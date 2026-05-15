علي سمير

المكسيك | يوم للاحتفال بالموت وحفرة نهاية الديناصورات .. سانتياجو خيمينيز ونجم القادسية نحو "حلم يتخطى الحدود"

المكسيك

من هنا تبدأ رحلتنا مع تقديم منتخبات كأس العالم .. وإليكم أهم وأغرب ما وجدناه عن المكسيك إحدى الدول المنظمة مع الولايات المتحدة وكندا

كأس العالم لا يقتصر فقط على كرة القدم والأرقام والإحصائيات والإنجازات، بل هي فرصة استثنائية حتى تتلاقى جميع شعوب الكرة الأرضية في مكان واحد.

ولذلك من المهم التعرف على كل دولة وأكثر ما يميزها، ونحن هنا للحديث عن المكسيك، بلد جميل به العديد من الأماكن الخلابة، ولكن هناك ظاهرة غريبة متعلقة بـ"الموت" سيصعب عليك تصديقها.

الموت بالنسبة لأي شخص هو كارثة ويعتبر أسوأ مظاهر الحزن على الإطلاق، ولكن في المكسيك يُعامل بتسامح شديد وتقبل غير مسبوق، لدرجة أنها تشهد "يوم الموتى" في الثاني من نوفمبر من كل عام.

في هذا اليوم تجتمع الأسر لتكريم من ماتوا منها، معتقدين أن الموتى يهبطون بأرواحهم إلى الأرض لينضموا إليهم في هذا التوقيت، مما يعكس المكانة الضخمة للموت لدى الشعب المكسيكي.

الأغرب من ذلك، هو ظهور "سانتا مويرتيه" أو قديسة الموتى أو "إله الموت" في المكسيك، حيث يتم التقرب لصورة رمزية عبارة عن جمجمة من إحدى الطوائف هناك وعبادتها عن طريق الأشخاص الذين يخشون الموت سواء لهم أو المقربين منهم.

الطقس بدأ بوصول الإسبان إلى المكسيك، عندما حرص السكان الأصليون من الأزتك والمايا على تقديس الموت، لتصل القصة إلى عبادته من خلال هذه القديسة.

ثقوب "سينوتيس" أو بوابات العالم السفلي، وجدت في المكسيك منذ سنوات طويلة، وكان شعب المايا يعتقد أنها بوابات تؤدي إلى عالم الموتى، وتم إلقاء القرابين فيها والبشر أيضًا للتقرب من الآلهة.

وتظهر لنا كذلك "لا كاترينا" أيقونة الموت، عبارة عن جمجمة ترتدي قبعة فرنسية أنيقة، وهي صورة رسمها الفنان خوسيه جوادالوبي بوسادا في أوائل القرن العشرين، كنوع من السخرية السياسية من المكسيكيين، الذين أنكروا جذورهم الأصلية من أجل التوجه للطبيعة الأوروبية.

هذا أغرب ما وجدناه عن المكسيك، والآن دعنا نتحدث أمور أخرى تخص الدولة نفسها وكذلك كرة القدم، لأن اللعبة في النهاية هي الهدف الرئيسي من المونديال!



    أصل كلمة المكسيك والهرم الأكبر في العالم ومنطقة سقوط النيزك

    اسم الدولة مشتق من كلمة "ميشيكا" أو Mexica وهو لقب شعب الأزتيك، حيث كان ينطق حرف "X" كـ"شين" في البداية قبل أن يتحول إلى الخاء، لذلك كلمة المكسيك بالعربية أو "مكسيكو" بالإنجليزية تعبر تحريفًا للنطق الأصلي.

    "الهضبة الوسطى" تعتبر هي قلب دولة المكسيك، وتتواجد بين الجبال الشرقية والغربية، وتقع بها أغلب المدن الكبرى وعلى رأسها مكسيكو سيتي عاصمة البلاد.

    وترتبط المكسيك بحدود برية مع الولايات المتحدة الأمريكية من الشمال، بينما تحدها من الجنوب الشرقي جواتيمالا وبليز، وتطل من الغرب على المحيط الهادي وخليج كاليفورنيا، والشرق على خليج المكسيك والبحر الكاريبي.

    تضاريس المكسيك معقدة للغاية، ومناخها متنوع على مدار العام، والظاهرة الأبرز هي العاصمة مكسيكو سيتي، والتي تم بناءها فوق جزيرة على بحيرة تجف تدريجيًا، وتبين مؤخرًا أن المدينة تغرق بمعدل يصل إلى 25 - 50 سنتيمتر سنويًا ببعض الأماكن.

    ويظهر الأمر بوضوح في وجود بعض الميل بالكنائس والمباني القديمة، بسبب عمليات هبوط التربة في العاصمة المكسيكية العريقة.

    وما قد لا تعرفه أيضًا، هو أن المكسيك لديها أكبر هرم في العالم وليست مصر، وهو "تشولولا العظيم" ويقع في ولاية بويبلا ويعتبر الأضخم بشكل عام.

    وأخيرًا مع "تشيكسولوب"وهي المنطقة التي سقط فيها النيزك الذي تسبب في انقراض الديناصورات، حيث تقع في المكسيك بشبه جزيرة يوكاتان، وتسبب هذا النيزك في وجود حفرة قطرها يبلغ ما يقرب من 180 كيلو مترًا.

    كنا في رحلة قصيرة مع التاريخ والجغرافيا والمعلومات الغريبة .. الآن مع كرة القدم!


    منتخب المكسيك .. إنجازات مقيدة بالحدود والكثير من الأساطير

    تعتبر المكسيك هي أول دولة في العالم تستضيف كأس العالم مرتين، الأولى حصل فيها بيليه على المونديال في 1970، والثانية لدييجو أرماندو مارادونا في 1986، لذلك هي تحمل قيمة هائلة وذكريات عظيمة للثنائي الأمريكي الجنوبي البرازيل والأرجنتين.

    موقع المكسيك في أمريكا الشمالية يحرمها من المشاركة بانتظام في كوبا أمريكا، واقتصرت مشاركاتها في البطولة بصفة "الضيف" ببعض المناسبات، في الوقت الذي تسيطر فيها بـ"الكأس الذهبية" المقامة بقارتها، ولكنها مسابقة لا تتمتع بالشهرة الكافية مثل اليورو وكأس إفريقيا وكأس آسيا.

    المنتخب المكسيكي حصل على الكأس الذهبية 10 مرات، كان آخرها في 2025 تحت قيادة المدرب الحالي خافيير أجيري.

    ولعل الإنجاز الأهم للبلاد، هو التتويج بكأس العالم للقارات في 1999، وهي البطولة التي أقيمت على أرضها، كما حصلت على بطولة الكونكاكاف 3 مرات.

    وحصلت المكسيك كذلك على لقب "دوري الأمم للكونكاكاف" مرة واحدة لموسم 2024/2025، بالإضافة إلى 4 ألقاب لدورة الألعاب الأمريكية، وهو حدث قاري يتم تنظيمه كل 4 سنوات لدول الأمريكتين.

    وبالنسبة للأساطير، فالمكسيك لديها العديد من الأسماء التي سطرت تاريخ البلاد كرويًا، وأبرزهم كل من ..

    رافا ماركيز : أسطورة برشلونة الذي تواجد ضمن الجيل الذهبي مع ليونيل ميسي وتشافي وأندريس إنييستا، كما لعب بجوار رونالدينيو، وحصد أغلب الألقاب الممكنة مع الفريق الكتالوني، وشارك في 5 بطولات كأس عالم.

    خورخي كامبوس : مجنون المكسيك الذي اعتاد على ارتداء قمصان غريبة في البطولات الدولية، ورغم قصر قامته، إلا أنه كان أحد أهم الحراس في تاريخ بلاده.

    كواوتيموك بلانكو : صاحب الحركة الشهيرة بوضع الكرة بين قدميه والقفز بها، وكان عنصرًا رئيسيًا بالمنتخب وامتلك غريزة تهديفية استثنائية.

    خافيير هيرنانديز : أغلب المشجعين من الجيل الجديد سيعرفون تشيتشاريتو، الذي لعب لمانشستر يونايتد وريال مدريد، واقتصرت أدواره كمهاجم بديل يمكنه صناعة الفارق في الوقت الحاسم، كما يعتبر الهداف التاريخي لبلاده برصيد 52 هدفًا، متقدمًا على جاريد بورجيتي وراؤول خيمينيز.

    وأخيرًا مع هوجو سانشيز .. أسطورة الضربة الخلفية المزدوجة، الذي يعتبر اللاعب الأعظم في تاريخ المكسيك، واشتهر مع ريال مدريد في فترة الثمانينيات، وتُوج بجائزة هداف الدوري الإسباني 5 مرات.

    وحصل سانشيز على لقب الدوري الإسباني 5 مرات مع ريال مدريد، وجائزة الحذاء الذهبي في أوروبا بعد تسجيل 38 هدفًا في موسم 1989/1990، وكان لاعب العام في المكسيك 4 مرات.

    وأخيرًا مع النجم الأشقر لويس هيرنانديز، الساحر المكسيكي الذي سجل 35 هدفًا في 84 مباراة بقميص بلاده، منهم 4 أهداف في كأس العالم 1998، حيث تألق ضد هولندا وألمانيا وسجل في شباك كل منهما، بالإضافة إلى ثنائيته في كوريا الجنوبية.

    وهناك أسماء أخرى جديرة بالذكر، مثل أندريس جواردادو، كارلوس فيلا، سلفادور كارمونا، والحارس الشهير جوليرمو أوتشوا الذي اعتدنا على مشاهدته في كل مونديال.

    من اللاعب الذي يجب أن أتابعه في المكسيك؟

    رغم أنه سجل 6 أهداف فقط في 46 مباراة مع المنتخب المكسيكي، إلا أن مهاجم ميلان سانتياجو خيمينيز يحمل قيمة كبيرة لجماهير الفريق، لعدة أسباب أهمها أنه اختار تمثيلهم بدلًا من الأرجنتين.

    صاحب الـ25 سنة وُلد في الأرجنتين، ولكن قلبه كان يميل نحو المكسيك، المكان الذي نشأ وتطور فيه، ووالده هو كريستيان خينيميز أسطورة نادي كروز أزول، وسبق أن تواجدا معًا بنفس المباراة في 2016، حيث دخل سانتياجو وعمره 15 سنة في مواجهة ودية أمام بوماس، ولعب بجوار والده في آخر ربع ساعة.

    بداية خيمينيز مع الشهرة كانت مع نادي فينورد الهولندي، حيث سجل معه 65 هدفًا وصنع 14 في 105 مناسبة، مما لفت أنظار عمالقة أوروبا تجاهه.

    ميلان كان الطرف الفائز بخدمات المهاجم المكسيكي المميز، وتعاقد معه في فبراير 2025 مقابل 30.20 مليون يورو.

    ولسوء حظ خيمينيز أن صفقة انتقاله للروسونيري لم تشهد انفجاره بالشكل المطلوب على مستوى أعلى، حيث سجل 6 أهداف الموسم الماضي، وهدف وحيد خلال الموسم الجاري في 16 مباراة.

    ويأتي ذلك بسبب الجراحة التي أجراها في الكاحل، وتسببت في غيابه عن أغلب مباريات الموسم، قبل أن يعود مؤخرًا بالتدريج ليكون جاهزًا لكأس العالم.

    وبجانب خيمينيز هناك خوليان كوينونيس، المهاجم الذي يأكل الأخضر واليابس مع القادسية في دوري روشن السعودي، بتسجيل 34 هدفًا في كل البطولات مع الفريق خلال الموسم الجاري.

    اللاعب صاحب الأصول الكولومبية خاض 20 مباراة مع المكسيك، سجل هدفين فقط، ومن المتوقع أن يكون من الأوراق الرابحة للمدرب خافيير أجيري.


    موهبة تستحق المتابعة؟

    جيلبرتو مورا صاحب الـ17 سنة هو الموهبة الأبرز على الإطلاق في المكسيك من فئة الشباب، حيث يلعب مع نادي تيخوانا في بلاده، وشق طريقه نحو المنتخب الوطني سريعًا بفضل مهاراته المميزة ويتم تشبيهه بالإسباني بيدري.

    الظهور الأول له بقميص المكسيك كان أمام السعودية في 29 يونيو 2025، حيث لعب لمدة 73 في المباراة التي فاز بها فريقه بثنائية نظيفة.

    ويعتبر مورا هو أصغر لاعب في التاريخ يفوز بلقب دولي مع منتخب بلاده الأول، بعد حصوله على الكأس الذهبية العام الماضي وعمره 16 سنة و265 يومًا، متخطيًا رقم لامين يامال مع إسبانيا في يورو 2024.

    موهبة صانع الألعاب المكسيكي لفتت أنظار العديد من الأندية الأوروبية، وأبرزها ريال مدريد وبرشلونة وميلان وفينورد وآرسنال، لذلك من المتوقع أن نراه ينتقل إلى القارة العجوز بعد المونديال.



    حظوظ المكسيك في كأس العالم

    الإنجاز الأكبر في تاريخ المكسيك بكأس العالم كان في مونديال 1970 عندما خرجت من ربع النهائي أمام إيطاليا، ونفس الأمر حدث في 1986 ضد منتخب ألمانيا الغربية بركلات الترجيح.

    الفريق الذي يخوض المونديال القادم على أرضه بالمشاركة مع الولايات المتحدة وكندا، يعاني من عقدة خاصة به تشبه ما عانى منه آرسنال في دوري أبطال أوروبا، وهي عدم تخطي دور الـ16 من المونديال، حيث تأهل إلى هذه المرحلة 7 مرات متتالية من 1994 إلى 2018، لكنه لا يعبر إلى دور الثمانية أبدًا.

    وفي مونديال قطر 2022 انكسرت القاعدة، ولكن بأسوأ صورة ممكنة، حيث خرج الفريق من البطولة في دور المجموعات بعد الإخفاق أمام السعودية والأرجنتين وبولندا، باحتلال المركز الثالث بالمجموعة الثالثة.

    وهذه المرة تلعب المكسيك على أرضها ووسط جماهيرها، في مجموعة تضم جنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وتشيكيا، وبالتأكيد فرص الفريق في الوصول إلى دور الـ32 تبدو كبيرة لارتفاع عدد الفرق المشاركة في البطولة إلى 48 منتخبًا.

    ولكن هل يواصل الفريق رحلته إلى مكانه المفضل وهو دور الـ16؟ أمر غير مستبعد مع خافيير أجيري الذي يتمتع بسجل جيد مع المكسيك، بالانتصار في 14 مباراة والتعادل 8 مرات والخسارة في 4 مواجهات في 26 مناسبة، كما حصل على الكأس الذهبية العام الماضي، وهي المرة الثانية له بعد إنجاز 2009، وتوج بلقب دوري أمم الكونكاكاف لموسم 2024/2025.

    العيب الأكبر للمكسيك خلال فترة أجيري، هو المردود الدفاعي، الفريق سجل 37 هدفًا واهتزت شباكه 20 مرة، وهي أرقام لا تبشر بجيل تاريخي قادم في تاريخ البلاد.



