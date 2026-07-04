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Achraf Hakimi Yassine Bounou Morocco (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

ذابت ثلوج كندا: تأهل تاريخي للمغرب رغم "مقالب" أشرف حكيمي .. وياسين بونو مظلوم بسبب نجم الأسود!

فقرات ومقالات
كندا
المغرب
كأس العالم
ياسين بونو
عز الدين أوناحي
أشرف حكيمي

المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم 2026..

أحيانًا لا تكون الأفضل في الملعب، ولكن بتفاصيل دقيقة، تحسم كل شيء، هكذا كان منتخب المغرب الذي أحبط مفاجأة كندا، وتفوق عليه بنتيجة (3-0)، ليقطع تذكرة العبور إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026.

"منبت الأحرار .. مشرق الأنوار"، نشيد المغرب الذي أبى أن يكف الناس عن ترديده في محفل المونديال، لأسود الأطلس الذين عزموا على الإثبات بأن ما تحقق في مونديال 2022، ليس من قبيل الصدفة، كما قال أشرف حكيمي.

بثنائية عز الدين أوناحي، وهدف سفيان رحيمي، في الدقائق 50 و82 و90+9، وجه المنتخب المغربي، الضربة القاضية لكندا، رغم أنها قدمت أداءً يستحق الإشادة، إلا أن "خبرة" الأسود، حسمت بطاقة التأهل، ليضربوا موعدًا مع المتأهل من فرنسا وباراجواي، في ربع النهائي.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مواجهة كندا والمغرب، في ثمن نهائي كأس العالم 2026..

  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    عذرًا .. أوناحي ليس "رجل المباراة"

    على الورق، يعتبر عز الدين أوناحي، هو رجل المباراة، ولكن إذا ما جاء الحديث حول السبب الأول في تأهل المغرب إلى ربع النهائي، فلا صوت يعلو عن الحارس ياسين بونو، الذي لن أبالغ لو قلت، لولاه لكانت ثنائية أوناحي من أجل حفظ ماء وجه الأسود، أو محاولة العودة في المباراة.

    نجم جيرونا سجل هدفين، وأصبح أول لاعب مغربي يسجل ثنائية في الأدوار الإقصائية في كأس العالم، لا غبار على الإنجاز المؤثر الذي قدمه، ولكن ياسين بونو - باختصار - كان الحارس العملاق وقت أن كان المغاربة يعانون أمام ضغط كندا، وكثرة الوصول على المرمى.

    بونو، الذي أبهر الجميع بتصديه لركلة ترجيحية من هولندا واقفًا، أثبت بأن دور الـ16 دائمًا ما يكون وجه السعد عليه في بطولات كأس العالم، سواءً مع الأندية أو المنتخبات.

    * تألق في ركلات الترجيح أمام إسبانيا في ثمن نهائي كأس العالم 2022.

    * صنع لقطة تصدّ لا تنسى أمام مانشستر سيتي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025 مع الهلال.

    * تصدى للعديد من الفرص المحققة أمام كندا، في ثمن نهائي كأس العالم 2026.

    ولعل لقطته الأبرز، حينما نجح في حماية مرماه من تسديدة أولواسي، في الدقيقة الحادية عشرة، وفرصة انفراد تام من لارين في منطقة الجزاء، في الدقيقة 67، ليثبت بونو بأنه النجم الذي يجد متعته في مباريات ثمن النهائي "المونديالية".


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  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    المضيفون الثلاثة .. بداية الانهيار

    إذا ما كانت نسخة 2026، قد أقيمت في ثلاث مدن مختلفة لأول مرة في تاريخ كأس العالم، فإن المضيفون الثلاثة، أرادوا أن يكملوا تاريخية النسخة الحالية، بالمضي قدمًا في الأدوار الإقصائية.

    الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، الثلاثة تأهلوا إلى ثمن النهائي، وبينما كان المنتخب الكندي يرغب في جعل اللقاء "جليديًا"، كما شاهدنا في لقاء جنوب إفريقيا، جاء المنتخب المغربي ليضع حدًا لمسيرة أول المضيفين الثلاثة في المونديال.

    التفوق كان كنديًا في الشوط الأول، الذي شهد رقمًا سلبيًا، كأول شوط يكون عدد البطاقات الصفراء فيه أكبر من التسديدات، منذ عام 1966، بسلاح الضغط واستعادة الكرة في منطقة المغرب، وغلق المساحات على أسود الأطلس، وكما ذكرت، لولا بونو، لكان لنتيجة المباراة شأن آخر.

    ولكن، يكفي أن المنتخب المغربي لعب بـ"سلاح" المرتدّات، خاصة في اللعب على الأطراف، بسيناريو واحد، تمريرة من الطرف الأيمن، إلى العمق، ومن ثمّ التسديد في الشباك، هكذا فعل أشرف حكيمي وبراهيم دياز "مرتين" مع عز الدين أوناحي وسفيان رحيمي.


  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    احذروا من مقالب أشرف حكيمي

    رغم أن حكيمي كان أحد نجوم المباراة، وصنع تمريرة حاسمة رائعة إلى عز الدين أوناحي، ولكن لعل شعار المباراة الأبرز هو "احذروا من مقالب حكيمي".

    صحيح أن وهبي عمد إلى تأمين الجبهة اليمنى مع تقدمه، سواءً بالاستعانة بأيوب بوعدي أو سفيان أمرابط، ورغم أن حكيمي أظهر تأثيره في الطرف أو بالتحرك في العمق، إلا أنه صنع أكثر من لقطة، ربما كانت بمثابة "المقلب" الذي كاد أن يؤثر على سير المباراة، في اللقطات التالية..

    * اشتباكه مع ريتشي لاريا، وحصول الاثنين على بطاقة صفراء.

    * خطأه الفادح في الدقيقة 67، الذي أسفر عن انفراد لارين، قبل تألق ياسين بونو في التصدي للكرة.

    أسطورة مانشستر يونايتد، ريو فيرديناند، انتقد حكيمي في لقطة الاشتباك، مؤكدًا أن ريتشي لاريا لم يكن يستحق الإنذار، وعلى نجم باريس سان جيرمان، أن يكون أكثر ذكاءً، وأن المغرب بحاجة إلى المزيد من الأداء الكروي من حكيمي، وليس المزيد من الإحباط.


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  • كلمة أخيرة..

    ما يمكن قوله إن منتخب المغرب أصبح بمثابة "معادلة صعبة" في كأس العالم، فالعقلية لا تزال مستمرة، بأن هذا المنتخب قادر على الأدوار النهائية، بل والمنافسة على اللقب، كما ذكر رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع.

    صحيح أن المنتخب المغربي أظهر بعض المعاناة في الخروج بالكرة أو فقدانها، وكذلك في لعبة الالتحامات الثنائية، إلا أن محمد وهبي، أثبت نضجه التكتيكي، من خلال تغييراته في الشوط الثاني التي أعادت زمام السيطرة على منطقة الوسط، وقادت "مرتدّات" المغاربة إلى بطاقة التأهل لربع النهائي.

    المنتخب المغربي إلى ربع النهائي، ومواجهة "ثأرية" محتملة مع فرنسا، التي أقصته من نصف نهائي مونديال قطر 2022، ما لم تحدث مفاجأة كبرى من باراجواي.

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