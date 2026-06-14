"أخشى على اسلوب الأخضر أكثر من أوروجواي" .. دونيس ينصف كنو وهذا المركز يضعه في حيرة قبل كأس العالم!

وفي هذا السياق، وجه المحلل الرياضي عماد السالمي، رسالة تحذير إلى دونيس، بقوله إنه يخشى على اسلوب لعب المنتخب السعودي، أكثر من الخطورة المحتملة التي سيصنعها المنافس الأوروجوياني في قلب الميدان.

وأوضح السالمي أن أوروجواي تتمتع بالضغط العالي، بتواجد 6 لاعبين في ملعب الخصم، محذرًا من ارتكاب لاعبي الأخضر لأخطاء في التمريرات، في الثلث الخلفي، وخاصة وأن الأخطاء مع ضغط الخصوم، سيؤدي إلى استقبال الأهداف، كما وصف الأمر بوقوله "فالفيردي قادر على الخروج بكرة أو اثنتين يتسبب فيها بمشاكل".

وأضاف السالمي أن المنتخب السعدي سيقع في ورطة، إذا ما اعتمد على المبالغة في البناء من الخلف، أو التعامل مع الضغط العالي، فضلًا عن خطورة أوروجواي في الكرات الثابتة، ما بين أراوخو أو خيمينيز أو داروين نونيز، في الوقت الذي يعاني فيه الأخضر من التعامل مع الركلات الثابتة، كما أنها كانت معاناة واضحة لدونيس، حينما كان يدرب الخليج.

واختصر السالمي رسالته قائلًا إن منتخب أوروجواي ليس مرعبًا، ولكن تفاصيله في أرض الملعب مرعبة، من حيث الضغط العالي وإخراج الكرة من الخلف، ويجب على دونيس اختيار الاسلوب المناسب، والتوازن في الملعب.



