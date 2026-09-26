ثأر مزدوج: البريكان خدم الحمدان وحسم الصراع .. لا تأمن المنتخب السعودي بعد "مقالب" ثنائي الهلال أمام عمان!

كما ذكرت لك عزيزي القارئ، فإن مباراة الجولة الثانية، كانت بمثابة ثأرًا سعوديًا، يعود إلى 31 ديسمبر 2024، حينما كان الأخضر يطمح لاستغلال انتفاضته في النسخة الخليجية الماضية، وإطاحته للعراق "حامل اللقب" آنذاك، قبل أن يتلقى ضربة عمانية في نصف النهائي، بهدفين لهدف، كما أنه ثأر آخر ضد طارق السكتيوي، الذي تمكن من الفوز على الأخضر بـ"الصف الثاني" من المغرب في كأس العرب.

ما قاله اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، طُبّق في أرض الميدان، خلال الشوط الأول، من خلال الانتشار المذهل للاعبين في الثلث الهجومي، وتطبيق الكرات العرضية بفعالية كبيرة على المرمى، وأيضًا قدرات الأخضر في استعادة الكرة.

وبخلاف ذلك، فإن هناك أكثر من لمحة، ربما تُعد نقطة جيدة في رصيد دونيس..

* الاستفادة من الأخطاء: من خلال تجربة إشراك فراس البريكان "أساسيًا" والدفع بعبد الله الحمدان بديلًا، وتشكيل ثنائية معه، من أجل تبادل الأدوار بين المركزين "9 و10"، والتدوير بينهما بين المهاجم وداعمه من الخلف.

* المرونة التكتيكية: كما شاهدنا في اختلاف زوايا مرور لاعبي المنتخب السعودي والوصول للمرمى، سواءً من خلال الضغط في الأطراف والعرضيات، أو الهجوم من العمق، أو بسلاح التمريرات القصيرة ولعبة التيكي تاكا. أي أنه باختصار عرف كيف يصل إلى المرمى من مختلف الطرق.

المنتخب السعودي اعتمد اسلوب "المباغتة"، وأحرج كتيبة طارق السكتيوي، الذي قاد المغرب لكأس العرب 2025، ثم قاد الأحمر العماني، ليجد نفسه بحاجة كبيرة لترميم صفوف المنتخب، رغم أن "سوء التوفيق" أيضًا حال دون عودة عمان، أو بمعنى أدقّ تقليص الفارق.