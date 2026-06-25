المكسيك وتشيكيا | "أيقونة كأس العالم" يصنع التاريخ بجوار ميسي ورونالدو وعلى القادسية البحث عن بديل لكينيونيس!

عندما تلعب المكسيك في كأس العالم 2026، فإن المتعة لا تتوقف فقط على ما يحدث في الملعب فقط، بل المدرجات أيضًا، ومواجهة تشيكيا كانت من أبرز الدلائل على ذلك.

ليلة كانت مثل المهرجان في العاصمة مكسيكو سيتي، احتفالات صاخبة في المدرجات وأداء مختلف لم نشهد مثله على مدار مشاركات منتخب "إل تري" في المونديالات الماضية.

ولذلك، كان من الطبيعي أن يكون منتخب تشيكيا هو آخر ضحايا المكسيك في دور المجموعات، لتنتهي المباراة التي جمعت بينهما صباح اليوم، الخميس، في الجولة الثالثة بثلاثية نظيفة.

الهدف الأول جاء عن طريق الظهير ماتيو تشافيز في أول مشاركة أساسية له، قبل أن يسجل خوليان كينيونيس نجم القادسية السعودي الثاني، ليؤكد أنه أحد نجوم بلاده في المونديال، ثم اختتم ألفارو فيدالجو الثلاثية في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء.

ماذا حدث؟ دعونا نتعرف على تفاصيل هذه المواجهة المثيرة ..



