أنصفه المنتخب الأرجنتيني وأحبطه لاعبو فيورنتينا أمام بيزا .. رهان محبي الأرقام مع "المزعج" فرانكو ماتانتونو خاسر!

وسط مشاركة الأرجنتيني فرانكو ماتانتونو أساسيًا، عبر فيورنتينا لدور الـ16 من كأس إيطاليا 2026-27، بعد الفوز أمام بيزا بثلاثية نظيفة، يوم الثلاثاء.

ثلاثية الفيولا سجلها ماتيو بيليجرينو، ويلفريد جنونتو وبيدرو جونسالفيس في الدقائق 40، 71 و2+90.

بهذه النتيجة يتأهل فيورنتينا لمواجهة نابولي في دور الـ16 من كأس إيطاليا، في محاولة لتجنب سيناريو العام الماضي، حيث ودع من ذاك الدور البطولة.

أما عن ليلة الموهبة الأرجنتينية مع النادي الإيطالي، فكما كان اسمه ليس من بين محرزي الأهداف، فهو كذلك ليس من بين المساهمين بها، فماذا قدم إذًا؟



