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أحمد فرهود

بقيادة بطل واقعة الحذاء: انصفوا الجيل السعودي الحالي رغم كل الإخفاقات.. وفيديريكو فالفيردي ليس أفضل من ليونيل ميسي يا أوروجواي

فقرات ومقالات
السعودية
عبدالإله العمري
محمد العويس
فيديريكو فالفيردي
ليونيل ميسي
الأرجنتين
النصر
إسبانيا ضد السعودية
إسبانيا
كأس العالم

بداية إيجابية للمنتخب السعودية؛ ولكن..

لم يعد منتخب السعودية الأول لكرة القدم، ذلك الفريق الذي يكتفي بـ"شرف المشاركة" في بطولة كأس العالم؛ بل بات يبحث عن تحقيق المفاجأة دائمًا، أمام أعرق الدول.

منتخب السعودية بعدما حقق الفوز على الأرجنتين، في نسخة عام 2022؛ ها هو يجبر أوروجواي على التعادل الإيجابي (1-1)، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وتقدّم الأخضر بهدف أول، سجله المدافع عبدالإله العمري في الدقيقة 41؛ قبل أن يتعادل منتخب أوروجواي في الدقيقة 80، بواسطه نجمه ماكسيميليانو أراوخو.

وبهذه النتيجة.. تساوت منتخبات "المجموعة الثامنة" كاملة، بنقطة وحيدة فقط بعد نهاية الجولة الأولى؛ وهي "إسبانيا وأوروجواي وكاب فيردي"، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد تعادل السعودية وأوروجواي..

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    الجيل السعودي الجديد.. نتائج مونديالية جيدة رغم كل الانتقادات

    "أنه الجيل الأسوأ"، "لاعبون يبحثون عن المال فقط"، "ليس لديهم غيرة على الشعار"؛ كل هذه الانتقادات وغيرها، تعرض لها نجوم منتخب السعودية الأول لكرة القدم الحاليين.

    هذه الانتقادات وُجِهت إلى الجيل السعودي الحالي، أو الجديد بصفةٍ عامة؛ وذلك بسبب أن كل الإمكانات توفرت للاعبين، ورغم ذلك لم يحقق المنتخب الأول لكرة القدم إنجازًا كبيرًا.

    وقد يكون أصحاب هذه اللهجة الحادة، لديهم الحق في بعض الأمور؛ لكن لكي يكون هُناك إنصافًا أيضًا، يجب أن نعترف أن الجيل السعودي الجديد حقق نتائج جيدة في بطولة كأس العالم مؤخرًا.

    نعم عزيزي القارئ؛ الجيل السعودي الجديد حقق انتصارين وتعادل في آخر 5 مباريات ببطولة كأس العالم، على النحو التالي:

    * نسخة "روسيا 2018": الفوز (2-1) ضد مصر؛ وذلك في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

    * نسخة "قطر 2022": الفوز (2-1) ضد الأرجنتين؛ وذلك في الجولة الأولى من دور المجموعات.

    * نسخة "القارة الأمريكية 2026": التعادل (1-1) مع أوروجواي؛ وذلك في الجولة الأولى من دور المجموعات.

    وهناك لاعبون شاركوا في هذه النسخ الثلاث، وآخرون تغيّروا بالطبع؛ ولكننا نتحدث عن الجيل السعودي الجديد، بصفةٍ عامة.

    والنتائج الإيجابية المحققة في آخر 3 نسخ مونديالية؛ جاءت أمام منتخبات كبيرة للغاية، فيكفي الفوز على الأرجنتين الذي سيظل مخلدًا في التاريخ.

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    لماذا لا يحقق المنتخب السعودي إنجازات كبيرة؟

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ يجب الإشارة إلى أن الجيل السعودي الجديد يفتقد لأمور مهمة للغاية، رغم النتائج الإيجابية الأخيرة في بطولة كأس العالم.

    هذه الأمور التي يفتقدها الجيل السعودي الجديد، من أجل تحقيق الإنجازات؛ يُمكن تلخيصها في بعض النقاط، على النحو التالي:

    * أولًا: عدم انتظام الجهد البدني طوال الـ90 دقيقة من عمر المباريات؛ نظرًا للدقائق القليلة التي يتحصل عليها معظم اللاعبين السعوديين، مع أنديتهم المختلفة.

    * ثانيًا: الاسترخاء بعد أي إنجاز كبير؛ مثل الفوز على الأرجنتين في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم 2022، والذي جعل السعوديون يظنون أنهم تأهلوا وقتها.

    * ثالثًا: عدم الإيمان بقدراتهم على تحقيق الإنجازات؛ حيث قد يقدّم السعوديون مستويات رائعة في 75 دقيقة مثلًا، ثم يتراجعون بشكلٍ مبالغ فيه بالنهاية.

    وكل ذلك تجلى ضد منتخب أوروجواي، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026؛ حيث قدّمت السعودية مستوى جيد للغاية، قبل أن تنهار في الربع ساعة الأخيرة.

    وعلى الرغم من ذلك؛ نجح الأخضر السعودي في الخروج بنقطة التعادل، أمام خصم عنيد مثل أوروجواي.

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    بعد ميسي.. منتخب السعودية يقضي على خطورة فيديريكو فالفيردي

    لم ينتهِ حديثنا عند ما سبق؛ حيث هُناك دلالة واضحة على تألُق منتخب السعودية الأول لكرة القدم، لمدة 70 أو 75 دقيقة ضد أوروجواي.

    الدلالة التي نقصدها هُنا، تتمثّل في أهم نجوم منتخب أوروجواي وهو فيدريكو فالفيردي، متوسط ميدان العملاق الإسباني ريال مدريد؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: غلق المساحات أمام فالفيردي؛ ومنعه من دخول منطقة الـ18.

    * ثانيًا: عدم إعطاء فالفيردي أي فرصة؛ من أجل التسديد الصاروخي من بعيد.

    وبالفعل.. لم نُشاهد فالفيردي أبدًا، إلا في الدقائق الأخيرة؛ عندما بدأ المنتخب السعودي يتراجع بدنيًا، مع انكماشه للخلف بشكلٍ مبالغ فيه.

    وهذا ليس بجديد على المنتخب السعودي؛ حيث نتذكر أنه قام بـ"تحجيم" خطورة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، في مباراة المنتخبين ببطولة كأس العالم 2022.

    ومن يستطيع إيقاف ميسي، لن يكون صعبًا عليه التصدي لفالفيردي؛ وهو ما حدث في معظم مجريات مباراة السعودية وأوروجواي، فجر يوم الثلاثاء - بتوقيت مكة المكرمة -.

    لكن المثير في الأمر أنه تم منح فالفيردي، جائزة رجل المباراة "الأفضل"، رغم مستواه غير الجيد؛ وهو ما أثار غضب الجماهير السعودية بشدة، سواء الحاضرة في المباراة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

  • Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    عبدالإله العمري.. من واقعة الحذاء لكتابة التاريخ في المونديال!

    أثبت عبدالإله العمري، قلب دفاع نادي النصر، في مواجهة منتخب السعودية ضد نظيره أوروجواي، أن عالم كرة القدم متغيّر باستمرار؛ حيث قد يتعرض لاعب ما لانتقادات عنيفة للغاية يحوّلها إلى مدح لصالحه، والعكس صحيح.

    نعم.. العمري تعرض لانتقادات عنيفة للغاية، في بداية الموسم المنصرم 2025-2026؛ بسبب رغبته في الرحيل إلى عملاق جدة الاتحاد، ثم بعض الهفوات فوق أرضية المستطيل الأخضر.

    ولا يُمكن أن ننسى أبدًا، اللقطة الشهيرة التي قام فيها بعض من جماهير النصر، بإلقاء "الأحذية" على أرضية ملعب "الأول بارك"، احتجاجًا على العمري؛ وهو ما أثار غضب البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول آنذاك.

    لكن بعد ذلك؛ قدّم العمري نفسه بقوة مع الفريق النصراوي والمنتخب السعودي، على النحو التالي:

    * أولًا: انتزع مقعدًا أساسيًا في تشكيل النصر.

    * ثانيًا: أصبح عنصرًا مهمًا في انتصارات العالمي.

    * ثالثًا: انضم إلى قائمة منتخب السعودية في كأس العالم 2026.

    ولم يكتفِ العمري بالانضمام لقائمة الأخضر السعودي؛ بل شارك أساسيًا في أولى المباريات ضد منتخب أوروجواي، وقدّم مستوى أكثر من رائع في الخط الخلفي.

    كما نجح المدافع النصراوي، في إحراز هدف السعودية الوحيد ضد أوروجواي؛ ليصبح "اللاعب العاشر" في تاريخ الأخضر، الذي يهز شباك الخصوم في المونديال.

  • FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

    محمد العويس.. إعادة ذكريات إنجاز الأرجنتين التاريخي

    لاعب آخر استحق الإشادة، في مباراة السعودية وأوروجواي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026؛ وهو محمد العويس، حارس مرمى نادي العلا.

    العويس أنقذ منتخب السعودية من أهداف محققة، خلال مواجهة أوروجواي المونديالية؛ مع العديد من المؤشرات الرائعة، على النحو التالي:

    * أولًا: مرونة كبيرة؛ رغم عمره المتقدم "34 سنة".

    * ثانيًا: تركيز واضح؛ وذلك مع كل أحداث المباراة.

    وبمستواه ضد أوروجواي؛ أعاد العويس لنا ذكريات مباراة منتخب السعودية ضد الأرجنتين، ضمن منافسات كأس العالم 2022.

    وقتها.. الحارس السعودي المخضرم قدّم مستوى مبهر؛ ليقود الأخضر لتحقيق إنجاز تاريخي، بالفوز (2-1) على زملاء الأسطورة ليونيل ميسي.

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