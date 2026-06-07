المغرب والنرويج | نجم آرسنال أحرج هالاند وبراهيم دياز يتعافى.. وأزمة ورسالة تحذير للعراق قبل كأس العالم!

عندما قررت الجامعة المغربية، تعيين مدرب جديد قبل شهور من كأس العالم، باتت الأراء حائرة بين تكرار نموذج وليد الركراكي قبل مونديال قطر، أو القلق من التوجه لـ"مدرسة تدريبية جديدة"، في وقت طارئ قبل المونديال.
مواجهة النرويج، أثبتت بأن محمد وهبي، هو الرجل المناسب، فبعيدًا عن تجهيز منتخب لا يخشى الكبار، ويؤكد أن معجزة مونديال قطر ليست صدفة، فإن "تكتيك" وهبي ربما يحقق التوازن في المعادلة، بين تحقيق لامركزية اللعب، والاستعداد للمنافسة في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والتجهيز لاحتمالات الظروف الطارئة مثل الأجواء الحارة.
اللعب على تدرج البناء من الخلف، والاعتماد على سياسة التمريرات القصيرة والطويلة، واستغلال انطلاقات الأطراف، ومن ثمّ تأمين الجبهة الخلفية بعد التقدم في النتيجة، والاعتماد على التأمين الدفاعي لامتصاص خطورة الخصم، ومن ثم اللعب على المرتدّات، من أجل تهديد مرمى الخصم.
هكذا كان السلاح الذي حصد به وهبي لقب كأس العالم للشباب مع "أشبال الأطلس"، وأثبت به بأن المنتخب المغربي يملك ذكاء تكتيكيًا، يجعله قادرًا على اتخاذ الوقت المناسب للهجوم والخروج من الضغط، وفي الوقت ذاته، يحكم السيطرة على مفتاح لعب الخصم.
شاهدنا انطلاقات أشرف حكيمي على الجبهة اليمنى، واللامركزية في التوزيع بين عبد الصمد الزلزولي وبراهيم دياز، والتنوع في الرد على تحرك النرويج بين خطتي 4-4-2 و4-3-3، فضلًأ عن حسن تمركز اللاعبين من أجل تنفيذ سياسة الضغط على الخصم.