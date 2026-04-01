كثر الجدل حول الإيطالي سيموني إنزاجي؛ المدير الفني للهلال، خلال الأيام الماضية، خاصةً فيما يتعلق بمستقبله ومحاولات عدة منتخبات للتعاقد معه قبل كأس العالم 2026.
وسط ترشيحه لقيادة المنتخب السعودي .. الاتحاد الإيطالي يكشف رسميًا حقيقة محاولات خطف سيموني إنزاجي من الهلال
ما القصة؟
صاحب الـ49 عامًا مرتبط بعقد مع الهلال يمتد لنهاية الموسم المقبل 2026-2027، بعدما تم التعاقد معه في يونيو الماضي.
لكن عدد من الإعلاميين السعوديين يرشحونه حاليًا لتولي المسؤولية الفنية للصقور الخضر في كأس العالم 2026، بدلًا من الفرنسي هيرفي رينارد، على إثر تراجع نتائج المنتخب الوطني وأدائه.
على جانب آخر، زعمت بعض التقارير الصحفية كذلك خلال الساعات القليلة الماضية، دخول إنزاجي في حسابات الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بعد فشل الأزوري في التأهل لنهائيات كأس العالم 2026، للمرة الثالثة على التوالي.
المنتخب الإيطالي فشل بالأمس في حسم نهائي الملحق المؤهل لنهائيات المونديال لصالحه، إذ تلقى الهزيمة أمام منتخب البوسنة والهرسك في ركلات الترجيح.
الاتحاد الإيطالي يوضح الحقيقة
من جانبه، تواصل "الميدان" القسم الرياضي التابع لصحيفة "اليوم"، مع جابرييل جارفينا؛ رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، لمعرفة حقيقة التفاوض مع إنزاجي خلافة جينارو جاتوزو؛ المدير الفني للأزوري.
جارفينا نفى نهائيًا دخوله في مفاوضات مع سيموني إنزاجي، قائلًا: "كلها أخبار كاذبة، وما يتردد في هذا الشأن غير صحيح نهائيًا".
مسيرة سيموني إنزاجي مع الهلال
المدير الفني السابق لإنتر كان قد رحل عن النيراتزوري بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025 أمام باريس سان جيرمان بخماسية نظيفة، في 31 مايو 2025.
بعدها بأيام، تعاقد الهلال معه، وكانت بدايته مع إنجاز قيادته للوصول لربع نهائي كأس العالم للأندية، متخطيًا فرق بحجم ريال مدريد ومانشستر سيتي.
وبشكل عام، قاد إنزاجي الزعيم في 43 مباراة، فاز في 32 منها، وتعادل في عشر، فيما خسر لقاء وحيد.
وينافس الهلال مع الإيطالي حاليًا على لقب دوري روشن، كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا للنخبة.
وماذا بعد؟
يستعد الهلال بقيادة إنزاجي حاليًا للعودة لاستئناف منافسات دوري روشن السعودي 2025-2026، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي لشهر مارس الجاري.
ومن المقرر أن يلتقي الزعيم بالتعاون، في الرابع من أبريل الجاري، ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن.
ويحتل الأزرق المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 64 نقطة، متأخرًا بثلاث نقاط فقط عن النصر؛ محتل الصدارة.