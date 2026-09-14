رغم أننا عشنا سنوات على شعار "لا سياسة في الرياضة" إلا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فتح مجالًا لهذا الباب بتصرفاته في كأس العالم 2026، ما ورط المغربي عبدالصمد الزلزولي أمام جماهير بلاده باستجابته لطلب ناديه ريال بيتيس؛ الخاص بدعم مدينة سبتة كمدينة إسبانية.
خذل الشارع المغربي .. عبدالصمد الزلزولي يستجيب للإسبان ويتورط في صراع سبتة السياسي
ما القصة؟
الصراع اشتد في الفترة الأخيرة بين المغرب وإسبانيا على مدينة سبتة، خاصةً مع عبور عشرات الآلاف من المهاجرين إلى المدينة بشكل غير نظامي خلال الفترة الماضية.
تلك المدينة تعتبرها المغرب أرضًا تابعة لها ومحتلة من إسبانيا، فيما ترى إسبانيا أنها جزءًا من أرضها ويحق لها فرض حكمها الذاتي عليها، ومن هنا يتصاعد الخلاف السياسي بين البلدين بين الحين والآخر.
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ريال بيتيس وفياريال يتضامنون مع سبتة
عطفًا على التوترات السياسية والدبلوماسية الأخيرة بين المغرب وإسبانيا على مدينة سبتة، قرر ناديا ريال بيتيس وفياريال إظهار تضامنهما مع بلدهما في تلك الأزمة من خلال مواجهتهما، ليلة أمس الإثنين.
فياريال استضاف ريال بيتيس أمس الإثنين، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني 2026-27، في لقاء حسمه الضيوف لصالحهم بنتيجة (2-1).
وقبل انطلاق المباراة، دخل لاعبو الفريقين بقمصان تحمل عبارة "Todos Somos Caballas" بالإسبانية، والتي تعني بالعربية "كلنا كاباياس"، والتي تشير إلى دعم سبتة كمدينة إسبانية وليست مغربية.
الزلزولي يتورط وأخوماش يفلت
بالحديث عن اللاعبين المغاربة في كلا الفريقين، فقد وجد عبدالصمد الزلزولي؛ جناح ريال بيتيس، نفسه في قلب الأزمة، حيث اضطر لارتداء القميص الداعم لسبتة كمدينة إسبانية، بعدما دفع به مدربه في التشكيل الأساسي للمباراة.
أما إلياس أخوماش فقد أنقذه القدر من التورط كالزلزولي، حيث لم يشارك في المباراة، واكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء.
أمام هذا الموقف، تركز هجوم المغاربة على عبدالصمد الزلزولي، حيث يرى بعضهم أنه كان عليه أن يعتذر عن خوض المباراة كأساسي بدلًا من معارضة بلده بشكل كامل، في قضية سياسية شائكة.
ماذا تعني "كلنا كاباياس"؟
لتفسير العبارة التي كُتبت على القميص الذي ارتداه الزلزولي ولاعبو ريال بيتيس وفياريال قبل مباراتهم بالأمس..
فكلمة "كاباياس" تعني أسماك الماكريل، وهو اللقب الشعبي الذي يُطلق على سكان مدينة سبتة.
ودائمًا ما تستخدم تلك العبارة في إسبانيا للتأكيد على أن سبتة جزء لا يتجرأ من المجتمع الإسباني.
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