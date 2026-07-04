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معتز الجمال

المغرب ضد كندا | أوناحي لدينا لا خوف علينا.. واستفاقة رفيق مبابي تمهد للثأر من فرنسا!

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كندا ضد المغرب
كندا
المغرب
كأس العالم
براهيم دياز
عز الدين أوناحي
كيليان مبابي

أسود الأطلس يواصلون كتابة تاريخ المونديال..

حجز المنتخب المغربي مقعده بجدارة في ربع نهائي كأس العالم 2026، بعد تحقيقه انتصاراً عريضاً ومستحقاً على نظيره الكندي بثلاثة أهداف دون رد، في المواجهة التي احتضنها ملعب "إن آر جي" بمدينة هيوستن الأمريكية.

وفرض "أسود الأطلس" إيقاعهم على مجريات اللقاء، حيث تألق نجم المباراة الأول عز الدين أوناحي بتسجيله هدفين متتاليين في الدقيقتين 50 و82، قبل أن يختتم سفيان رحيمي الثلاثية بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع (90+8) بعد هجمة مرتدة نموذجية.

بهذا الفوز الحاسم، يواصل المنتخب المغربي كتابة التاريخ، ليضرب موعداً نارياً محتملاً في دور الثمانية مع فرنسا (حال تخطيها بارا[واي)، في مواجهة ستكون فرصة مثالية للثأر من خسارة نصف نهائي مونديال 2022 بثنائية نظيفة، خاصة إذا استمر هذا التوهج للكتيبة المغربية.

  • جدار بونو الفولاذي

    واصل الحارس المغربي ياسين بونو كتابة التاريخ مع أسود الأطلس، ولعب دور البطولة مجدداً في قيادة منتخب بلاده لتجاوز عقبة كندا. فبعد أن كان البطل الأوحد في ركلات الترجيح أمام هولندا في دور الـ32، عاد بونو ليثبت أنه السد المنيع أمام الطموحات الكندية.

    بدأت كندا المباراة بضغط هجومي كاسح وطوفان من الهجمات، وكادت أن تفتتح التسجيل في مناسبتين محققتين، لولا براعة بونو الذي تصدى لكرتين بطريقة استثنائية، ليحافظ على آمال فريقه واستقراره في المباراة. هذا الصمود البطولي مهد الطريق لزميله عز الدين أوناحي، الذي استغل تمريرة أشرف حكيمي من كرة ثابتة، ليطلق تسديدة مميزة من خارج المنطقة سكنت الشباك.

    وفي الدقيقة 78، عاد بونو ليتألق بتصدٍ حاسم لتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، محبطاً مساعي كندا في إدراك التعادل. وعقب هذا الإنقاذ المؤثر، استغل أوناحي تألق حارسه واندفاع الخصم ليظهر مجدداً ويوقع على الهدف الثاني، والذي كان بمثابة "رصاصة الرحمة" التي قضت تماماً على الأحلام الكندية.


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  • أوناحي يعزف منفردا

    إلى جانب الصمود الدفاعي الملحوظ لياسين بونو، كان خط الوسط المغربي يشهد عزفاً منفرداً لبطله أوناحي، الذي قدم ما يمكن اعتباره بلا شك أفضل مباراة في مسيرته الدولية مع المنتخب المغربي. النجم البالغ من العمر 26 عاماً سيطر تماماً على مجريات اللعب طوال 87 دقيقة خاضها، ليُترجم تألقه إلى أرقام استثنائية.

    بلغة الإحصائيات، قدم أوناحي درساً في الفاعلية الهجومية؛ فقد سجل هدفين من إجمالي تسديدتين فقط على المرمى، متفوقاً بشكل مذهل على نسبة الأهداف المتوقعة (xG) التي بلغت 0.23 فقط، ما يعكس براعته الفائقة في إنهاء الفرص الصعبة. ولم يقتصر إبداعه على التسجيل، بل كان المحرك الأساسي للفريق بـ 65 لمسة للكرة، ودقة تمرير بلغت 79%، متضمنة تمريرة مفتاحية وصناعة فرصة كبرى محققة.

    على مستوى المواجهات المباشرة، أظهر أوناحي شراسة وحيوية في وسط الملعب، حيث كسب 6 التحامات أرضية من أصل 10، وأتم مراوغتين ناجحتين، ما أجبر لاعبي كندا على ارتكاب 4 أخطاء ضده لإيقاف انطلاقاته بالكرة. هذا الأداء المتكامل تُوج بإنجاز شخصي تاريخي، إذ بصم على أول أهدافه في كأس العالم، ليرفع رصيده إلى 11 هدفاً في 54 مباراة بقميص "أسود الأطلس"، معززاً "تميمة حظه" الخاصة: المغرب ينتصر دائماً عندما يُسجل أوناحي.


  • دياز.. استفاقة تمهد للثأر

    لم تقتصر اللوحة الفنية المغربية المذهلة على صلابة بونو وفعالية أوناحي، بل اكتملت بإبداع إبراهيم دياز نجم ريال مدريد الذي قدم بلا شك أداءه الأفضل مع "أسود الأطلس" في البطولة حتى الآن. دياز، الذي خاض الدقائق الـ90 كاملة لأول مرة في المونديال الحالي دون أن يُستبدل، أثبت أنه العقل المدبر والمايسترو الحقيقي للخط الأمامي.

    ورغم عدم تسجيله للأهداف، كانت بصمة دياز هي الأبرز في صناعة اللعب؛ حيث قدم تمريرتين حاسمتين، وبلغت دقة تمريراته الإجمالية 79%، لكن الرقم الأكثر إبهاراً كان دقة تمريراته في نصف ملعب الخصم والتي بلغت 92% (11 تمريرة ناجحة من أصل 12)، مما يؤكد فاعليته المطلقة وقدرته على صناعة الفارق في مناطق الخطورة الكندية.

    ومن خلال 32 لمسة للكرة، كان دياز المحطة التي تُبنى عليها الهجمات، مبدياً التزاماً تكتيكياً كبيراً بـمساهمتين دفاعيتين، تضمنتا استرجاع الكرة 3 مرات. هذا النضج الفني والبدني مكّنه من الصمود حتى صافرة النهاية، لتشكل استفاقته مع باقي الكتيبة المغربية جرس إنذار حقيقي، وتمهد الطريق نحو ثأر محتمل من المنتخب الفرنسي وقائده كيليان مبابي (زميله في ريال مدريد) لرد اعتبار خسارة مونديال 2022، إذا ما استمر دياز ورفاقه في تقديم هذه المستويات الراقية.



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  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ديوب.. صخرة أسكتت المنتقدين

    بعد أن واجه عاصفة من الهجوم والانتقادات اللاذعة خلال دور المجموعات، عاد عيسى ديوب بقوة ليثبت جودته ومعدنه الحقيقي بقميص "أسود الأطلس". فبعد دور البطولة الذي لعبه في دور الـ32، حينما أعاد المغرب من نقطة "المستحيل" بهدفه القاتل في الوقت بدل الضائع أمام هولندا والذي جرّ المباراة إلى ركلات الترجيح، ها هو يواصل كتابة شهادة اعتماده، مستبسلاً في الدفاع الليلة أمام كندا، ليساهم بشكل محوري في قيادة الخط الخلفي إلى بر الأمان والخروج بشباك نظيفة.

    تترجم إحصائيات اللقاء الصلابة المطلقة التي أظهرها ديوب طوال 87 دقيقة؛ حيث قدم 12 مساهمة دفاعية شملت 10 تشتيتات حاسمة وتصدياً لتسديدة خطيرة. والأكثر إبهاراً كان تفوقه الكاسح في المواجهات المباشرة، محققاً نسبة نجاح بلغت 100% في الالتحامات الأرضية (1/1) والهوائية (3/3)، دون أن ينجح أي لاعب كندي في مراوغته على الإطلاق.

    إلى جانب شراسته الدفاعية، كان ديوب محطة أمان حقيقية في بناء اللعب من الخلف بـ 91 لمسة للكرة، ودقة تمرير إجمالية بلغت 92%، لترتفع إلى 97% في نصف ملعبه (62 تمريرة صحيحة من أصل 64). بهذا الأداء البطولي والمتكامل، يطوي ديوب صفحة الانتقادات تماماً، ليدخل موقعة ربع النهائي المرتقبة بروح معنوية عالية وثقة كبيرة في النفس، جاهزاً للوقوف سداً منيعاً في التحدي القادم.

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