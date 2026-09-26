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Firas Al-Buraikan Abdullah Al-Hamdan Hassan Kadesh Saudi (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

ثأر مزدوج: البريكان خدم الحمدان وحسم الصراع .. لا تأمن المنتخب السعودي بعد "مقالب" ثنائي الهلال أمام عمان!

فقرات ومقالات
السعودية
عمان
كأس الخليج
فراس البريكان
عبد الله الحمدان
حسن كادش

المنتخب السعودي إلى نصف نهائي كأس الخليج..

"تم الثأر بنجاح"، هكذا جاء ردّ المنتخب السعودي، لدين عمره 634 يوم، لينجح في تحقيق انتصار ساحق على سلطنة عمان بنتيجة (3-0)، في قمة كروية ابتسمت للأخضر، وأعادته لزمن الكرة الجميلة، من قلب ميدان الإنماء، في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".

مباراة انتهت "عمليًا"، في شوطها الأول، بثلاثية حملت توقيع فراس البريكان "هدفين د11 و34"، وحسن كادش "د18"، ليضمن المنتخب السعودي مكانًا في الدور نصف النهائي، من البطولة المُقامة في جدة، قبل مواجهة "حسم الصدارة" أمام العراق.

ولم تخلُ المباراة بدورها من أحداث جدلية، بين قرار الحكم البحريني عمار إبراهيم محفوظ، والذي ألغى ركلة جزاء للمنتخب السعودي وهدفًا عمانيًا (طالع التفاصيل).

لنستعرض معًا لمحات من مباراة عمان والسعودية، وماذا تغير عن لقاء الجولة الأولى، وأخرج نسخة "الوحش" السعودي في مواجهة "الأحمر"..

  • كيف جاء الثأر السعودي؟

    كما ذكرت لك عزيزي القارئ، فإن مباراة الجولة الثانية، كانت بمثابة ثأرًا سعوديًا، يعود إلى 31 ديسمبر 2024، حينما كان الأخضر يطمح لاستغلال انتفاضته في النسخة الخليجية الماضية، وإطاحته للعراق "حامل اللقب" آنذاك، قبل أن يتلقى ضربة عمانية في نصف النهائي، بهدفين لهدف، كما أنه ثأر آخر ضد طارق السكتيوي، الذي تمكن من الفوز على الأخضر بـ"الصف الثاني" من المغرب في كأس العرب.

    ما قاله اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، طُبّق في أرض الميدان، خلال الشوط الأول، من خلال الانتشار المذهل للاعبين في الثلث الهجومي، وتطبيق الكرات العرضية بفعالية كبيرة على المرمى، وأيضًا قدرات الأخضر في استعادة الكرة.

    وبخلاف ذلك، فإن هناك أكثر من لمحة، ربما تُعد نقطة جيدة في رصيد دونيس..

    * الاستفادة من الأخطاء: من خلال تجربة إشراك فراس البريكان "أساسيًا" والدفع بعبد الله الحمدان بديلًا، وتشكيل ثنائية معه، من أجل تبادل الأدوار بين المركزين "9 و10"، والتدوير بينهما بين المهاجم وداعمه من الخلف.

    * المرونة التكتيكية: كما شاهدنا في اختلاف زوايا مرور لاعبي المنتخب السعودي والوصول للمرمى، سواءً من خلال الضغط في الأطراف والعرضيات، أو الهجوم من العمق، أو بسلاح التمريرات القصيرة ولعبة التيكي تاكا. أي أنه باختصار عرف كيف يصل إلى المرمى من مختلف الطرق.

    المنتخب السعودي اعتمد اسلوب "المباغتة"، وأحرج كتيبة طارق السكتيوي، الذي قاد المغرب لكأس العرب 2025، ثم قاد الأحمر العماني، ليجد نفسه بحاجة كبيرة لترميم صفوف المنتخب، رغم أن "سوء التوفيق" أيضًا حال دون عودة عمان، أو بمعنى أدقّ تقليص الفارق.

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  • البريكان حسم الصراع .. والحمدان "لن يكون الضحية وحده"

    العنوان الرئيس لهذه المباراة، هي "البريكان حسم الصراع" حول هوية المهاجم الأساسي للمنتخب السعودي، على الرغم أنه ترك مساحة للحمدان، من أجل الإبداع، بعد مشاركته بديلًا، ولعلّ تلك النقطة هي التي تستحق الذكر.

    الحمدان قد يهدر الفرص، إلا أن وجود داعم له داخل منطقة الجزاء، وترك الفرصة له لعدم الاكتفاء بالتسديد فقط، وإنما باللعب على صناعة الفرص أيضًا، وضح جليًا بعد مشاركته، حيث لاحت خطورة مهاجم النصر، في إرسال الكرات العرضية، حيث كاد أن يخرج بتمريرتين حاسمتين، لولا إهدار سلطان مندش ومحمد محرزي، ثنائي الهلال، لفرصتيه بطريقة غريبة للغاية.

    وهنا مربط الفرص، فإن الحمدان وإنما اعتمد أكثر على لعبة الصناعة، إلا أنه أظهر رفض الإنهاء أمام المرمى، بالتزامن مع الهجوم الجماهيري الكبير الذي تعرض له منذ مباراة الكويت، فيما يمكن القول إنه لن يكون ضحية الجماهير، أو وحده على الأقل، كما حدث في لقاء الجولة الأولى، وذلك بعدما أهدر المنتخب السعودي كمًّا هائلًا من الفرص، وخاصة سلطان مندش الذي أهدر انفرادين صريحين، سواءً ببينية محمد كنو أو عرضية الحمدان.

    ما يُمكن قوله إن فراس البريكان قد يُعتمد عليه بشكل أساسي لهجوم المنتخب في المرحلة المُقبلة، إلا أن كم الفرص المهدرة، يجعل دونيس بحاجة للمزيد من العمل، لحل أزمة الإنهاء أمام المرمى، وإن تحسنت في أولى نصف ساعة.

  • أزمة دفاعية

    وبينما كان المنتخب السعودي يتلاعب بالدفاعات العمانية، من خلال تحركات ثنائي "أبو الشامات" بين صالح ومحمد، أو توغل سلطان مندش، وأيضًا بممارسة ضغط كبير لاستعادة الكرة، كانت بينية وحيدة، كفيلة لفتح "شوارع خلفية" للمنتخب السعودي، وهذا ما يقودنا إلى نقطة أخرى، وهي الأزمة الدفاعية.

    باختصار، كان الأخضر محظوظًا بأن المنتخب العماني، وقع في شرك إهدار الفرص، ناهيك عن هدف ناصر الرواحي، الذي ألغي في الدقيقة 36.

    هذا المشهد تكرر أيضًا أكثر من مرة، في الشوط الثاني، بكرات بينية تنفتح خطوط المنتخب في العمق، رغم الدعم الكبير الذي قدمه دونيس في مركز المحور، إلا أن محمد العويس، كان بطلًا أيضًا في إنقاذ فريقه من عدة فرص محققة.

    جاء ذلك بالتزامن مع إصابة حسن كادش، الذي أثار قلق الجماهير السعودية، حول علامات الحزن الكبيرة على وجهه، ما ينذر بأمور غير جيدة، ليشارك جهاد ذكري بديلًا له، في الدقيقة 63.


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  • كلمة أخيرة..

    المنتخب السعودي أثبت بأنه عندما يكون "تحت ضغط"، يُخرج أفضل ما لديه، هكذا رأيناه في أولى نصف ساعة، وإن عاب عليه العودة إلى الرعونة في إهدار الفرص التي عرضته للانتقادات أمام الكويت، والذي يجب عليه أن يتعامل معه بشكل فعّال، لأن المواجهات المُقبلة سيكون الخطأ فيها كفيلًا بإنهاء المباراة، سواءً أمام العراق في الجولة الأخيرة، أو فيما ينتظره في نصف النهائي.

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