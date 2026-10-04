خليجي 27 | "الله ستر إنه ما مات" .. مطالبة قطرية بطرد لاعب المنتخب السعودي بعد تصرفه أمام قطر!

وسط نشوة تأهل المنتخب السعودي إلى نهائي كأس الخليج العربي 2026، جاءت لقطة مفصلية في الدقيقة 120، لتثير الكثير من الجدل، بشأن تصرف محمد أبو الشامات، تجاه لاعب قطر، أحمد الجناحي، ومن ثمّ تلقيه بطاقة صفراء.

وبعد 120 دقيقة من التعادل السلبي، احتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح، التي كانت شاهدة على تألق لافت للحارس محمد العويس، في التصدي لركلتين، إحداهما تم إعادتها وتصدى لها أيضًا، ليوقّع على إقصاء الأدعم من كأس خليجي 27، ويقود الأضر إلى النهائي.

وضرب المنتخب السعودي، الباحث عن أول ألقابه منذ 2004، موعدًا مع الإمارات، في نهائي "خليجي الديار العربية 27"، الذي سيقام على ملعب الإنماء، مساء الثلاثاء، بعدما تغلّب الأبيض على عمان في دور الأربعة، بهدف دون مقابل.