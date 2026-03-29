تخلل المباراة الودية التي انتهت بالتعادل السلبي 0-0، والتي أقيمت ليلة أمس بين المكسيك والبرتغال في مدينة مكسيكو، خبر مأساوي. ففي يوم إعادة افتتاح ملعب بانورتي، المعروف باسم ملعب أزتيكا التاريخي، سقط أحد المشجعين من مدرجات الملعب ولقي حتفه. وقد فتحت السلطات تحقيقاً في الحادث، لكنها أكدت للأسف وفاته.
المكسيك، مأساة في ملعب أزتيكا: وفاة مشجع بعد سقوطه أثناء مباراة البرتغال
ماذا حدث
قبل بدء المباراة بقليل، والتي انطلقت في موعدها المحدد واستمرت وسط جدل عام، سقط أحد المشجعين من منصة كبار الشخصيات في الملعب وهبط داخل موقف السيارات.
التحقيقات الجارية
"تعرب النيابة العامة في مكسيكو سيتي (Fiscalía CDMX) عن أسفها الشديد لوفاة شخص يوم السبت 28 مارس داخل ملعب بانورتي، قبل انطلاق المباراة الودية للمنتخب المكسيكي.
بالإضافة إلى ذلك، يجري حالياً تحليل لقطات كاميرات المراقبة في الملعب ومداخله، فضلاً عن جمع شهادات الأشخاص الذين كانوا حاضرين في الموقع، بهدف إعادة بناء تسلسل الأحداث بدقة وتحديد المسؤوليات المحتملة.
وبالمثل، تجري حالياً إجراءات التشريح التي ينص عليها القانون للتأكد بشكل قاطع من سبب الوفاة، وكذلك الحالة البدنية للشخص وقت السقوط."
وستواصل النيابة العامة في مكسيكو سيتي التحقيقات بشكل معمق وستبقي الجمهور على اطلاع بالتطورات الهامة، مع الالتزام الصارم بمبادئ المحاكمة العادلة".
يوم إعادة الافتتاح
وقعت المأساة في اليوم نفسه الذي أعيد فيه افتتاح الملعب التاريخي في مكسيكو سيتي بعد أعمال تجديد استمرت عدة سنوات، وذلك استعداداً لكأس العالم 2026 التي ستُقام في البلاد في الصيف.
وسيستضيف ملعب "الأزتيك" المباراة الافتتاحية لكأس العالم بين المكسيك وجنوب أفريقيا، ليصبح أول ملعب في التاريخ يستضيف ثلاث مباريات افتتاحية للبطولة بعد مباريات عامي 1970 و1986.