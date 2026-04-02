"الصورة لا تعكس الحقيقة دائمًا" .. هذا ما ينطبق تمامًا على حال لاعبي المنتخب السعودي في الوقت الحالي، مقارنة بين حالهم في وديتي مصر وإسبانيا، وآرائهم داخل غرف خلع الملابس بشأن إقالة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد.
مفاجأة | ما نراه في الملعب لا معنى له .. الكشف عن موقف لاعبي المنتخب السعودي من رحيل هيرفي رينارد
ما القصة؟
جدل كبير يحول حول مستقبل هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، في الوقت الحالي، خاصةً بعد تلقي هزيمتين متتاليتين في وديتي مصر (0-4) وصربيا (1-2)، خلال التوقف الدولي لمارس الجاري، وسط أداء باهت من اللاعبين.
الإعلام يطالب بضرورة رحيل رينارد وجهازه المعاون، لكن الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل ودية صربيا، قام بتوزيع بيان رسمي على كافة الصحف، يفيد بنفي التفكير في إقالة الفرنسي.
المفاجأة كانت من صحيفة "ليكيب" عقب بيان الاتحاد السعودي، حيث زعمت أن رينارد يتفاوض بالفعل مع الاتحاد الغاني لكرة القدم لقيادة منتخبه الوطني في كأس العالم 2026، ويطالب الجانب السعودي بفسخ عقده.
لكن حتى الآن يلتزم الاتحاد السعودي الصمت بشأن مزاعم "ليكيب"، مع بقاء شهرين تقريبًا على انطلاق كأس العالم 2026 في يونيو المقبل، بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.
ما هو موقف اللاعبين؟
خلال وديتي مصر وصربيا، ظهر الصقور الخضر بحالة متردية للغاية، حيث لا روح ولا قتال من أجل القميص الوطني، ما ترجمه البعض أنه رفض من اللاعبين لاستمرار رينارد على رأس القيادة الفنية.
لكن بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" فإن هيرفي رينارد يحظى بدعم من اللاعبين داخل غرفة الملابس، حيث يثقون به ويقدرونه كثيرًا.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعبين يرون أن الفرنسي هو الخيار الأنسب لقيادة المرحلة المقبلة، خاصةً مع وضوح مشروعه الفني واستمرارية العمل معه.
موقف اتحاد الكرة السعودي
بشأن موقف مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، فلا يختلف عن موقف اللاعبين، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".
الصحيفة تؤكد أن اتحاد الكرة السعودي لا يضع في حساباته إطلاقًا فكرة البحث عن بديل للجهاز الفني للمنتخب في هذا التوقف.
ويرى اتحاد الكرة أن رحيل رينارد في ظل ضيق الوقت قبل المونديال يعد مغامرة فنية غير محسوبة قد تؤثر على استقرار المنتخب السعودي.
رينارد يعتذر لغانا
بالانتقال للحديث عن مزاعم "ليكيب" والمفاوضات الغانية مع هيرفي رينارد، فقد أكد مسؤولو الاتحاد الغاني لصحيفة "الشرق الأوسط" توصلهم مع وكيل هيرفي رينارد بالفعل خلال الأيام الماضية، للاستفسار عن إمكانية تقديم عرض رسمي له.
لكن وكيل الفرنسي قام بالاعتذار للجانب الغاني بشكل واضح، مبررًا موقفه بارتباطه بعقد مع الاتحاد السعودي، وانشغاله بالتحضير للمرحلة الحاسمة من برنامج إعداد الأخضر للمشاركة في الحدث العالمي.
مسيرة هيرفي رينارد مع منتخب السعودية
الفرنسي هيرفي رينارد يتولى القيادة الفنية لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، في الوقت الحالي؛ حيث صعد به إلى بطولة كأس العالم 2026، بعدما تواجد معه في نسخة "قطر 2022".
وقتها وعلى الرغم من عدم تجاوز دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022؛ إلا أن رينارد حقق مع السعودية فوزًا تاريخيًا ضد منتخب الأرجنتين، وبهدفين مقابل واحد، ضمن منافسات الجولة الأولى.
وقاد رينارد الأخضر السعودي في الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2023؛ قبل أن يرحل لقيادة منتخب سيدات فرنسا.
وعاد المدير الفني الفرنسي إلى المنتخب السعودي مجددًا، في أكتوبر من عام 2024؛ ولكنه وجد مُعاناة أكبر، عكس ولايته الأولى.
أرقام هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي في الولاية الأولى:
* مباريات: 45.
* فوز: 21.
* تعادل: 10.
* خسارة: 14.
* أهداف مسجلة: 57.
* أهداف مستقبلة: 38.
أرقام هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي في الولاية الثانية:
* مباريات: 28.
* فوز: 11.
* تعادل: 6.
* خسارة: 11.
* أهداف مسجلة: 30.
* أهداف مستقبلة: 33.
جدير بالذكر أن رينارد يرتبط بعقدٍ مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، حتى بطولة كأس أمم آسيا 2027؛ والتي تستضيفها المملكة على أراضيها.