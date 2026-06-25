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شبح الإصابة يطارده دائمًا في أمريكا .. دونيس يجهز بديل حسان تمبكتي أمام كاب فيردي رغم مشاركته!

السعودية
كاب فيردي
كأس العالم
حسان تمبكتي
جيورجوس دونيس

تغييرات منتظرة في تشكيل المنتخب السعودي أمام كاب فيردي..

تلقى الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول، بقيادة اليوناني جورجيوس دونيس، ضربة قوية بإصابة أحد نجوم الأخضر، واحتمالية غيابه عن مواجهة كاب فيردي، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2026.

المنتخب السعودي يدخل مواجهة الرأس الأخضر، تحت شعار "لا بديل عن الفوز"، من أجل حلم التأهل إلى دور الـ32 من مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعدما تعادل الأخضر في أولى مباراة أمام أوروجواي، بهدف لمثله، ثم تلقى خسارة قاسية أمام إسبانيا برباعية نظيفة.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد استقر على اختيار جورجيوس دونيس، بشكل طارئ، لقيادة المنتخب الوطني، بعد إقالة الفرنسي هيرفي رينارد، بسبب سوء النتائج.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    دونيس يفكر في بديل تمبكتي

    وتعرض حسان تمبكتي، مدافع المنتخب السعودي، لإصابة عضلية، أثارت الشكوك حول إمكانية لحاقه بمباراة كاب فيردي، بالجولة الثالثة.

    وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن دونيس يدرس مشاركة علي لاجامي في مواجهة الجولة الثالثة، بدلًا من حسان تمبكتي، في حالة تأكد عدم جاهزيته للتواجد في المباراة، في انتظار نتائج الكشف الطبي على موضع إصابة اللاعب في القدم.

    ورغم أن المنتخب السعودي، حمل البشرى بأن الحصة التدريبية الأخيرة، قبل السفر إلى هيوستن، شهدت مشاركة تمبكتي، فضلًا عن مرافقته لبعثة الفريق، إلا أن الدفع به أساسيًا في مواجهة كاب فيردي، يظل بمثابة جدل كبير.

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  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    مفاضلة بين ثنائي الهجوم

    من ناحية أخرى، أكد مراسل برنامج "دورينا غير"، بأن جورجيوس دونيس، لا يزال يفاضل بين الثنائي عبد الله الحمدان وفراس البريكان، من أجل قيادة هجوم الأخضر في لقاء كاب فيردي، إلا أن الكفة تميل لصالح الحمدان.

    وحول الحارس محمد العويس، فقد خاض حصة استرجاعية داخل الصالة الرياضية، في الوقت الذي قسّم فيه دونيس المنتخب إلى مجموعتين، بتواجد الأساسيين الذين شاركوا في لقاء إسبانيا، ما عدا حسان تمبكتي.

    وحرص سمو وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، برفقة ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على التواجد في الحصة التدريبية، فضلًا عن عقد اجتماع مع اللاعبين من أجل رفع معنويات اللاعبين قبل المباراة الحاسمة.

    وأضاف المراسل أنه من المتوقع أن يشارك المنتخب السعودي، بنفس تشكيل مباراة أوروجواي، ما يعني التخلي عن منظومة الـ5 مدافعين التي شارك بها ضد رفاق لامين يامال، في الجولة الثانية.

  • Fluminense FC v Al-Hilal: Quarter Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    ما أشبه الليلة بالبارحة

    وباتت الإصابة بمثابة "شبح" يطارد حسان تمبكتي، خاصة في الأراضي الأمريكية، حيث تعيد إصابة القدم، بالأذهان إلى العام الماضي، حيث كان يتواجد مع الهلال في الولايات المتحدة، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    ورغم مشاركة تمبكتي في مباريات الهلال، خلال الجولات الثلاث الأولى، حيث خطف الأنظار، بأداء دفاعي صلب، في اللقاءات التي شهدت تعادل الزعيم مع ريال مدريد (1-1)، وسالزبورج دون أهداف، وفوزه على باتشوكا بهدفين دون مقابل، إلا أن مشاكل الركبة منعته من استكمال مشواره في مونديال الأندية.

    وغاب تمبكتي عن الانتصار التاريخي للهلال على حساب مانشستر سيتي، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في دور الـ16، وكذلك لم يشارك في مباراة فلومينينسي في ربع النهائي، والتي كتبت نهاية رحلة الأزرق في كأس العالم، بعد خسارته بثنائية مقابل هدف.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ما يحدث في المجموعة الثامنة

    ويتزعم منتخب إسبانيا صدارة المجموعة الثامنة، قبل الجولة الثالثة، برصيد 4 نقاط، فيما يأتي منتخبا أوروجواي وكاب فيردي، في المركزين الثاني والثالث، برصيد نقطتين، ثم يحل المنتخب السعودي في المركز الأخير بنقطة واحدة.

    هذا الأمر يعني أن أي نتيجة للأخضر دون الفوز على الرأس الأخضر، يعني الخروج رسميًا من نهائيات كأس العالم 2026، في الوقت الذي يواجه فيه المنتخب الأوروجوياني اختبارًا صعبًا للحفاظ على الوصافة أمام بطل يورو 2024.

    ومن المقرر أن يتأهل متصدر المجموعة الثامنة، إلى دور الـ32، ليضرب موعدًا مع وصيف المجموعة العاشرة، سواءً (النمسا، الجزائر)، بينما يصعد الوصيف لملاقاة الأرجنتين، حامل اللقب، في المرحلة المُقبلة.

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