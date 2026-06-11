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Achraf Hakimi Morocco 2026Getty Images
محمود خالد

بعد كابوس إيران وحكم الصومال: "اللحية" تكتب لمدافع المغرب فصلًا جديدًا في أزمة تأشيرات أمريكا!

المغرب
Z. El Ouahdi
كأس العالم

مسلسل الأزمات الأمريكية لا يتوقف قبل كأس العالم..

أزمات لا تنتهي، خاصة ملف "التأشيرة"، التي تعيق دخول أفراد إلى الولايات المتحدة، في ظل استعداد المنتخبات للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

ما بين بعثة إيران، والحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان، برزت قضية على السطح، تتعلق بأزمة التأشيرات، ولعل أبرز الضحايا في هذا الملف، هو زكرياء الواحدي، مدافع المنتخب المغربي، الذي أثارت قضيته نقاشًا جدليًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع الكشف حول أسباب تعطيل سفره مع بعثة أسود الأطلس إلى الولايات المتحدة.

جاء ذلك بعدما تم إنزال الواحدي بشكل مفاجئ من الطائرة التي كانت تقل بعثة المغرب إلى أمريكا، ليتم البحث حول السبب وراء تلك الخطوة الغريبة.

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    لماذا تم منع الواحدي من تأشيرة أمريكا؟

    معضلة الواحدي لم تتوقف عند تعطيله عن السفر إلى الولايات المتحدة، بل امتدت أيضًا إلى رفض طلبه مرتين في الحصول على التأشيرة، ما أخّر تواجده مع كتيبة محمد وهبي، لخوض التحضيرات النهائية قبل كأس العالم، بحسب تقارير مغربية.

    وفي هذا السياق، أفاد مصدر لموقع "موروكو وولد نيوز"، بشأن السبب وراء أزمة تأشيرة مدافع المغرب، بأنها لا تتعلق بمسيرة اللاعب، وإنما بمظهره الذي يرتبط بخلفيته العائلية، وكذلك مظهر والده، بما في ذلك (لحيته).

    ورغم عدم التأكيد بشكل نهائي، على صحة منع الواحدي من التأشيرة بسبب لحية والده، وفقًا لتقرير نُشر قبل أكثر من أسبوع، إلا أنه ظل احتمالًا مرجحًا يثير التساؤلات، حول ما إذا كان المظهر، أو الدين، أو الخلفية العائلية، يؤثرون بشكل مباشر على قرار التأشيرة، في بلد مثل الولايات المتحدة، تقدم نفسها كدولة مبنية على الحريات الدستورية.

    الجدير بالذكر أن الجامعة المغربية لكرة القدم، تدخلت من أجل حل أزمة تأشيرة مدافع جينك، والذي بات يستعد للتواجد مع أسود الأطلس في مونديال 2026.

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  • Omar ArtanGetty Images

    أزمة إيران والحكم الصومالي

    وباتت قضية زكرياء الواحدي، امتدادًا لسلسلة الأفراد الذين مرّوا بأزمة تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، والتي تعرضت لها بعثة منتخب إيران، رغم السماح بعد ذلك بمنح التأشيرات للاعبين، إلا أنه تم رفض دخول 13 فردًا من البعثة، بين إداريين ومسؤولين، منهم رئيس الاتحاد الإيراني مهدي تاج.

    ويأتي الحديث أيضًا، بشأن الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان، المصنف كأفضل حكم في إفريقيا لعام 2025، والذي تقرر أيضًا، حرمانه من دخول الولايات المتحدة، والقضاء على حلمه بالمشاركة في مونديال 2026.

    وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك"، فإن السبب وراء استبعاد أرتان، رغم امتلاكه تأشيرة دخول سارية، واعتمادًا من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حول وجود اشتباه في ارتباطه بأشخاص لهم صلة بمنظمات مصنفة إرهابيًا، علمًا بأنه تم التحقيق والاستجواب مع أرتان لأكثر من 11 ساعة، قبل أن يتم احتجازه لفترة قصيرة، ثم ترحيله إلى تركيا.

    أضف إلى ذلك، ما تعرض له أيمن حسين، نجم منتخب العراق، الذي فوجئ باحتجازه في مطار شيكاغو، لمدة 7 ساعات، وسط تقارير ترجح بوجود تشابه أسماء بين اللاعب واسم آخر، ما تسبب في اعتقاله ورفض محاولات البعثة للإفراج عنه، قبل ساعات.

  • Morocco 2026Getty Images

    مدافع جينك والمغرب

    وقرر محمد وهبي، المدير الفني للمنتخب المغربي، ضم مدافع جينك، الذي يتواجد مع الفريق البلجيكي منذ صيف 2023، إلى قائمة أسود الأطلس، التي شهدت بعض التغييرات، بين استبعاد الثنائي عبد الصمد الزلزولي ونايف أكرد للإصابة وعدم الجاهزية، واستدعاء أمين سباعي ومروان سعدان، بدلًا منهما.

    وطبقًا للمعطيات الجديدة، فإن قائمة المغرب في نهائيات كأس العالم 2026، ستكون على النحو التالي..

    حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي، رضا التكناوتي.

    الدفاع: نصير مزراوي، أنس صلاح الدين، يوسف بلعمري، أشرف حكيمي، زكرياء الواحدي، شادي رياض، رضوان حلحال، عيسى ديوب.

    خط الوسط: سمير المرابط، أيوب بوعدي، نائل العيناوي، سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، بلال الخنوس، إسماعيل صيباري، مروان سعدان.

    الهجوم: شمس الدين طالبي، سفيان رحيمي، أيوب الكعبي، براهيم دياز، جسيم ياسين، أيوب الميموني، أمين سباعي.

    القائمة تضم عددًا من النجوم الذين ساهموا في الإنجاز التاريخي مع وليد الركراركي، ببلوغ المركز الرابع في مونديال 2022 في قطر، كأكبر إنجاز عربي وإفريقي في تاريخ البطولة، فضلًا عن استدعاء جسيم ياسين، الذي شارك في إنجاز "أشبال الأطلس"، في التتويج بلقب كأس العالم تحت 20 عامًا في تشيلي، مع تواجد أيوب بوعدي الذي يستعد لأول تجربة له بعد اختيار تمثيل الأسود.

    وكان محمد وهبي قد تطرق للحديث عن عدم استدعاء سفيان بوفال، رغم مشاركته في معسكر المغرب في مايو الماضي، حيث قال إنه كان صريحًا مع اللاعب وأخبره بأن مركزه سيشهد منافسة كبيرة.

  • مواجهات المغرب في كأس العالم

    ويخوض منتخب المغرب مواجهات من العيار الثقيل، في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث يلعب في المجموعة الثالثة.

    وتقام جميع مباريات المغرب في كأس العالم، في الواحدة صباحًا، بتوقيت مكة المكرمة، سواءً بملاقاة البرازيل في 14 يونيو، أو إسكتلندا في 20 يونيو، أو باختتام المجموعات، أمام هايتي في 25 من الشهر الجاري.

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