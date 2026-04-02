أحدهم طالب بدعم رينارد .. موقف "المطلوبين" لخلافة هيرفي في المنتخب السعودي قبل كأس العالم!

على الرغم من تمسك الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة ياسر المسحل، ببقاء الفرنسي هيرفي رينارد، على رأس الجهاز الفني للمنتخب الأول، إلا أن الأحاديث في الأوساط الكروية، لا يزال موصولًا بالمطالبة برحيله، والتعاقد مع مدرب بديل، قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

هناك الكثير من الأسماء التي تم ترشيحها إعلاميًا، لقيادة المنتخب السعودي، وجاء المعيار الأول، هو المعرفة الجيدة بطبيعة اللاعبين السعوديين، ليأتي في الصورة كل من جورج جيسوس وسيموني إنزاجي وماتياس يايسله، وكذلك بريكليس شاموسكا وجورجيوس دونيس، فضلًا عن الكفاءات الوطنية على غرار سعد الشهري وصالح المحمدي.

رينارد أثار الكثير من الجدل، في ظل اتهامه بإضاعة هوية المنتخب السعودي، فضلًا عن التخبط والعشوائية في اتخاذ القرارات، ومن ثمّ ظهور الأخضر بشكل باهت، في أجندة الفيفا خلال شهر مارس، حيث تلقى خسارتين أمام مصر بنتيجة (0-4) في جدة، وأمام صربيا (1-2)، في بلجراد.

يأتي ذلك قبل حوالي شهرين من انطلاق مونديال 2026، الذي يقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث يستعد الأخضر لمواجهات من العيار الثقيل، أمام إسبانيا، بطل يورو 2024، وأوروجواي وكاب فيردي.

ماذا قال المدربون المرشحون "إعلاميًا" لقيادة الأخضر؟ هذا ما نستعرضه معكم في النقاط التالية..