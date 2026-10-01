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Saudi Arabia Iraq Gulf Cupsocial gfx/ Getty Images
محمود خالد

بعد السقوط أمام السعودية "خليجيًا" .. إقالة وشيكة لمدرب هذا المنتخب قبل 3 شهور من كأس آسيا!

كأس الخليج
العراق
السعودية
جراهام أرنولد
كأس آسيا

المنتخب السعودي حقق العلامة الكاملة في "خليجي 27"..

كانت مرحلة المجموعات في كأس الخليج العربي "خليجي 27"، شاهدة على أحداث تاريخية في البطولة المُقامة في جدة، بين تألق المنتخب السعودي، والذي دفع أحد منافسيه للتفكير في إقالة "محتملة" لمدربه، بينما يستعد للمشاركة في كأس آسيا 2027.

المنتخب السعودي، ولأول مرة منذ تطبيق نظام المجموعات، ينجح في تحقيق العلامة الكاملة، ليتأهل عن جدارة إلى نصف النهائي، متصدرًا لجدول المجموعة الأولى، بعد فوزه على الكويت بهدف نظيف، ثم اكتساح سلطنة عمان، بثلاثية دون رد، ومن ثمّ تخطي عقبة العراق، بنتيجة (2-0)، في مسيرة جمع فيها الأخضر بين الغزارة التهديفية والحفاظ على نظافة شباكه.

ومع لجوء اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، نحو نظام "القرعة"، من أجل تحديد هوية المتأهل كـ"وصيف" للمجموعة، وإعلان تأهل عمان على حساب العراق، يبدو أن الأمور داخل الوسط العراقي باتت تدور فوق صفيح ساخن، حيث بات مستقبل المدير الفني الأسترالي جراهام أرنولد، على المحك.

  • العراق يودع بنظام القرعة

    وبعد تساوي المنتخبين في ختام دور المجموعات، بفوز وتعادل وخسارة، وتسجيل أربعة أهداف واستقبال 5، فضلًا عن التعادل بينهما (1-1) في الجولة الأولى، وكذلك التساوي في البطاقات الملوّنة، قرر الاتحاد الخليجي أن يلجأ إلى نظام القرعة، لحسم هوية المتأهل، لتخرج كرة سلطنة عمان إلى النور، وتعلن تأهل الأحمر لنصف النهائي، ونهاية مشوار أسود الرافدين.

    خروج العراق من كأس الخليج، جاء بأصعب سيناريو ممكن، حيث كان بحاجة فقط إلى التعادل مع المنتخب السعودي، أو انتظار تعثر عمان، إلا أن الأخير جاء من بعيد، وانتصر على الكويت بنتيجة (3-1)، بالتزامن مع خسارة الأسود أمام الصقور الخضر بثنائية نظيفة، لتتساوى حظوظ المنتخبين، ويأتي الحسم من نظام القرعة.

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  • مصير جراهام أرنولد

    وكشف الإعلامي هشام محمد، عبر برنامج "وقت الخليج، على فضائية الرابعة الرياضية، عن اتجاه الاتحاد العراقي لكرة القدم، برئاسة يونس محمود، نحو إقالة المدرب جراهام أرنولد، إزاء فشل أسود الرافدين في التأهل بكأس الخليج، وما قبله من "صدمة" كأس العالم.

    وأوضح أن يونس محمود، المتواجد في جدة، اجتمع مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العراقي، لمناقشة إنهاء عقد جراهام أرنولد، وأن النوايا جادة لإقالته، في ظل اتجاه أغلبية أعضاء الاتحاد نحو إنهاء مسيرة المدرب الأسترالي، رغم التحدي الذي ينتظره حيال ذلك القرار، في ظل ضيق الوقت، قبل استعداد أسود الرافدين للمشاركة في كأس آسيا 2027، التي ستقام أيضًا في السعودية.

    وجاء اتجاه الاتحاد العراقي نحو إقالة جراهام، من واقع أن استمراره لن يغيّر شيئًا مع المنتخب الأول، فضلًا عن فوضى المباريات واختياراته للتشكيل، وقراراته في بعض المباريات المصيرية، والتي صارت مسبقًا، وكانت واضحة في كأس الخليج.

    وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، قد كشفت عن متابعة لجنة العمل والشباب والرياضية "النيابية" لتراجع نتائج المنتخب الوطني، عقب الإخفاق في كأس العالم، والخروج من "خليجي 27"، كما دعت إلى مراجعة شاملة لأداء الاتحاد والمنتخبات وبرامج إعداد اللاعبين والفئات العمرية والمسابقات المحلية والبنى التحتية، فضلًا عن متابعة اللجنة للملف رقابيًا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لوضع معالجات عملية والاستعداد للاستحقاقات المُقبلة، وفي مقدمتها كأس آسيا.

  • Graham Arnold IraqGetty

    مسيرة جراهام أرنولد مع العراق

    وتولى جراهام أرنولد، بطل كأس آسيا 2015، قيادة منتخب العراق في مايو 2025، خلفًا لخيسوس كاساس الذي تمت إقالته لسوء النتائج.

    وفاز منتخب العراق تحت قيادة أرنولد، بنسبة 45% من مبارياته؛ حيث حقق 10 انتصارات، مقابل أربعة تعادلات و8 هزائم، خلال 22 مباراة، فيما جاء إنجازه الأكبر مع أسود الرافدين، في التأهل لنهائيات كأس العالم 2026، بعد غياب استمر 40 عامًا، بعد التأهل من بطولة الفيفا الفاصلة.

    ورغم ذلك، إلا أن المنتخب العراقي، الذي تعادل مع إسبانيا "وديًا" قبل المونديال، حقق هزائم كبيرة في البطولة، حيث اكتفى بتسجيل هدف وحيد في شباك النرويج، عن طريق أيمن حسين، قبل أن يتلقى هزيمة برباعية، كما خسر أمام فرنسا بثلاثية نظيفة، ومن ثمّ سقط أمام السنغال بنتيجة (0-5).

    ومع مشاركته في كأس الخليج، صنع منتخب العراق واحدة من أفضل مباريات البطولة، في نسختها السابعة والعشرين، بعد تحقيق انتصار دراماتيكي على الكويت بنتيجة (3-2)، في الجولة الثانية، إلا أنه لم يشفع في بقاء الأسود بالبطولة، بعد تعادله مع عمان (1-1) ومن ثم خسارته أمام السعودية (0-2).

    وجاء اعتراض جراهام أرنولد على طريقة "القرعة"، التي أخرجت العراق من خليجي 27، مؤكدًا أنه كان يجب الاحتكام إلى التصنيف الدولي للمنتخبات، فيما بات مصير الأسترالي على المحك، في الوقت الذي يستعد فيه العراق لخوض منافسات كأس آسيا 2027، التي ستجمعه بمنتخبات أستراليا وطاجيكستان وسنغافورة، في المجموعة الرابعة، بدءًا من 9 يناير المُقبل.

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