المغرب والنرويج | نجم آرسنال أحرج هالاند وبراهيم دياز يتعافى.. وأزمة ورسالة تحذير للعراق قبل كأس العالم!

اختبار كبير ورسالة للعراق، باختصار كانت مواجهة المغرب الودية، التي شهدت تعادله مع النرويج بنتيجة (1-1)، على ملعب سبورتس إلوستريتد في نيو جيرسي، في إطار الاستعداد للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

وتقدم براهيم دياز للمغرب في الدقيقة الثامنة، بصناعة من عبد الصمد الزلزولي، قبل أن يرد مارتن أوديجارد للنرويج في الدقيقة 75.

ويلعب المغرب في المجموعة الثالثة من كأس العالم، حيث يواجه البرازيل وهايتي وإسكتلندا، فيما يحل منتخب النرويج في المجموعة التاسعة، ليواجه فرنسا والسنغال والعراق.

ماذا حدث في مباراة المغرب والنرويج؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..