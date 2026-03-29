المكسيك، مأساة في ملعب أزتيكا: وفاة مشجع بعد سقوطه أثناء مباراة البرتغال

"تعرب النيابة العامة في مكسيكو سيتي (Fiscalía CDMX) عن أسفها الشديد لوفاة شخص يوم السبت 28 مارس داخل ملعب بانورتي، قبل انطلاق المباراة الودية للمنتخب المكسيكي.

بالإضافة إلى ذلك، يجري حالياً تحليل لقطات كاميرات المراقبة في الملعب ومداخله، فضلاً عن جمع شهادات الأشخاص الذين كانوا حاضرين في الموقع، بهدف إعادة بناء تسلسل الأحداث بدقة وتحديد المسؤوليات المحتملة.

وبالمثل، تجري حالياً إجراءات التشريح التي ينص عليها القانون للتأكد بشكل قاطع من سبب الوفاة، وكذلك الحالة البدنية للشخص وقت السقوط."

وستواصل النيابة العامة في مكسيكو سيتي التحقيقات بشكل معمق وستبقي الجمهور على اطلاع بالتطورات الهامة، مع الالتزام الصارم بمبادئ المحاكمة العادلة".