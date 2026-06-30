بدأت باتهام المغرب وهولندا بـ"الدناءة" وانتهت بالنيل من كومان والحكم .. ردود فعل عبور كتيبة محمد وهبي لدور الـ16 بكأس العالم 2026

ليلة عربية بامتياز دفعنا إلى المنتخب المغربي بفضل نجاحه في مجابهة نظيره الهولندي، ليؤكد أن أسود الأطلس أتوا لكأس العالم 2026 بعقلية الكبار نفسها والند لند التي أبهرت العالم في نسخة قطر 2022، دون أي تغيير وإن تغيرت بعض الأسماء، وعلى رأسها المدرب محمد وهبي خليفة وليد الركراكي.

أسود الأطلس عبروا فجر اليوم الثلاثاء – بتوقيت مكة المكرمة – إلى دور الـ16 من مونديال 2026 بالفوز أمام هولندا بنتيجة (3-2)، في ركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي (1-1).

كودي جاكبو تقدم للبرتقالي أولًا في الدقيقة 72، قبل أن يدرك المدافع عيسى ديوب التعادل لأسود الأطلس برأسية في الدقيقة 1+90.

وفي ركلات الترجيح، كان البطل الحارس المغربي ياسين بونو في الموعد بتصديه لركلة هولندا الأخيرة من أمام كريسينسيو سامرفيل، بينما تسابق لاعبو الفريقين على الإهدار، إذ أضاع نائل العيناوي وأشرف حكيمي ركلتين لأسود الأطلس، وأهدر جاستن كلويفرت، كونتين تيمبير وكريسينسيو سامرفيل من البرتقالي.

ومع قوة المباراة، تفاعل الجمهور مع أحداثها عبر منصة "إكس"، ما بين انتقادات، إشادات واتهامات، لكن ما اتفق عليه الجميع هو أن "المغرب استحق الفوز".

في السطور التالية دعونا نستعرض سويًا كيف كانت ردود فعل الجماهير سواء المغربية أو العربية بشكل عام وكذلك الهولندية على مدار الـ120 دقيقة..



