بقيادة بطل واقعة الحذاء: انصفوا الجيل السعودي الحالي رغم كل الإخفاقات.. وفيديريكو فالفيردي ليس أفضل من ليونيل ميسي يا أوروجواي

لم يعد منتخب السعودية الأول لكرة القدم، ذلك الفريق الذي يكتفي بـ"شرف المشاركة" في بطولة كأس العالم؛ بل بات يبحث عن تحقيق المفاجأة دائمًا، أمام أعرق الدول.

منتخب السعودية بعدما حقق الفوز على الأرجنتين، في نسخة عام 2022؛ ها هو يجبر أوروجواي على التعادل الإيجابي (1-1)، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وتقدّم الأخضر بهدف أول، سجله المدافع عبدالإله العمري في الدقيقة 41؛ قبل أن يتعادل منتخب أوروجواي في الدقيقة 80، بواسطه نجمه ماكسيميليانو أراوخو.

وبهذه النتيجة.. تساوت منتخبات "المجموعة الثامنة" كاملة، بنقطة وحيدة فقط بعد نهاية الجولة الأولى؛ وهي "إسبانيا وأوروجواي وكاب فيردي"، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد تعادل السعودية وأوروجواي..