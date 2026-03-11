Goal.com
المكسيك، إصابة الحارس الأساسي: أوتشوا يحلم بتحقيق رقم قياسي في كأس العالم

حارس مرمى ساليرنيتانا السابق يمكنه أن يرافق ميسي وكريستيانو رونالدو.

لا يوجد 2 بدون 3؟ بالإضافة إلى ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، يهدف غييرمو أوتشوا أيضًا إلى تسجيل رقم قياسي جديد بـ 6 مشاركات في الأدوار النهائية لكأس العالم. مثل الأرجنتيني والبرتغالي، سجل المكسيكي 5 مشاركات مثل مواطنيه رافا ماركيزوأنطونيو كارباخال بالإضافة إلى الألماني لوثار ماتيوس والإيطالي جيجي بوفون.

أصيب حارس مرمى المكسيك الأساسي، أنخل مالاغون، في وتر العرقوب: إصابة ستجعله يغيب عن كأس العالم 2026.

وبذلك، يمكن لأوتشوا أن يأمل مرة أخرى في الانضمام إلى المنافسة مع الحراس الآخرين راؤول رانجيل و كارلوس أسيفيدو وكارلوس مورينو. 

  • ولد أوتشوا عام 1985، وسيبلغ 41 عامًا في 13 يوليو المقبل. تم وضع المكسيك في المجموعة A: ستلعب على أرضها ضد جنوب إفريقيا (11 يونيو) وكوريا الجنوبية (18 يونيو) والفائز في مباراة التصفيات الأوروبيةبين الدنمارك ومقدونيا الشمالية أو جمهورية التشيك وأيرلندا (24 يونيو).

    بعد أن لعب في صفوف أمريكا وأجاكسيو ومالقة وغرناطة وستاندارد لييج وساليرنيتانا و AVS، يلعب أوتشوا حاليًا في قبرص مع AEL Limassol. لعب 152 مباراة مع المنتخب الوطني (في المرتبة الثالثة بعد أندريس جواردادو بـ 182 مباراة وكلاوديو سواريز بـ 177 مباراة)، وفاز 6 مرات بكأسالذهب ودوري الأمم الكونكاكاف.

