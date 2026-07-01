المكسيك ضد الإكوادور | كابوس ينتظر الإنجليز .. كينيونيس "المُدمر" يُحطم عقدة المباراة الخامسة في حصن "أزتيكا"

وسط أجواء حماسية في ملعب "أزتيكا"، واصل المنتخب المكسيكي حملته الشرسة في المونديال وحقق انتصارًا تاريخيًا على نظيره الإكوادوري بهدفين دون رد، ليحجز مقعده في دور الـ16 من كأس العالم 2026.

ويدين منتخب "إل تري" بقيادة خافيير أجيري إلى الشراكة الهجومية المُرعبة بين جوليان كينيونيس وراؤول خيمينيز، لينهي أصحاب الأرض انتظارًا طويلًا دام أربعة عقود لتحقيق فوز في الأدوار الإقصائية للمونديال.

المنتخب المكسيك حسم المباراة في أول 30 دقيقة، وتغلب على منافس وقف العالم كله احترام له بعد فوزه الأخير على ألمانيا، حيث لم يترك له أي فرصة لفرض أسلوب لعبه السريع، بينما بعث "إل تري" برسالة واضحة إلى منافسه القادم، بأنه المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق إذا أردت التفكير في خطف بطاقة التأهل من حصن "أزتيكا".

ويرصد "جول" في السطور التالية، كواليس عبور المكسيك إلى دور الـ16 في كأس العالم بعد مباراة لاتينية من العيار الثقيل.