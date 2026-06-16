لعبة المدرجات تعود: الجمهور السعودي لم يتعلم الدرس.. والنتيجة قد تكون "البكاء المبكر ولامين يامال بطلًا للعالم"

لكل جمهور أسلوبه في "الهتاف"، سواء لمُساندة فريقه أو استفزاز خصومه؛ وهو ما أثبته عشاق منتخب السعودية الأول لكرة القدم، في بطولة كأس العالم 2022 ثم نسخة 2026.

منتخب السعودية حقق إنجازًا تاريخيًا، بالفوز على الأرجنتين في كأس العالم 2022؛ قبل أن يودع البطولة من دور المجموعات، بشكلٍ رسمي.

وفي نسخة 2026.. بدأ الأخضر مبارياته بالتعادل (1-1) مع منتخب أوروجواي، في الجولة الأولى من دور المجموعات؛ حيث من المقرر أن يلتقي بعدها مع إسبانيا، ثم كاب فيردي.

وما بين كأس العالم 2022 ونسخة 2026؛ لم ينجُ أبرز نجوم العالم من سخرية الجمهور السعودي، وتحديدًا الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي والجوهرة الإسبانية لامين يامال.

لكن الخوف أن تتحوّل "لعبة المدرجات"، التي أشعلها الجمهور السعودي في وجه أبرز نجوم كرة القدم، إلى لعنة ضد الأخضر في البطولة العالمية؛ بينما تصبح بمثابة الوقود لهؤلاء اللاعبين، الذين يتعرضون للسخرية.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ مفارقة الجمهور السعودي المثيرة للجدل، بين كأس العالم 2022 ونسخة العام الحالي 2026..