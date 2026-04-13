"لا أريد أن أراهم في الملاعب أبدًا" .. هجوم قاسٍ على اللاعبين السعوديين تحت شعار "هذا شيء مخيف والقادم أسوأ"!

هناك حالة احتقان كبيرة في الوسط الرياضي السعودي، على إثر المستوى المتردي الذي ظهر به المنتخب الوطني في التوقف الدولي الأخير بمارس، بل وخلال الأشهر الأخيرة بشكل عام.

الصقور الخضر لم ينجحوا في العبور لكأس العالم 2026 ببطاقة تأهل مباشر، فيما كان صعودهم بالملحق، ما خيب الآمال بدرجة كبيرة.

أما عما حدث في توقف مارس الماضي، فقد تلقى المنتخب السعودي هزيمتين أمام مصر (0-4)، وصربيا (1-2)، مع تقديم أداء باهت للغاية.

من هنا بدأ الضغط بقوة لإقالة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، لكن حتى الآن يؤكد اتحاد الكرة بأنه لا يفكر في اتخاذ هذه الخطوة قبل كأس العالم 2026.

لكن لم ينل رينارد وحده الهجوم، بل لم يفلت اللاعبون كذلك، في ظل غياب الروح داخل المستطيل الأخضر.