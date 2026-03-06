المغرب يرقّي مدرب فريق الشباب ليحل محل وليد رجراغي بعد إعلان المدرب المغادر عن رحيله قبل كأس العالم

أكد الاتحاد المغربي لكرة القدم رحيل ريغراغي قبل أقل من 100 يوم من انطلاق حملة منتخب المغرب، الذي وصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، في أمريكا الشمالية. ويأتي هذا القرار بعد فترة من الضغط الشديد على الرجل الذي أصبح رمزًا وطنيًا في قطر.

وفي خطوة سريعة لضمان الاستقرار، رقى الاتحاد أوهبي إلى المنصب الأعلى. يتولى أوهبي هذا المنصب بعد فترة ناجحة للغاية مع فرق الشباب، وأبرزها قيادة منتخب المغرب تحت 20 عامًا إلى لقب كأس العالم تحت 20 عامًا 2025.