AFP
ترجمه
المغرب يرقّي مدرب فريق الشباب ليحل محل وليد رجراغي بعد إعلان المدرب المغادر عن رحيله قبل كأس العالم
أطلس الأسود يخضع لتغيير مفاجئ في الإدارة
أكد الاتحاد المغربي لكرة القدم رحيل ريغراغي قبل أقل من 100 يوم من انطلاق حملة منتخب المغرب، الذي وصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، في أمريكا الشمالية. ويأتي هذا القرار بعد فترة من الضغط الشديد على الرجل الذي أصبح رمزًا وطنيًا في قطر.
وفي خطوة سريعة لضمان الاستقرار، رقى الاتحاد أوهبي إلى المنصب الأعلى. يتولى أوهبي هذا المنصب بعد فترة ناجحة للغاية مع فرق الشباب، وأبرزها قيادة منتخب المغرب تحت 20 عامًا إلى لقب كأس العالم تحت 20 عامًا 2025.
- AFP
ريغراغي يدعو إلى منظور جديد
خلال مؤتمر صحفي عقد في وقت متأخر من الليل إلى جانب رئيس الاتحاد فوزي ليكجا، أوضح رجراغي أن رغبته في رؤية المنتخب الوطني يتطور كانت الدافع وراء رحيله. على الرغم من إنجازاته التاريخية، شعر المدرب البالغ من العمر 49 عامًا أن التغيير ضروري لإعطاء دفعة للفريق.
وقال رجراغي: "يحتاج الفريق إلى وجه جديد وطاقة مختلفة ومنظور جديد مع مدرب جديد. أعتقد أن الفريق يحتاج إلى دفعة جديدة قبل كأس العالم، ورؤية جديدة لمواصلة التقدم. قرار رحيلي هو جزء من تطور هذا الفريق".
توقعات كبيرة وتدقيق تكتيكي
في حين أن ريغراغي سيبقى في الذاكرة إلى الأبد بفضل إنجازاته في عام 2022، إلا أن شعبيته تراجعت بعد حملة مخيبة للآمال في كأس الأمم الأفريقية.فقد أثارت الهزيمة بفارق ضئيل 1-0 أمام السنغال في النهائيالذيأقيم على أرضه في وقت سابق من هذا العام انتقادات بشأن نهجه التكتيكي البراغماتي.
لم تحقق البلاد أي إنجاز قاري منذ عام 1975، وأدى الفشل في الاستفادة من زخم الجيل الذهبي إلى انقسام في الرأي العام. على الرغم من النفي الرسمي المتكرر من قبل الاتحاد في الأسابيع الأخيرة، بلغت التوترات ذروتها أخيرًا باستقالة الخميس.
- Getty
التحديات المباشرة التي تواجه الرئيس الجديد
تبدأ ولاية أوهبي بتجربة صعبة، حيث يستعد المغرب لجدول مباريات صعب في المجموعة C ضد البرازيل وهايتي واسكتلندا. ومن المتوقع أن يجمع المدرب الجديد بين الانضباط الدفاعي الذي ساد في العهد السابق والروح الهجومية التي غرسها في تشكيلة الشباب.
تعود أسود الأطلس إلى الملاعب في وقت لاحق من هذا الشهر بمباراتين وديتين رفيعتين ضد الإكوادور وباراغواي في 27 و31 مارس. بعد خسارة مباراة واحدة فقط من آخر خمس مباريات - نهائي كأس الأمم الأفريقية - يرث أوهبي فريقًا في حالة جيدة ولكنه يتعرض لضغط هائل من أجل تقديم أداء جيد على الساحة العالمية.
إعلان