها ركلة جزاء مستحقة لم يحتسبها الحكم رغم تواجده في موضع مثالي.

  • 6 طائرات إلى نهائي الخليج

    وبالحديث عن الاستعدادات لنهائي كأس الخليج العربي، فقد أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، عن توفير 6 طائرات خاصة، من أجل نقل الجماهير إلى جدة، لمؤازرة الأبيض في المشهد الختامي، مع فتح باب التسجيل للجماهير، لحجز مقاعدهم في الطائرات الخاصة.

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  • ركلة جزاء تمبكتي

    ولعلّ أبرز ما جذب الأنظار تجاه مباراة السعودية وقطر، هي إهدار حسان تمبكتي، مدافع الأخضر، لركلة ترجيح، بطريقة أثارت تجاهه الكثير من الانتقادات.

    ورغم رسالة اعتذاره عن التقصير، إلا أن تمبكتي تلقى انتقادات كبيرة، حيث قال الناقد عماد السالمي، عبر برنامج "روتانا سبورت مع وليد"، إن حسان تمبكتي لاعب بارد، وهذه طريقته في اللعب عادة، إلا أنه (فاهم البرود خطأ)، وكان يجب أن يتحمل المسؤولية، والتنفيذ كان سيئًا للغاية، فيما اتفق معه الناقد محمد العنزي، رغم تأكيده بأن تمبكتي معتاد على هذه الطريقة في تنفيذ ركلات الجزاء، وكان يسجلها في السابق، إلا أنه في تلك المباريات المفصلية، يجب أن يلعبها من قلبه ويُشعر الناس أنه جاد.

    وعنه، قال الناقد محمد الشيخ إن طريقة تمبكتي هي اسلوب لاعب لا يعرف كيف يسدد ركلات الترجيح، من حيث بطء الحركة والوقوف على الكرة، والاتجاه كأنه يقول للحارس: سأددها هنا، فضلًا عن تسديدها دون مد قدمه، لتتجه بطيئة، كما قال الناقد إبراهيم العنقري، إنه من الواضح أن تمبكتي دخل ليسدد الكرة بدون فكرة.

    وزاد الناقد أحمد عطيف، من الشعر بيتًا، بتعليقه على طريقة حسان تمبكتي المعتادة في تنفيذ ركلات الترجيح، عبر برنامج "دورينا غير"، بقوله إنها كادت أن تغير مجرى المباراة، بل وتضيع مجهود المنتخب بأكمله.